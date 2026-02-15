https://ukraina.ru/20260215/udary-vsu-po-belgorodchine-i-tyazhelye-boi-pod-volchanskom-polkovnik-alekhin-pro-situatsiyu-na-severe-1075637700.html

Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: Алехин про ситуацию на севере

Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: Алехин про ситуацию на севере - 15.02.2026 Украина.ру

Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: Алехин про ситуацию на севере

В районе Волчанска продолжаются тяжелые бои в лесополосах и населенных пунктах, где противник использует рельеф местности для огневых позиций. Одновременно украинские формирования наносят ракетно-дроновые удары по Белгородской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-02-15T06:00

2026-02-15T06:00

2026-02-15T15:25

волчанск

белгородская область

россия

геннадий алехин

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698605_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_fa4e8e11dac88b9a47a517477ae32ca0.jpg

Комментируя ситуацию на северном участке, Алехин сообщил про обстановку в районе Волчанска. "Под Волчанском ожесточенные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах, расположенных как в лесных массивах и лесополосах, так и примыкающих к ним. С переменным успехом бои ведутся вокруг Вильчи, Лимана, Графского, Верхней Писаревки, а также по направлению к Великому Бурлуку", — заявил эксперт.По словам автора, противник активно использует особенности местности для нанесения ударов по территории Белгородской области. "Используя рельеф местности (овраги, низины, резко пересеченные участки) и заранее оборудованные скрытные огневые позиции, противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородскому региону", — пояснил Алехин.Он привел данные о работе средств противовоздушной обороны. "За минувшие сутки средства ПВО отразили три комплексных удара противника, уничтожив и перехватив свыше 20 вражеских ракет, а также порядка 30 ударных беспилотников только в течение светового дня", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.

волчанск

белгородская область

россия

харьков новости

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

волчанск, белгородская область, россия, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, харьков новости, харьковскийфронт, военный эксперт