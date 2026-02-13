https://ukraina.ru/20260213/yuriy-knutov-rossiya-ostanovila-polet-flamingo-i-obkhoditsya-bez-starlink-dlya-udarov-po-tselyam-na-1075614569.html

Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине

Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине

Сейчас на Украине реализуются две программы. Одна из них предусматривает выделение дронов ПВО из состава Сил беспилотных систем. То есть подразделения, которые занимаются противовоздушной обороной, будут самостоятельными. Кроме того, на Украине проходят испытания европейской "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы.

2026-02-13T18:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило Минобороны.- Юрий Альбертович, каким образом противнику удалось приступить к массовому производству и применению ракет "Фламинго"?- После того, как осенью прошлого года впервые стало известно о существовании таких ракет, украинским руководством планировался массированный удар по территории России. Но колонну с этими ракетами засекли наши беспилотники и она была уничтожена. А затем удар был нанесен по их месту производства. После этого несколько месяцев мы про "Фламинго" не слышали.Видимо, сейчас противнику удалось найти подземный цех, потому что в советское время все оборонные предприятия располагали подземным производством. Там было установлено сборочное оборудование, потому что, скорее всего, Украина не в состоянии производить корпуса ракеты из композитных материалов самостоятельно. Система наведения, конечно, произведена в странах НАТО. Восстановленное производство позволило использовать эти ракеты для ударов по территории России.Часть ракет была сбита, потому что по ним могут работать все наши зенитно-ракетные комплексы. Но одна или две ракеты могли долететь до цели и причинить ущерб. Здесь Украина могла заимствовать российскую тактику. Россия применяет относительно дешевые дроны типа "Гербера", внешне напоминающие "Герань". Эти дроны отвлекают на себя систему ПВО. ЗРК поражают эти дроны и тратят дорогостоящие ракеты. Когда начинается перезарядка комплекса, идут наши крылатые ракеты.Но поскольку наша ПВО эффективно поражает Storm Shadow ракета "Фламинго" сложной целью не является. Поэтому я бы сосредоточился не столько на усилении системы ПВО, хотя и это требуется на ряде объектов энергетической инфраструктуры и ВПК, сколько на выявлении мест сборки этих ракет и ударах по этим предприятиям.- Накануне в Рамштайне западные страны согласовали военную помощь Украине на 38 млрд долларов. В том числе два млрд предполагается потратить на усиление украинской ПВО. Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус пообещал отправить на Украину пять ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны наскребут 30 ракет этого типа. Как все это сможет усилить украинскую ПВО?- Нехватка зенитных ракет - это главная проблема украинской ПВО, потому что арсеналы других стран пустые. Один из высокопоставленных украинских чиновников недавно заявил, что при отражении массированного налета Украина использовала 25 ракет. В первую очередь это ракеты Patriot. Он тогда также сказал, что это большая цифра, потому что американский завод в месяц производит 55 таких ракет. На фоне этого обещанное Писториусом количество ракет это ничто. Поэтому Зеленский истерично требует ракеты, но взять их негде. Хотя НАТО строит заводы в Румынии и Германии по производству ракет Patriot PAC-3.- Помимо прочего на дроны для ВСУ выделят 2,5 млрд долларов. С учетом того, что оборона ВСУ в значительной степени строится на подразделения сил беспилотной авиации, какие проблемы нам это создаст?- Сейчас на Украине реализуются две программы. Одна из них предусматривает выделение дронов ПВО из состава Сил беспилотных систем. То есть подразделения, которые занимаются противовоздушной обороной, будут самостоятельными. Это сделано для того, чтобы их не привлекали для решения других задач.Кроме того, на Украине проходят испытания европейской "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы. К примеру, зенитная занавеса в годы Великой Отечественной войны эффективно защищала Москву. То есть зенитная артиллерия вела огонь по определенным квадратам. Когда группа немецких бомбардировщиков шла на Москву, зенитки открывали огонь в этом направлении. В результате перед немецкими самолетами образовывалась стена из разрывов. Всего 2,5% немецких экипажей смогли прорваться через нее. Остальные сбрасывали бомбы и летели назад.Стена дронов работает по похожему принципу. Во время налета дроны поднимаются в воздух, а радар определяет, в какую группу беспилотников летит крылатая ракета. Дроны выдвигаются вперед и таранят эту цель. Образовавшаяся брешь заполняется новыми дронами. Всем этим управляет искусственный интеллект. Система работает в связке с ЗРК и боевыми лазерами британской разработки. Но функционирование этой системы потребует большого количества денег. Выделенных денег недостаточно, поэтому эффективность этой системы будет крайне низкая. Хотя сам принцип построения и технология представляют интерес.- После начала верификации Starlink на Украине на проблему со связью стали жаловаться украинские военные. Как бы вы оценили ситуацию в зоне боевых действий со спутниковой связью сейчас?- Илон Маск замедлил скорость, сделав так, что на объекты со скоростью более 70 километров в час информация со Starlink не передается. Тем самым он оставил связь подразделениям ВСУ, но все, что касается беспилотников осталось без системы передачи информации. По приказу министра обороны Федорова все терминал проходят перерегистрацию. Это делается для того, чтобы терминалы, которые волонтеры поставляют нашим военным, перестали работать.Но еще в Советском Союзе использовалось несколько каналов передачи информации, в том числе и через самолеты ретрансляторы. Сейчас в качестве ретрансляторов используются беспилотники, они успешно решают эти задачи. Поэтому качество работы наших дронов по целям противника не упало, потому что информация передается не через спутники Starlink, а через ретрансляторы. И тем самым обеспечивается нужная скорость и устойчивость связи.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Противник переходит в оборону, пытаясь контратаковать на южном участке

