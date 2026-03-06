Фактор Орбана - 06.03.2026 Украина.ру
Фактор Орбана
Фактор Орбана
Конфликт между Зеленским и Орбаном вышел на новый уровень. После словесный оскорблений венгерского лидера, Зеленский перешёл к прямым угрозам. Так он намекнул, что предоставит возможность украинским военным "поговорить" с Орбаном, если тот будет блокировать выделение денег ЕС.
2026-03-06T14:48
2026-03-06T14:48
Такое недипломатическое поведение Зеленского осудил и словацкий премьер Роберт Фицо, а также венгерский лидер оппозиции – прямой конкурент Орбана на выборах, которые намечены на 12 апреля. Ответ от Венгрии не заставил себя ждать. Там Будапешт задержал инкассаторский груз и семерых сотрудников Ощадканка на своей территории с несколькими десятками миллионов валюты и золотом. Такой объём кэша вызывает сомнения в законности его происхождения и назначения. Напомним, что конфликт начался на фоне энергетического коллапса из-за блокировки нефтепровода "Дружба". На фоне ближневосточного кризиса и роста цен на нефть – этот вопрос для венгров перешёл в плоскость национальной безопасности. Недаром после недавнего телефонного разговора Путина с Орбаном в Москву отправился с визитом глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Целей у него было две – согласовать стабильные поставки топлива в его страну на фоне войны в Иране. Более подробно о конфликте Украины и Венгрии рассуждали эксперты в своих соцсетях.Депутат Госдумы Евгений ПоповОрбан начал отвечать. Арестовал в Будапеште инкассаторов Зеленского на двух броневиках Ощадбанка. 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 кг золота задержаны. Якобы это был обычный банковский транзит Киев - Вена. Так говорит Сибига. Но кто в наше время возит кэш? 100% грязные деньги. Зе вывозит в Европу вырванный капитал.Украинский эксперт Дмитрий КоганВенгрия взяла в заложники семерых граждан Украины и завладела инкассаторскими автомобилями Сбербанка с 40 млн долларов, 35 млн евро и банковским золотом, легально направлявшимся из Австрии в Украину. То есть режим Орбана не только систематически блокирует военную помощь, саботирует санкции и передает России разведданные об украинской ПВО на западном направлении - он уже перешел к прямым актам государственного рейдерства и захвату заложников. Захват заложников в период вооруженного конфликта является военным преступлением по Римскому уставу. Орбан, сознательно ослабляющий оборону Украины и помогающий агрессору, становится соучастником преступлений агрессии и военных преступлений против нашего народа и государственности. И я считаю, что на этом фоне любые дискуссии по поводу заявлений украинского президента должны исчезнуть. Орбан – такой же военный преступник, как и Лукашенко. Точка.Публицист Вадим АвваМногие пеняют Зеленскому – да как он смеет? Объясняю: Зеленский – один из тех, кто сидит на верхушке пирамиды по распределению средств на войну с Россией. Всего того, что заходит в Киев: финансирование хунты и ВСУ. Кстати, никто не знает точной суммы. Оценочно, 40–60 млрд в год. Ближе к 60. Большие деньги. Больше, чем бюджет Венгрии.Часть Зеленский берёт себе, часть – "члены его команды", часть идёт на подкуп западных политиков, чтобы "помощь" не останавливалась, вечный двигатель вечной войны, часть, вынужденная, остаётся непосредственно на армию. Поэтому Зеленский может и смеет. Ему разрешено угрожать, заниматься организацией убийств, террором, скотоложеством и педофилией. Никто не вякнет. Он в состоянии отдать приказ о ликвидации любого политика в мире, просто – любого, даже любого Трампа, и выйти сухим из воды. С Фицо это сработало. Хотя бы потому, что атлантизм сильнее любого президента США. В схватке Орбан – Зеленский я бы ставил на украинского диктатора. Мы ждём, пока Запад устранит Зеленского. Возможно, зря ждём. Особенно с учётом того, как справедливое возмездие поднимет дух армии и нации.Политик Дмитрий ВасилецНе пойму почему удивляются многие, наблюдая как венгерские спецслужбы арестовывают и изымают у сотрудников "Ощадбанка" режима Зеленского на территории Венгрии 40 млн долл наличкой и 7 кг золота. Очевидно, что свержение Орбана готовят в Евросоюзе давно, ведь процент контроля структур ЕС на Венгрию явно ниже, чем хотелось бы Урсуле фон дер Ляйн, а значит "цветной переворот" самый оптимальный сценарий.Естественно, подготовка к перевороту в Венгрии ведется в том числе и украинским филиалом ЦРУ и Ми-6, ну и конечно наличные деньги для покупки протестов и полиции, заходят по дипломатическим каналам. Венгерские спецслужбы вскрыли только маленькую часть, ведь дипломаты Британии и других стран сейчас там давно "курьеры для крупных сумм налички". Всё как на Евромайане в Киеве 2014, схема одинаковая.Политолог Кость БондаренкоПо-моему, Зеленский делает все для победы партии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Его обещание "передать ВСУ адрес одного человека, блокирующего помощь Украине", чтобы они по-своему разобрались с этим человеком, - это непосредственная угроза не столько Орбану, сколько Венгрии в целом. Рядовому венгру уже не надо придумывать легенды об украинской угрозе - они видят слабо адекватного политика, на которого пытается быть похож оппонент Орбана Петер Мадьяр.Сегодня Виктор Дёжёвич наверняка даже шампанского выпьет - Зеленский сделал ему королевский подарок!Орбан играет свою игру
Фактор Орбана

14:48 06.03.2026
 
Конфликт между Зеленским и Орбаном вышел на новый уровень. После словесный оскорблений венгерского лидера, Зеленский перешёл к прямым угрозам. Так он намекнул, что предоставит возможность украинским военным "поговорить" с Орбаном, если тот будет блокировать выделение денег ЕС.
Такое недипломатическое поведение Зеленского осудил и словацкий премьер Роберт Фицо, а также венгерский лидер оппозиции – прямой конкурент Орбана на выборах, которые намечены на 12 апреля. Ответ от Венгрии не заставил себя ждать. Там Будапешт задержал инкассаторский груз и семерых сотрудников Ощадканка на своей территории с несколькими десятками миллионов валюты и золотом.
Такой объём кэша вызывает сомнения в законности его происхождения и назначения. Напомним, что конфликт начался на фоне энергетического коллапса из-за блокировки нефтепровода "Дружба". На фоне ближневосточного кризиса и роста цен на нефть – этот вопрос для венгров перешёл в плоскость национальной безопасности. Недаром после недавнего телефонного разговора Путина с Орбаном в Москву отправился с визитом глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Целей у него было две – согласовать стабильные поставки топлива в его страну на фоне войны в Иране. Более подробно о конфликте Украины и Венгрии рассуждали эксперты в своих соцсетях.
Депутат Госдумы Евгений Попов
Орбан начал отвечать. Арестовал в Будапеште инкассаторов Зеленского на двух броневиках Ощадбанка. 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов и 9 кг золота задержаны. Якобы это был обычный банковский транзит Киев - Вена. Так говорит Сибига. Но кто в наше время возит кэш? 100% грязные деньги. Зе вывозит в Европу вырванный капитал.
Украинский эксперт Дмитрий Коган
Венгрия взяла в заложники семерых граждан Украины и завладела инкассаторскими автомобилями Сбербанка с 40 млн долларов, 35 млн евро и банковским золотом, легально направлявшимся из Австрии в Украину. То есть режим Орбана не только систематически блокирует военную помощь, саботирует санкции и передает России разведданные об украинской ПВО на западном направлении - он уже перешел к прямым актам государственного рейдерства и захвату заложников.
Захват заложников в период вооруженного конфликта является военным преступлением по Римскому уставу. Орбан, сознательно ослабляющий оборону Украины и помогающий агрессору, становится соучастником преступлений агрессии и военных преступлений против нашего народа и государственности. И я считаю, что на этом фоне любые дискуссии по поводу заявлений украинского президента должны исчезнуть. Орбан – такой же военный преступник, как и Лукашенко. Точка.
Публицист Вадим Авва
Многие пеняют Зеленскому – да как он смеет? Объясняю: Зеленский – один из тех, кто сидит на верхушке пирамиды по распределению средств на войну с Россией. Всего того, что заходит в Киев: финансирование хунты и ВСУ. Кстати, никто не знает точной суммы. Оценочно, 40–60 млрд в год. Ближе к 60. Большие деньги. Больше, чем бюджет Венгрии.
Часть Зеленский берёт себе, часть – "члены его команды", часть идёт на подкуп западных политиков, чтобы "помощь" не останавливалась, вечный двигатель вечной войны, часть, вынужденная, остаётся непосредственно на армию. Поэтому Зеленский может и смеет. Ему разрешено угрожать, заниматься организацией убийств, террором, скотоложеством и педофилией. Никто не вякнет. Он в состоянии отдать приказ о ликвидации любого политика в мире, просто – любого, даже любого Трампа, и выйти сухим из воды. С Фицо это сработало. Хотя бы потому, что атлантизм сильнее любого президента США. В схватке Орбан – Зеленский я бы ставил на украинского диктатора. Мы ждём, пока Запад устранит Зеленского. Возможно, зря ждём. Особенно с учётом того, как справедливое возмездие поднимет дух армии и нации.
Политик Дмитрий Василец
Не пойму почему удивляются многие, наблюдая как венгерские спецслужбы арестовывают и изымают у сотрудников "Ощадбанка" режима Зеленского на территории Венгрии 40 млн долл наличкой и 7 кг золота. Очевидно, что свержение Орбана готовят в Евросоюзе давно, ведь процент контроля структур ЕС на Венгрию явно ниже, чем хотелось бы Урсуле фон дер Ляйн, а значит "цветной переворот" самый оптимальный сценарий.
Естественно, подготовка к перевороту в Венгрии ведется в том числе и украинским филиалом ЦРУ и Ми-6, ну и конечно наличные деньги для покупки протестов и полиции, заходят по дипломатическим каналам. Венгерские спецслужбы вскрыли только маленькую часть, ведь дипломаты Британии и других стран сейчас там давно "курьеры для крупных сумм налички". Всё как на Евромайане в Киеве 2014, схема одинаковая.
Политолог Кость Бондаренко
По-моему, Зеленский делает все для победы партии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Его обещание "передать ВСУ адрес одного человека, блокирующего помощь Украине", чтобы они по-своему разобрались с этим человеком, - это непосредственная угроза не столько Орбану, сколько Венгрии в целом. Рядовому венгру уже не надо придумывать легенды об украинской угрозе - они видят слабо адекватного политика, на которого пытается быть похож оппонент Орбана Петер Мадьяр.
Сегодня Виктор Дёжёвич наверняка даже шампанского выпьет - Зеленский сделал ему королевский подарок!
Орбан играет свою игру
