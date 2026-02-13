Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля - 13.02.2026 Украина.ру
Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
Стали известны дата и место новых переговоров украинской, американской и российской делегаций
2026-02-13T18:15
2026-02-13T18:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча представителей России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля."Очередной раунд переговоров &lt;...&gt; состоится в трёхстороннем формате в Женеве", — отметил он.Также Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский."На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", — сказал он.Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 году и на трех встречах в Стамбуле весной и летом прошлого года.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал состав украинской делегации."Вместе со мной в состав делегации войдут: [глава Офиса президента Украины] Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), [начальник генерального штаба ВСУ] Андрей Гнатов, [глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде] Давид Арахамия, [первый замглавы ОП] Сергей Кислица и [заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины] Вадим Скибицкий", — написал Умеров в своём телеграм-канале.Министерство иностранных дел Швейцарии поддерживает инициативы, направленные на достижение мира на Украине, и готово организовать встречу между представителями Москвы и Киева, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо."Швейцария поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги для поиска пути к миру. Это предложение было подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве (в ходе визитов главы МИД Иньяцио Кассиса – Ред.). МИД готов содействовать проведению обсуждений и организации встреч в Швейцарии", — сообщил он.При этом в МИД не стали уточнять, где именно могут пройти переговоры и будет ли МИД конфедерации заниматься организационными вопросами.Как рассказал источник РИА Новости, переговоры по Украине в Женеве будут продолжением трехсторонних переговоров в Абу-Даби, но в расширенном формате."Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования", — заявил собеседник агентства.Украинский историк и политолог Константин Бондаренко после известия о том, что российскую делегацию возглавит Мединский в шутку предложил изменить состав украинской делегации."Я бы на месте Зеленского главой украинской делегации назначил директора Института национальной памяти Александра Алфёрова. Приезжает российская делегация во главе с Мединским в Женеву, - а тут Алфёров: "Ну что? Пока не решим вопрос, кто главнее - Киев или Новгород, а также кому принадлежит князь Владимир - Украине или России, продолжать переговоры по другим пунктам не будем!"" — отметил Бондаренко.Тем временем украинские СМИ сообщают о том, что Владимир Зеленский и его окружение намерены затягивать переговоры."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский/Ермак/MI-6 придумали схему с гарантиями безопасности, которые должны вступить в силу с перемирием до выборов, а не после подписания мирного договора. Идея заключается в том, чтобы сорвать мирный трек на финальной стадии, но уже с гарантиями безопасности и возможным вводом миротворцев под выборы. В Абу-Даби был озвучен подобный формат, но российская делегация выступила против подобного формата", — сообщил 13 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".В другой заметке авторы канала со ссылкой на источник указали, что есть в ОП и те, кто выступает за мир."Наш источник в ОП сообщил, что мирный переговорный трек сдвинулся с места после назначения Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) главой ОП, но Ермак продолжает влиять на Зеленского и формировать политику на внутреннем/внешнем контуре. Партия мира состоит из ряда фигур, в нее входят не только чиновники/политики, но и олигархи, которые пытаются изменить позицию Зеленского. На данном этапе не один из центров влияния не имеет приоритета, а статья в The Atlantic частично отображает ситуацию в Офисе президента", — отмечалось в публикации.Ранее издание The Atlantic сообщило, что Зеленский, возможно, готов пойти на "самую тяжёлую уступку из всех" и отказаться от контроля над территориями Донбасса. Об этом изданию сообщили два советника Зеленского.Как сообщило издание, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала Зеленскому, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.Сам же Зеленский в интервью журналисту этого издания Саймону Шустеру сообщил, что Украина в отношении администрации президента США Дональда Трампа избрала тактику, которая заключается в том, "чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны"."Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий", — заявил он.В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с "унизительными" условиями. По его словам, он скорее откажется от сделки вообще, чем вынудит Украину согласиться на невыгодные для нее условия.Также Зеленский сообщил, что не против провести референдум по мирному соглашению, которое будет включать потерю территорий, и увязать это с выборами президента Украины. Но это лишь в том случае, если условия сделки будут "правильными" для Украины.Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.Об одном из предложений Трампа на переговорах — в статье Павла Волкова "Свободная экономическая зона в Донбассе — что это может быть?".
Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля

18:15 13.02.2026
 
Стали известны дата и место новых переговоров украинской, американской и российской делегаций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новая встреча представителей России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля.
"Очередной раунд переговоров <...> состоится в трёхстороннем формате в Женеве", — отметил он.
Также Песков заявил, что руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский.
"На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", — сказал он.
Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 году и на трех встречах в Стамбуле весной и летом прошлого года.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал состав украинской делегации.
"Вместе со мной в состав делегации войдут: [глава Офиса президента Украины] Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), [начальник генерального штаба ВСУ] Андрей Гнатов, [глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде] Давид Арахамия, [первый замглавы ОП] Сергей Кислица и [заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины] Вадим Скибицкий", — написал Умеров в своём телеграм-канале.
Министерство иностранных дел Швейцарии поддерживает инициативы, направленные на достижение мира на Украине, и готово организовать встречу между представителями Москвы и Киева, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.
"Швейцария поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное министерство иностранных дел находится в контакте со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги для поиска пути к миру. Это предложение было подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе в Киеве и Москве (в ходе визитов главы МИД Иньяцио Кассиса – Ред.). МИД готов содействовать проведению обсуждений и организации встреч в Швейцарии", — сообщил он.
При этом в МИД не стали уточнять, где именно могут пройти переговоры и будет ли МИД конфедерации заниматься организационными вопросами.
Как рассказал источник РИА Новости, переговоры по Украине в Женеве будут продолжением трехсторонних переговоров в Абу-Даби, но в расширенном формате.
"Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования", — заявил собеседник агентства.
Украинский историк и политолог Константин Бондаренко после известия о том, что российскую делегацию возглавит Мединский в шутку предложил изменить состав украинской делегации.
"Я бы на месте Зеленского главой украинской делегации назначил директора Института национальной памяти Александра Алфёрова. Приезжает российская делегация во главе с Мединским в Женеву, - а тут Алфёров: "Ну что? Пока не решим вопрос, кто главнее - Киев или Новгород, а также кому принадлежит князь Владимир - Украине или России, продолжать переговоры по другим пунктам не будем!"" — отметил Бондаренко.
Тем временем украинские СМИ сообщают о том, что Владимир Зеленский и его окружение намерены затягивать переговоры.
"Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский/Ермак/MI-6 придумали схему с гарантиями безопасности, которые должны вступить в силу с перемирием до выборов, а не после подписания мирного договора. Идея заключается в том, чтобы сорвать мирный трек на финальной стадии, но уже с гарантиями безопасности и возможным вводом миротворцев под выборы. В Абу-Даби был озвучен подобный формат, но российская делегация выступила против подобного формата", — сообщил 13 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
В другой заметке авторы канала со ссылкой на источник указали, что есть в ОП и те, кто выступает за мир.
"Наш источник в ОП сообщил, что мирный переговорный трек сдвинулся с места после назначения Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) главой ОП, но Ермак продолжает влиять на Зеленского и формировать политику на внутреннем/внешнем контуре. Партия мира состоит из ряда фигур, в нее входят не только чиновники/политики, но и олигархи, которые пытаются изменить позицию Зеленского. На данном этапе не один из центров влияния не имеет приоритета, а статья в The Atlantic частично отображает ситуацию в Офисе президента", — отмечалось в публикации.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2026
13:00
Новая встреча по Украине, успехи ВС РФ, "фарс Зеленского". Хроника событий на 13:00 13 февраляТрехсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе в Майами или Абу-Даби. ВС РФ уничтожают противника и технику. Сальдо раскритиковал слова Зеленского о выборах
Ранее издание The Atlantic сообщило, что Зеленский, возможно, готов пойти на "самую тяжёлую уступку из всех" и отказаться от контроля над территориями Донбасса. Об этом изданию сообщили два советника Зеленского.
Как сообщило издание, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала Зеленскому, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.
Сам же Зеленский в интервью журналисту этого издания Саймону Шустеру сообщил, что Украина в отношении администрации президента США Дональда Трампа избрала тактику, которая заключается в том, "чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны".
"Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий", — заявил он.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с "унизительными" условиями. По его словам, он скорее откажется от сделки вообще, чем вынудит Украину согласиться на невыгодные для нее условия.
Также Зеленский сообщил, что не против провести референдум по мирному соглашению, которое будет включать потерю территорий, и увязать это с выборами президента Украины. Но это лишь в том случае, если условия сделки будут "правильными" для Украины.
Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.
Об одном из предложений Трампа на переговорах — в статье Павла Волкова "Свободная экономическая зона в Донбассе — что это может быть?".
