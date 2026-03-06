https://ukraina.ru/20260306/oon-kvalifitsirovala-situatsiyu-na-blizhnem-vostoke-iran-udaril-po-gruppirovkam-kurdov-novosti-k-1500-1076475107.html

ООН квалифицировала ситуацию на Ближнем Востоке, Иран ударил по группировкам курдов. Новости к 15.00

ООН квалифицировала ситуацию на Ближнем Востоке, Иран ударил по группировкам курдов. Новости к 15.00 - 06.03.2026 Украина.ру

ООН квалифицировала ситуацию на Ближнем Востоке, Иран ударил по группировкам курдов. Новости к 15.00

Нанесены новые удары по штаб-квартире курдских группировок в иракском Эрбиле. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-06T15:00

2026-03-06T15:00

2026-03-06T15:10

новости

ближний восток

иран

женева

оон

китай

владимир зеленский

ввс

ес

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076474607_0:0:942:530_1920x0_80_0_0_3b5a3e16a456f4fee485eeb93c76de65.jpg.webp

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в пятницу объявило, что война на Ближнем Востоке представляет собой "крупный гуманитарный кризис", требующий немедленного реагирования от всех участников "во всем регионе", сообщила французская "Фигаро"."Растущий кризис на Ближнем Востоке представляет собой крупную гуманитарную чрезвычайную ситуацию, требующую немедленного реагирования во всем регионе и Юго-Восточной Азии", — заявил журналистам директор отдела поддержки чрезвычайных ситуаций и программ УВКБ ООН Аяки Ито.Другие новости к этому часу:🟦 Замминистра иностранных дел КНР Мяо Дэюй посетил посольство Ирана "чтобы почтить память и выразить от Китая глубокие соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - МИД Китая;🟥 Радары американской THAAD в ОАЭ и Иордании, а также американская FPS132 в Катаре уничтожены ракетными и беспилотными подразделениями КСИР - гостелерадиокомпания Ирана;🟥 ВВС Израиля силами около полусотни самолётов уничтожили подземный бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, сообщила израильская армия.🟥 Иранская армия утром нанесла удары по целям США и Израиля "в знак мести убийцам детей в школе Минаба". Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на КСИР;🟦 Азербайджан направляет САУ к границе с Ираном, сообщают иностранные тг-каналы без ссылок на официальные источники;🟦 Нефть марки Brent подорожала до $88,61 за баррель, американская WTI торгуется около $85.🟦 Евросоюз должен отказаться от амбиций и ради своей же безопасности снять санкции с российских энергоносителей в условиях войны на Ближнем Востоке - UnHerd; 🟦 Французский премьер-министр Себастьян Лекорню анонсировал консультации с политическими партиями, а также председателями обеих палат парламента и соответствующих парламентских комитетов, чтобы проинформировать их о "состоянии угрозы и позиции Франции" в условиях войны на Ближнем Востоке;🟦 Минфин США разрешил Индии покупать российскую нефть в течение 30 дней при условии, что она находится в море, сообщает Reuters. Ранее власти Индии обращались за разрешением снять санкции в условиях ситуации на Ближнем востоке.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

ближний восток

иран

женева

китай

израиль

франция

азербайджан

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, иран, женева, оон, китай, владимир зеленский, ввс, ес, brent, нефть, брикс, санкции, антироссийские санкции, удар по ирану, война в иране, израиль, франция, азербайджан, кнр (китай), международная политика