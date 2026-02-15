https://ukraina.ru/20260215/tramp-imenno-etogo-i-boitsya-dmitriy-abzalov-obyasnil-razvyazhut-li-ssha-bolshuyu-voynu-s-iranom-1075638369.html

"Трамп именно этого и боится": Абзалов объяснил, развяжут ли США затяжную войну с Ираном

На самом деле Дональд Трамп не заинтересован в полноценной войне с Ираном. Он хочет получить мирное соглашение с Тегераном, чтобы показать его свои избирателям. Об этом политолог-международник, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос о том, как может повлиять на переговорный процесс по Украине гипотетическая война США и Израиля с Ираном, Абзалов сразу уточнил формулировку."Это будет не война, а военная операция. На самом деле Трамп в ней не заинтересован. Он хочет получить мирное соглашение с Ираном, чтобы показать его своим избирателям", — заявил эксперт.По словам политолога, у американского президента жесткие временные рамки.Он подчеркнул, что никакой затяжной войны с Ираном не будет — это технологически невозможно. По его мнению, Трамп именно этого и боится."Может быть, он хотел быстрой войны по образцу Венесуэлы: долбануть по политическим лидерам Ирана и поменять строй. Но, как показывает практика и как отговаривают все местные игроки, это может не получиться. Зато перекрытие Ормузского пролива станет проблемой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

