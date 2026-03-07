https://ukraina.ru/20260307/mostu-pora-na-pokoy-kak-v-kieve-okonchatelno-dekommunizirovali-nasledie-patona-1076398187.html

Мосту пора на покой. Как в Киеве окончательно "декоммунизировали" наследие Патона

Два важных для киевлян моста могут в скором времени прийти в негодность. Состояние одного из них, моста Патона, катастрофическое

В конце февраля первый вице-президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Вячеслав Богданов в одном из интервью среди прочего рассказал и о ситуации с украинской инфраструктурой."По данным Украинского института стальных конструкций имени В.Н. Шимановского и Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, в нашей стране эксплуатируются свыше 28 тыс. мостов и путепроводов, которые работают с большой перегрузкой. И если на железной дороге, где внедрена система постоянного надзора, состояние мостов можно считать удовлетворительным, то большинство автодорожных и коммунальных мостов не отвечают требованиям безопасности движения, а значительную часть мостов на дорогах общего пользования нужно срочно ремонтировать", — бил в набат Богданов.Он отметил, что сейчас "мосты не обследуются, и их состояние ухудшается"."Единой системы надзора за техническим состоянием автодорожных мостов и транспортных сооружений на Украине нет вообще", — подчеркнул вице-президент украинской академии наук.Затем Богданов детально остановился на киевских мостах.Самый знаменитый, но самый проблемныйПо словам вице-президента НАНУ, в украинской столице сейчас активно эксплуатируют пять мостов. Их возраст разный: от 72 у моста Патона до 16 лет у Дарницкого моста. Различается и их состояние."По итогам плановых и специальных комплексных исследований, Дарницкий мост признан работоспособным, Северный (бывший Московский — Ред.) и Южный — ограничено способными, мост имени Е.О. Патона и мост Метро — не работоспособными или же аварийными, причём мост имени Е.О. Патона — ещё от 2017 года", — делился Богданов.В 2025 году Украинский институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского в очередной раз планово обследовал мост Патона и зафиксировал новые угрожающие факты."За всё длительное время эксплуатации в конструкциях мостового сооружения возникли значительные дефекты и повреждения, которые существенно влияют на надёжность и долговечность как моста в целом, так и отдельных его конструкций. Если в 2017-2019 годах коррозиционные процессы, говоря научным языком, описывались линейной зависимостью, теперь эта зависимость постепенно превращается в непрогнозируемую кривую. Остаточный ресурс моста оценён как нулевой. Коллеги вообще удивляются, почему им до сих пор разрешено пользоваться", — подчеркнул Богданов.По его словам, каждый день промедления с ремонтом моста "угрожает фатальными последствиями"."Не хотел бы пугать людей и в без того тяжёлые времена, но коррозия неумолимо разъедает это сооружение и если не позаботиться о нём сейчас, что уже через пять лет будет поздно", — отметил учёный.Богданов напомнил об аварийных ситуациях в 2018 и 2019 годах, заявив, что нет гарантии, что они не повторятся."Угроза частичного или полного разрушения моста целиком реальна. Особенно опасными являются коррозийные повреждения несущих элементов — главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок. Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь", — отметил вице-президент НАНУ.По его словам, главные балки — а их там четыре — сейчас "в более-менее пристойном состоянии"."Наверное, именно благодаря этому мост способен пропускать транспортные потоки, пускай и ограниченно", — указал Богданов.Он также рассказал о проблемах с восстановлением моста. Одной из основных является бюрократическая волокита: о необходимости срочного ремонта моста заявляли в 2018 году, тогда определив ответственным за это "Киевавтодор", но организация до сих пор не провела тендер на разработку проектно-сметной документации. Соответствующие тендеры трижды отменялись.Богданов напророчил Киеву транспортный коллапс, если мост не отремонтируют. Учёный предупредил, что возможны и человеческие жертвы. Рассказал Богданов и о том, что чтобы хоть как-то выиграть время, киевская полиция ограничила проезд автотранспорта по крайним полосам движения в обоих направлениях. Также ограничили въезд на мост любого транспорта с нагрузкой на ось свыше 6 т."Это, конечно, несколько уменьшает давление на сооружение, но не решает проблему. Ведь проектная интенсивность движения по мосту — 10 тыс. автомобилей в сутки, а фактическая в последние годы достигала 120 тыс.", — отметил Богданов.Для некоторых жителей украинской столицы поездка по мосту довольно волнительна. Так, прославившийся этой зимой словами о необходимости строительства в Киеве уличных туалетов глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в 2023 году рассказывал, как он ездил по этому мосту."Городская власть так про.... остальные мосты: мост Патона — аварийный, мост Метро — аварийный — пятый уровень аварийности, им нельзя пользоваться. Я каждый раз, когда еду по Патона, я, во-первых, держусь двумя руками за руль, во-вторых, я приоткрываю оконце, ведь я знаю, что если я упаду в Днепр — я должен быть готов к этому. Но я езжу по нему, как и все киевляне", — рассказывал Бахматов.Он жаловался на то, что у него нет пропуска для езды по Южному мосту.При этом и Южный мост в 2023 году, по словам Бахматова, имел четвёртый уровень аварийности.Но помимо аварийности с мостом Патона есть ещё одна проблема.Памятник утраченной способностиНа минувшей неделе в Киеве активисты сбили с постамента бюста академика Бориса Патона — сына Евгения Патона, который и спроектировал мост в Киеве — все упоминания о заслугах и наградах покойного главы Национальной академии наук, в т.ч. надписи "Герой Социалистического Труда", упоминания о двух Орденах Ленина и медалях "Серп и Молот", а также слово "академик".Спустя неделю на это отреагировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский."На днях ограбили Патона. Мёртвого, беспомощного старика обокрали посреди города, сорвав с его памятника звания и награды. Возможно мост плохой? Нет, мост хорош, отличный мост, и лучше не строят, старик предал, имел наглость иметь заслуги и принимать почести, ну как такое стерпеть?" — писал Бужанский в своём телеграм-канале.Он едко прошёлся по активистам, борющимся с советским наследием."Не так построили, не так учили, не так лечили, Западную Украину и Закарпатье не так вернули и присоединили, не так построили вокзалы и не так больницы. Не так победили нацизм, не так освободили Украину, не так построили метро, не там, и не туда. Может можно и нужно сделать лучше, раз всё не так? Нет. Нельзя, и не нужно никому, всем подходит, просто ездить одно, а смириться с тем, что у Патона орден? Ну нет. Но нельзя же молчать, вот просто ехать по мосту, и радоваться, что он не рухнул до сих пор, раз не чинит его никто, потому что мы должны развивать креативные индустрии, а не эти примитивные стройки, на которых украдут всё равно?" — описал он мышление активистов.По его словам, тем нужно было "украсть славу академика, украсть подвиги конструктора, украсть победу на нацизмом, украсть писательский талант, украсть любые прошлые заслуги, и памятник украсть, где получится"."И всё честно, поровну, пополам, отец Патона построил мост, мы победили совок на памятнике сыну, терпи, дед, ты мёртвый, каменные слёзы унижения не потекут, терпи и молчи", — негодовал Бужанский.Интервью с первым вице-президентом НАНУ Богдановым готовилось ещё до того, как активисты наведались к бюсту Бориса Патона. Но и в этом интервью учёный указывал на то, что мост Патона — это не только важная транспортная артерия, но и "выдающееся материальное наследие и визитка украинской столицы, уникальное инженерное сооружение большой исторической ценности, символ украинской инженерной школы"."Он стал первым в мире цельносварным автодорожным мостом и имеет длину 1543 м, то есть длиннее Крещатика. Американское сварочное общество признало мост имени Е.А. Патона выдающейся сварной конструкцией ХХ ст., а с 1990-х годов сооружение входит в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры и градостроительства, науки и техники местного значения", — пояснял Богданов.По его словам, "с любой точки зрения" Украина не может потерять этот мост. Поэтому в начале 2026 года Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с письмом по организации и финансированию работ по капитальному ремонту моста Патона.Ответа учёные так и не получили. Вместо этого активисты наведались к памятнику сына создателя моста. Остаётся добавить, что в ещё в январе 2021 года с ограждения моста сняли одну из чугунных звёзд, заменив её на лик Архангела Михаила. Притом новодел был такого низкого качества, что вызвал критику киевлян. Сама же звезда исчезла. Нынешним украинским декоммунизаторам проще будет менять не перила, а сносить весь мост — ещё одно наследие столь ненавистного им советского режима. Другое дело, что взамен ничего создать они не смогут.Подробнее о других аспектах исторической политики Украины — в статье Елены Кирюшкиной "От Орлика до Грюнвальда. Теперь Украина переписывает свой календарь".

