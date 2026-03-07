https://ukraina.ru/20260307/krapivnik-avraam-linkoln-pryachetsya-v-2000-km-ot-irana-chtoby-ne-popast-pod-giperzvuk-1076499270.html

Крапивник: "Авраам Линкольн" прячется в 2000 км от Ирана, чтобы не попасть под гиперзвук

Американский авианосец держится в 2000 километров от Персидского залива, чтобы не стать мишенью. Французский "Шарль де Голль" рискует повторить его судьбу, если подойдет ближе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2026-03-07T05:30

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg

Журналист спросил эксперта про ударные возможности НАТО. "Знаете, где сейчас "Авраам Линкольн"? Он находится где-то в 2000 километров от залива, чтобы не попасть под удар гиперзвуковых ракет", — заявил эксперт.Он пояснил проблемы американской авиации. "Максимальная дистанция полета — 800 километров. Их два раза туда нужно заправить и два раза обратно. Если подойти ближе, авианосец попадет под ракетные удары", — пояснил Крапивник.По его словам, французы столкнутся с тем же. "Если "Шарль де Голль" придет, то столкнется с теми же проблемами. Если французы потеряют свой единственный авианосец, как Макрон с рейтингом 11% будет объяснять это избирателям?" — задался вопросом аналитик.Он привел пример эффективности иранских ракет. "11 ракет "Пэтриота" поднялись в воздух, все промахнулись, а баллистическая ракета ударила по Тель-Авиву. 11 ракет "Пэтриота" — это 66 миллионов долларов, улетевших в небо", — резюмировал Станислав Крапивник.Полный текст материала "Станислав Крапивник: Иран показал, что России ничего не сделают, если она разнесет базу НАТО в Жешуве" на сайте Украина.ру.О том, могут ли США и Израиль организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака — в материале "Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях" на сайте Украина.ру.

