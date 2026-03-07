"Изолированный разговор в Мар-а-Лаго": Дробницкий раскрыл, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном - 07.03.2026 Украина.ру
"Изолированный разговор в Мар-а-Лаго": Дробницкий раскрыл, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном
"Изолированный разговор в Мар-а-Лаго": Дробницкий раскрыл, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном - 07.03.2026 Украина.ру
"Изолированный разговор в Мар-а-Лаго": Дробницкий раскрыл, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном
Решение о войне с Ираном принимал не Дональд Трамп в одиночку, а директор ЦРУ, который два десятилетия добивался удара по Тегерану. В Вашингтоне уверены, что разговор с Джоном Рэтклиффом равен разговору с главным ястребом эпохи Буша-младшего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
В беседе с журналистом эксперт ответил на вопрос о том, как США втянулись в новую войну. По словам Дробницкого, ключевое решение принималось в узком кругу. "При принятии решений по Ирану в Мар-а-Лаго Трамп изолированно разговаривал с одним только Джоном Рэтклиффом" , — заявил политолог.Эксперт объяснил, кем на самом деле является Рэтклифф в глазах вашингтонской элиты. "А как считают в Вашингтоне, если ты говоришь с Рэтклиффом, то считай, что разговариваешь с покойным Эшкрофтом, который был идеологом войн на Ближнем Востоке и требовал от Буша-младшего напасть на Иран уже в 2006 году" , — пояснил американист.Дробницкий подчеркнул, что это победа лобби, а не стратегии. "Поэтому в ситуации с Ираном одно из главных американских лобби продавило свою повестку. Все остальное это попытки объяснить гениальный американский план постфактум" , — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
новости, иран, сша, джон рэтклифф, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, лоббизм
Новости, Иран, США, Джон Рэтклифф, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, Главные новости, главное, лоббизм

"Изолированный разговор в Мар-а-Лаго": Дробницкий раскрыл, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном

04:30 07.03.2026
 
Решение о войне с Ираном принимал не Дональд Трамп в одиночку, а директор ЦРУ, который два десятилетия добивался удара по Тегерану. В Вашингтоне уверены, что разговор с Джоном Рэтклиффом равен разговору с главным ястребом эпохи Буша-младшего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
В беседе с журналистом эксперт ответил на вопрос о том, как США втянулись в новую войну. По словам Дробницкого, ключевое решение принималось в узком кругу. "При принятии решений по Ирану в Мар-а-Лаго Трамп изолированно разговаривал с одним только Джоном Рэтклиффом" , — заявил политолог.
Эксперт объяснил, кем на самом деле является Рэтклифф в глазах вашингтонской элиты. "А как считают в Вашингтоне, если ты говоришь с Рэтклиффом, то считай, что разговариваешь с покойным Эшкрофтом, который был идеологом войн на Ближнем Востоке и требовал от Буша-младшего напасть на Иран уже в 2006 году" , — пояснил американист.
Дробницкий подчеркнул, что это победа лобби, а не стратегии. "Поэтому в ситуации с Ираном одно из главных американских лобби продавило свою повестку. Все остальное это попытки объяснить гениальный американский план постфактум" , — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине" на сайте Украина.ру.
