"С этого участка били по Белгороду": эксперт про потери ВСУ после удара "Искандером" под Чугуевом - 15.02.2026
"С этого участка били по Белгороду": эксперт про потери ВСУ после удара "Искандером" под Чугуевом
"С этого участка били по Белгороду": эксперт про потери ВСУ после удара "Искандером" под Чугуевом - 15.02.2026 Украина.ру
"С этого участка били по Белгороду": эксперт про потери ВСУ после удара "Искандером" под Чугуевом
Расчеты ОТРК "Искандер" и реактивных систем "Торнадо" нанесли высокоточный удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов. С этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на севере, Алехин сообщил об успешной боевой работе российских ракетчиков на харьковском направлении. "Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов по направлению к Чугуеву", — заявил эксперт.По словам автора, результаты удара были подтверждены объективным контролем. "В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", — пояснил Алехин.По данным разведки, именно с этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду, подчеркнул аналитик.По информации Алехина, противник пытается укрепить оборону по линии "Дергачи-Слатино-Казачья Лопань". Переброска резервов крайне затруднена из-за круглосуточной работы артиллерии и дронов подразделений группировки "Север", для выполнения боевых задач задействована тактическая и армейская авиация ВКС РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
"С этого участка били по Белгороду": эксперт про потери ВСУ после удара "Искандером" под Чугуевом

05:00 15.02.2026 (обновлено: 15:28 15.02.2026)
 
© Фото : David Young/Global Look Press
Расчеты ОТРК "Искандер" и реактивных систем "Торнадо" нанесли высокоточный удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов. С этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Оценивая ситуацию на севере, Алехин сообщил об успешной боевой работе российских ракетчиков на харьковском направлении. "Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов по направлению к Чугуеву", — заявил эксперт.
По словам автора, результаты удара были подтверждены объективным контролем. "В результате удара противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также РСЗО и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", — пояснил Алехин.
По данным разведки, именно с этого участка противник неоднократно наносил удары по Белгороду, подчеркнул аналитик.
По информации Алехина, противник пытается укрепить оборону по линии "Дергачи-Слатино-Казачья Лопань". Переброска резервов крайне затруднена из-за круглосуточной работы артиллерии и дронов подразделений группировки "Север", для выполнения боевых задач задействована тактическая и армейская авиация ВКС РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
