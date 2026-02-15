Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: Алехин про ситуацию на севере - 15.02.2026 Украина.ру
Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: Алехин про ситуацию на севере
В районе Волчанска продолжаются тяжелые бои в лесополосах и населенных пунктах, где противник использует рельеф местности для огневых позиций. Одновременно украинские формирования наносят ракетно-дроновые удары по Белгородской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-15T06:00
2026-02-15T15:25
Комментируя ситуацию на северном участке, Алехин сообщил про обстановку в районе Волчанска. "Под Волчанском ожесточенные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах, расположенных как в лесных массивах и лесополосах, так и примыкающих к ним. С переменным успехом бои ведутся вокруг Вильчи, Лимана, Графского, Верхней Писаревки, а также по направлению к Великому Бурлуку", — заявил эксперт.По словам автора, противник активно использует особенности местности для нанесения ударов по территории Белгородской области. "Используя рельеф местности (овраги, низины, резко пересеченные участки) и заранее оборудованные скрытные огневые позиции, противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородскому региону", — пояснил Алехин.Он привел данные о работе средств противовоздушной обороны. "За минувшие сутки средства ПВО отразили три комплексных удара противника, уничтожив и перехватив свыше 20 вражеских ракет, а также порядка 30 ударных беспилотников только в течение светового дня", — добавил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: Алехин про ситуацию на севере

06:00 15.02.2026 (обновлено: 15:25 15.02.2026)
 
В районе Волчанска продолжаются тяжелые бои в лесополосах и населенных пунктах, где противник использует рельеф местности для огневых позиций. Одновременно украинские формирования наносят ракетно-дроновые удары по Белгородской области. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на северном участке, Алехин сообщил про обстановку в районе Волчанска. "Под Волчанском ожесточенные боестолкновения продолжаются в населенных пунктах, расположенных как в лесных массивах и лесополосах, так и примыкающих к ним. С переменным успехом бои ведутся вокруг Вильчи, Лимана, Графского, Верхней Писаревки, а также по направлению к Великому Бурлуку", — заявил эксперт.
По словам автора, противник активно использует особенности местности для нанесения ударов по территории Белгородской области.
"Используя рельеф местности (овраги, низины, резко пересеченные участки) и заранее оборудованные скрытные огневые позиции, противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по Белгородскому региону", — пояснил Алехин.
Он привел данные о работе средств противовоздушной обороны. "За минувшие сутки средства ПВО отразили три комплексных удара противника, уничтожив и перехватив свыше 20 вражеских ракет, а также порядка 30 ударных беспилотников только в течение светового дня", — добавил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния