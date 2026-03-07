https://ukraina.ru/20260307/provalnye-popytki-kontratak-vsu-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1076500134.html

Провальные попытки контратак ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

07.03.2026

Украинские военные и эксперты на этой неделе часто обсуждали смысл контратак, которые ВСУ предпринимают на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. При нехватке личного состава и господстве ВС РФ в воздухе встречные контратаки являются наиболее затратной тактикой.

К тому же, как оказывается, бессмысленной тактикой, поскольку российскую армию они лишь несколько тормозят, но не останавливают.Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что российские войска возобновили наступление на Гуляйпольском направлении, несмотря на недавние украинские контратаки.По его словам, на ряде участков российским силам также удалось вернуть позиции, утраченные ранее в ходе украинских контратак. В частности, россияне вновь заняли Еленоконстантиновку и вытеснили украинские штурмовые группы из Прилук, продвинувшись до района Цветкового.В целом ситуация на направлении остается крайне неустойчивой, считает Машовец. Российские войска, по его словам, несмотря на давление на северном фланге, удерживают инициативу на южных участках фронта.Машовец сообщает, что ВСУ действуют сравнительно небольшими силами, которых недостаточно для глубоких оперативных прорывов или окружения крупных группировок. По его оценке, главная задача украинских контратак - не разгром российской группировки на этом участке, а попытка сорвать планы российского командования, связанные с подготовкой дальнейшего наступления в рамках летней кампании.Поскольку планы российского командования в Киеве придумывают сами, в любом случае они заявят о "срыве" планов – ведь если российская армия продвинется на 100 км, у Зеленского скажут, что "сорвали" планы продвижения на 200 км.Машовец называет наиболее опасным Славянское направление, поскольку там ВСУ не в состоянии ни остановить продвижение россиян, ни хотя бы затормозить "до таких приемлемых темпов, которые бы стали бы минимальными".Как пишет в связи с контратаками ВСУ украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", то, что преподносилось как "успех", на практике превращается в бессмысленную трату ресурсов, где украинские подразделения потеряли около 30 тыс. бойцов, не получив ни стратегического, ни даже тактического преимущества."Планы "контрнаступления" остаются больше виртуальными, чем реальными. Сырский продолжает распылять ресурсы, создавая опасные последствия для боеспособности армии", - резюмирует "Картель".Паблик также отмечает, главком ВСУ Александр Сырский концентрирует силы на контрнаступлении в Днепропетровской области, т.е. на узком участке в районе стыка трех областей в то время как другие участки испытывают острый кадровый дефицит. Такая тактика усиливает ощущение фрагментарной обороны, где приоритеты меняются быстрее, чем стабилизируется ситуация, подчеркивает "Картель".Бывший полковник СБУ и военный эксперт Олег Стариков тоже констатирует провал попыток контратаковать. "Операция на Запорожском направлении не достигла как военных, так и политических целей. На этот раз уже не сработали ни военная необходимость, ни политическая целесообразность", - сетует эксперт. В связи с контратаками ВСУ он приходит к выводу, что продолжается применение высшим военно-политическим руководством Украины "тактических ходов, игнорируя стратегические".Командир 21-й ОБ Нацгвардии Украины Денис Нохрин на днях на форуме "Ялтинской стратегии" сравнивал самоубийственные контратаки ВСУ с футбольной командой, которая играет на поле с половиной состава."Враг действительно огромен, он тяжёлый, он быстро учится. Представьте себе две футбольные команды. У одной футбольной команды на поле 11 футболистов, а у другой – 5. Вот, на Украине 5. Да, Украина может провести несколько успешных контратак, забить гол. Но вопрос, насколько долго мы сможем удержаться?", - спрашивает украинский офицер. Он уверен, что россиян для начала нужно хоть как-то остановить, а уже потом думать о контрнаступлениях.В тоже время командир 1 штурмового батальона 1 ОШП ВСУ с позывным "Маяк" жалуется телеканалу "Громадське" ("Общественное"), что ВСУ просто не в состоянии долго удерживать свои позиции, а интенсивность штурмовых действий российских бойцов возросла. "Долго на позиции не посидишь: либо ранение получишь, либо похуже. Они выбивают позиции, и приходится менять. Максимум 20-30 дней – и всё, позиция вступает в контактный бой. Приходится делать замену людей", – жалуется украинский офицер.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, обращает внимание, что на фоне войны с Ираном Киев сейчас не может рассчитывать на новые поставки вооружений, поэтому попытки контрнаступления заранее обречены. "Пока идет война в Иране - никаких поставок по программе PURL оружия из США - не будет. Также абсолютно зря Зеленский с Сырским уложили пару тысяч человек для “контрнаступления”, которое якобы должно было улучшить позиции Украины на переговорах", - считает депутат.Тем не менее, как признает оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", Генштаб ВСУ и сейчас бросает накопленные резервы мобилизованных, чтобы остановить ситуативно продвижение ВС РФ на некоторых участках фронта, а на остальных Киев планомерно теряет территории.О других особенностях ситуации с той стороны фронта - в статье "Медленно отступать и выдумывать "перемоги". Что говорят на Украине о весенней военной кампании"

