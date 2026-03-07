https://ukraina.ru/20260307/rossiyskie-sily-pvo-unichtozhili-svyshe-120-ukrainskikh-dronov-za-noch--1076500634.html
Российские силы ПВО уничтожили свыше 120 украинских дронов за ночь
Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом 7 марта сообщили в Министерстве обороны РФ
Согласно сводке военного ведомства, дежурными средствами ПВО были сбиты 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 29 единиц. Административное здание АПХ "Мираторг" и производственный склад агрохолдинга "Охотно" повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область. Никто не пострадал, сообщает губернатор Александр Богомаз.В Орловской области поражено 15 БПЛА, в Белгородской — 11, в Рязанской — девять, в Калужской — восемь, в Воронежской — семь. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.По шесть дронов сбито над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и территорией Республики Крым, по пять — над Тульской и Самарской областями. Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Самарской области. Мужчина госпитализирован, сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. Повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет.Три БПЛА уничтожено над территорией Липецкой области. Жильцов четырех домов эвакуировали в Ельце из-за угрозы взрыва неразорвавшейся боевой части упавшего ночью БПЛА, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. По предварительным данным, никто не пострадал.Два беспилотника уничтожены над Саратовской областью, два — над Ульяновской, один — над Ивановской. Ещё три дрона поразили в небе над Московским регионом, в том числе один, следовавший в направлении столицы. О пострадавших или разрушениях на земле в результате падения обломков в сообщении не уточняется.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Российские силы ПВО уничтожили свыше 120 украинских дронов за ночь
