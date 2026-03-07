https://ukraina.ru/20260307/poka-budut-plyt-ikh-unichtozhat-ekspert-otsenil-shansy-trampa-na-sukhoputnuyu-operatsiyu-v-irane-1076499085.html

"Пока будут плыть, их уничтожат": эксперт оценил шансы Трампа на сухопутную операцию в Иране

"Пока будут плыть, их уничтожат": эксперт оценил шансы Трампа на сухопутную операцию в Иране - 07.03.2026

Дональд Трамп не исключает сухопутной операции против Ирана, но военные реалии делают этот сценарий невозможным. У США нет ни ресурсов, ни логистики для вторжения в горную страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

Журналист спросил, как будут развиваться события после заявлений президента США Дональда Трампа. По словам Крапивника, говорить о вторжении сухопутных войск США или НАТО вообще не имеет смысла. "Вероятность на это даже не нулевая, а отрицательная" , — заявил Крапивник.Он пояснил, что у Америки просто нет нужного количества войск, непонятно, где их дислоцировать, а накопление сил займет слишком много времени. Крапивник также указал на логистические проблемы. "Как западники собираются атаковать? Через Ирак? Или десант через Персидский залив? Для десанта у них нет такого флота. Пока будут переплывать, их уничтожат" , — добавил он.По оценке военного аналитика, Иран — горная страна с большой армией. "Западу для ее покорения нужно минимум два миллиона войск. Где их взять, если общая численность всей сухопутной группировки США — 500 тысяч?" — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.

