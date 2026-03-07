Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта - 07.03.2026 Украина.ру
Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта
Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта - 07.03.2026 Украина.ру
Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта
Задержанное в Венгрии золото предназначалось для Службы безопасности Украины, сообщили источники
2026-03-07T10:10
2026-03-07T10:16
Украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что среди задержанных в Венгрии с грузом золота и валюты украинцев был бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов."Экс-генерал СБУ среди задержанных инкассаторов в Будапеште — это Геннадий Кузнецов, бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом. Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште вместе с бронированными автомобилями и большими суммами денег и золота, является бывший генерал Службы безопасности Украины. Речь идёт о Геннадии Кузнецове — генерал-майоре СБУ и бывшего руководителя Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ", — сообщил Глагола.По словам источников Глаголы, именно о Кузнецове сообщило венгерское Налоговое и таможенное управление, когда рассказывало о том, что среди задержанных есть находящийся на пенсии бывший генерал СБУ."Геннадий Кузнецов — кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа"", — отметил Глагола.Кроме того он сослался на расследование другого украинского журналиста — Владимира Бойко. Тот в 2020 году выпустил посвящённый Кузнецову материал. В нём отмечалось, что Кузнецов по образованию кинолог. Отсюда его прозвища "Собаковод" и "Собака". В 2011 году Печерский суд признал его виновным в служебной халатности. Но в 2014 году Кузнецова вернули на службу, назначив руководителем Центра специальных операций "А" СБУ.Бойко утверждал, что Кузнецов был связан с коррупцией при обмене пленными. Так, в списки, по информации Бойко, якобы попадали богатые бизнесмены, которые платили от $30тыс. до $80 тыс., чтобы их вносили в списки на обмен как "жертв режима". Бойко утверждал, что во время одного из обменов 2020 года только несколько лиц из списка были реальными военными или добровольцами, а остальные — гражданские люди с сомнительной репутации. Кроме того, служба внутренней безопасности СБУ проводила проверки касательно использования спецназовцев в непрофильных заданиях, в частности, для охраны концертов.Также Бойко сообщал, что генерал жил в большом доме на Осокорках в Киеве, хотя официально был зарегистрирован в обычной квартире.Ряд украинских СМИ сообщал, что Кузнецов был связан с бывшим секретарём СНБО Александром Турчиновым, который в 2014 году и вернул генерала на службу в СБУ.То, что задержанное в Венгрии золото могло предназначаться для украинской спецслужбы, сообщил и медиаэксперт Анатолий Шарий."Возможно, вы обратили внимание на то, что золото, изъятое из инкассаторской машины Киева, находится не в специальной упаковке. Золото реально должно находиться в специальной упаковке, но объяснение этому есть. С начала года этим маршрутом перевезено более 140 (!!) килограммов. Это золото под клиента", - писал Шарий в своём телеграм-канале.Он напомнил о правилах покупки золота на Украине."Обычный человек в Украине может купить золота на 100 тыс. грн. 100 тыс. грн.- это $2,5 тыс., это ничто. На самом деле клиентом, который скупает в таком количестве драгоценный металл, является Служба безопасности Украины. Именно этим объясняется, что они даже в охрану втулили генерала службы безопасности Украины. Это идёт покупка ведомством, которое курируется лично Зеленским, своего золотого запаса. А тупые европейские лохи продолжают спонсировать всю эту долбаную банду", — подытожил медиаэксперт.Ранее стало известно о задержании в Венгрии семерых украинцев, перевозивших валюту и золото. Их задержали по подозрению в отмывании денег."Пятого марта &lt;...&gt; были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал &lt;...&gt; разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных", — говорится в заявлении Налогового и таможенного управления Венгрии (NAV).Ведомство возбудило дело об отмывании денег. В задержанных машинах было в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Следовали они из Австрии на Украину.Представитель венгерского правительства Золтан Ковач позже сообщил, что операцией руководил экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС. В транспортировке участвовали также несколько человек с военным опытом. Всех их в течение дня вышлют.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков."С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности $900 млн и €420 млн, а также 146 кг золотых слитков", — заявил Сийярто.Он также сообщил, что власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента.Украина уже заявила, что задержанные — инкассаторы "Ощадбанка" (украинский государственный банк, созданный на базе отделений советского "Сбербанка" после развала СССР — Ред.).Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в "похищении" семерых граждан Украины, работающих в украинском государственном "Ощадбанке" во время выполнения рейса на инкассаторских автомобилях.В самом "Ощадбанке" заявили, что перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась "в рамках и во исполнение международного соглашения с "Райффайзен Банк", Австрия".В банке сообщили, что его служба безопасности смогла отследить GPS-маячки инкассаторских автомобилей. Транспорт якобы находится в центре Будапешта, недалеко от здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке не назвали.Национальная полиция Украины начала уголовное производство."Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 147 уголовного кодекса Украины "Захват заложников", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале НПУ.Украинские полицейские по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, Налогового и таможенного управления Венгрии и полиции, а также осуществляют "координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия".Подробнее о конфликте Венгрии и Украины — в статье Виктории Титовой "Фактор Орбана".
Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта

10:10 07.03.2026 (обновлено: 10:16 07.03.2026)
 
Задержанное в Венгрии золото предназначалось для Службы безопасности Украины, сообщили источники
Украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что среди задержанных в Венгрии с грузом золота и валюты украинцев был бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов.
"Экс-генерал СБУ среди задержанных инкассаторов в Будапеште — это Геннадий Кузнецов, бывший руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом. Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште вместе с бронированными автомобилями и большими суммами денег и золота, является бывший генерал Службы безопасности Украины. Речь идёт о Геннадии Кузнецове — генерал-майоре СБУ и бывшего руководителя Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ", — сообщил Глагола.
По словам источников Глаголы, именно о Кузнецове сообщило венгерское Налоговое и таможенное управление, когда рассказывало о том, что среди задержанных есть находящийся на пенсии бывший генерал СБУ.
"Геннадий Кузнецов — кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа"", — отметил Глагола.
Кроме того он сослался на расследование другого украинского журналиста — Владимира Бойко. Тот в 2020 году выпустил посвящённый Кузнецову материал. В нём отмечалось, что Кузнецов по образованию кинолог. Отсюда его прозвища "Собаковод" и "Собака". В 2011 году Печерский суд признал его виновным в служебной халатности. Но в 2014 году Кузнецова вернули на службу, назначив руководителем Центра специальных операций "А" СБУ.
Бойко утверждал, что Кузнецов был связан с коррупцией при обмене пленными. Так, в списки, по информации Бойко, якобы попадали богатые бизнесмены, которые платили от $30тыс. до $80 тыс., чтобы их вносили в списки на обмен как "жертв режима". Бойко утверждал, что во время одного из обменов 2020 года только несколько лиц из списка были реальными военными или добровольцами, а остальные — гражданские люди с сомнительной репутации. Кроме того, служба внутренней безопасности СБУ проводила проверки касательно использования спецназовцев в непрофильных заданиях, в частности, для охраны концертов.
Также Бойко сообщал, что генерал жил в большом доме на Осокорках в Киеве, хотя официально был зарегистрирован в обычной квартире.
Ряд украинских СМИ сообщал, что Кузнецов был связан с бывшим секретарём СНБО Александром Турчиновым, который в 2014 году и вернул генерала на службу в СБУ.
То, что задержанное в Венгрии золото могло предназначаться для украинской спецслужбы, сообщил и медиаэксперт Анатолий Шарий.
"Возможно, вы обратили внимание на то, что золото, изъятое из инкассаторской машины Киева, находится не в специальной упаковке. Золото реально должно находиться в специальной упаковке, но объяснение этому есть. С начала года этим маршрутом перевезено более 140 (!!) килограммов. Это золото под клиента", - писал Шарий в своём телеграм-канале.
Он напомнил о правилах покупки золота на Украине.
"Обычный человек в Украине может купить золота на 100 тыс. грн. 100 тыс. грн.- это $2,5 тыс., это ничто. На самом деле клиентом, который скупает в таком количестве драгоценный металл, является Служба безопасности Украины. Именно этим объясняется, что они даже в охрану втулили генерала службы безопасности Украины. Это идёт покупка ведомством, которое курируется лично Зеленским, своего золотого запаса. А тупые европейские лохи продолжают спонсировать всю эту долбаную банду", — подытожил медиаэксперт.
Ранее стало известно о задержании в Венгрии семерых украинцев, перевозивших валюту и золото. Их задержали по подозрению в отмывании денег.
"Пятого марта <...> были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал <...> разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных", — говорится в заявлении Налогового и таможенного управления Венгрии (NAV).
Ведомство возбудило дело об отмывании денег. В задержанных машинах было в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Следовали они из Австрии на Украину.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач позже сообщил, что операцией руководил экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС. В транспортировке участвовали также несколько человек с военным опытом. Всех их в течение дня вышлют.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков.
"С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности $900 млн и €420 млн, а также 146 кг золотых слитков", — заявил Сийярто.
Он также сообщил, что власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента.
Украина уже заявила, что задержанные — инкассаторы "Ощадбанка" (украинский государственный банк, созданный на базе отделений советского "Сбербанка" после развала СССР — Ред.).
Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в "похищении" семерых граждан Украины, работающих в украинском государственном "Ощадбанке" во время выполнения рейса на инкассаторских автомобилях.
В самом "Ощадбанке" заявили, что перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась "в рамках и во исполнение международного соглашения с "Райффайзен Банк", Австрия".
В банке сообщили, что его служба безопасности смогла отследить GPS-маячки инкассаторских автомобилей. Транспорт якобы находится в центре Будапешта, недалеко от здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке не назвали.
Национальная полиция Украины начала уголовное производство.
"Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 147 уголовного кодекса Украины "Захват заложников", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале НПУ.
Украинские полицейские по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, Налогового и таможенного управления Венгрии и полиции, а также осуществляют "координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия".
Подробнее о конфликте Венгрии и Украины — в статье Виктории Титовой "Фактор Орбана".
