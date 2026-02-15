https://ukraina.ru/20260215/tramp-imenno-etogo-i-boitsya-dmitriy-abzalov-obyasnil-razvyazhut-li-ssha-bolshuyu-voynu-s-iranom-1075638369.html
"Трамп именно этого и боится": Абзалов объяснил, развяжут ли США затяжную войну с Ираном
"Трамп именно этого и боится": Абзалов объяснил, развяжут ли США затяжную войну с Ираном - 15.02.2026 Украина.ру
"Трамп именно этого и боится": Абзалов объяснил, развяжут ли США затяжную войну с Ираном
На самом деле Дональд Трамп не заинтересован в полноценной войне с Ираном. Он хочет получить мирное соглашение с Тегераном, чтобы показать его свои избирателям. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-15T05:45
2026-02-15T05:45
2026-02-15T15:26
новости
иран
сша
украина
дональд трамп
дмитрий абзалов
украина.ру
венесуэла
ближний восток
избиратели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:305:832:773_1920x0_80_0_0_9ea15001a1f83cb354f47ab13ada5aaa.jpg
Отвечая на вопрос о том, как может повлиять на переговорный процесс по Украине гипотетическая война США и Израиля с Ираном, Абзалов сразу уточнил формулировку."Это будет не война, а военная операция. На самом деле Трамп в ней не заинтересован. Он хочет получить мирное соглашение с Ираном, чтобы показать его своим избирателям", — заявил эксперт.По словам политолога, у американского президента жесткие временные рамки.Он подчеркнул, что никакой затяжной войны с Ираном не будет — это технологически невозможно. По его мнению, Трамп именно этого и боится."Может быть, он хотел быстрой войны по образцу Венесуэлы: долбануть по политическим лидерам Ирана и поменять строй. Но, как показывает практика и как отговаривают все местные игроки, это может не получиться. Зато перекрытие Ормузского пролива станет проблемой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
иран
сша
украина
венесуэла
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:227:832:851_1920x0_80_0_0_93fe2f6746e2318c9bd692ca7b6a2e3a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, украина, дональд трамп, дмитрий абзалов, украина.ру, венесуэла, ближний восток, избиратели, война, международные отношения, выборы, главные новости, энергетика
Новости, Иран, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Абзалов, Украина.ру, Венесуэла, Ближний Восток, Избиратели, война, международные отношения, выборы, Главные новости, энергетика
"Трамп именно этого и боится": Абзалов объяснил, развяжут ли США затяжную войну с Ираном
05:45 15.02.2026 (обновлено: 15:26 15.02.2026)
На самом деле Дональд Трамп не заинтересован в полноценной войне с Ираном. Он хочет получить мирное соглашение с Тегераном, чтобы показать его свои избирателям. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о том, как может повлиять на переговорный процесс по Украине гипотетическая война США и Израиля с Ираном, Абзалов сразу уточнил формулировку.
"Это будет не война, а военная операция. На самом деле Трамп в ней не заинтересован. Он хочет получить мирное соглашение с Ираном, чтобы показать его своим избирателям", — заявил эксперт.
По словам политолога, у американского президента жесткие временные рамки.
"Не может Трамп вести полноценную войну летом этого года, потому что из-за энергетической инфляции он проиграет выборы и станет хромой уткой. Все эти маневры с энергетикой ему надо завершить до мая – до начала автомобильного сезона", — пояснил Абзалов.
Он подчеркнул, что никакой затяжной войны с Ираном не будет — это технологически невозможно. По его мнению, Трамп именно этого и боится.
"Может быть, он хотел быстрой войны по образцу Венесуэлы: долбануть по политическим лидерам Ирана и поменять строй. Но, как показывает практика и как отговаривают все местные игроки, это может не получиться. Зато перекрытие Ормузского пролива станет проблемой", — резюмировал собеседник издания.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.