https://ukraina.ru/20260306/tupoy-orlinyy-kogot-iranskoe-fiasko-ssha-1076468522.html

Тупой "орлиный коготь". Иранское фиаско США

Тупой "орлиный коготь". Иранское фиаско США - 06.03.2026 Украина.ру

Тупой "орлиный коготь". Иранское фиаско США

Провал операции "Орлиный коготь" по освобождению захваченных в Иране заложников был страшным унижением для США и одним из факторов, предопределивших поражение Джимми Картера на выборах. Президентом тогда стал республиканец Рональд Рейган, которому заложников вернули. Трамп, кажется, об этой истории не упоминал, но не знать её он не может

2026-03-06T16:00

2026-03-06T16:00

2026-03-06T16:00

история

история

иран

сша

тегеран

рональд рейган

дональд трамп

оон

цру

1970-е годы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076477907_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4d78baee1078d4eacd2dc7a0d3ddbc4e.jpg

Мнение о том, что США – большой сатана, распространено в мире. Не так давно покойный ныне Уго Чавес, выступая в ООН после американского президента, сообщил, что трибуна пахнет серой. Однако само это название считается изобретением аятоллы Хомейни. Известна даже дата, когда он первый раз их так назвал – 5 ноября 1979 года.Слова эти прозвучали на следующий день после того, как многотысячная толпа взяла штурмом американское посольство в Тегеране и захватила его персонал – 66 человек. Ещё шестеро успели покинуть здание через запасной выход и укрылись в посольстве Канады (их потом вывезли в ходе спецоперации ЦРУ, выдав за съёмочную группу фантастического фильма "Арго"). Прибывшая к посольству иранская полиция ничего сделать не смогла, а возможно и не захотела.Надо сказать, что большая часть из примерно тысячи сотрудников посольства была уже эвакуирована. Остались добровольцы, которые скорее изображали американское дипломатическое присутствие, чем занимались какой-то полезной деятельностью. Как сказал один из них:"Наблюдать революцию было чертовски волнительно. История разворачивалась на моих глазах, и уезжать совершенно не хотелось".Штурм посольства не был бессмысленным актом агрессии – у захватчиков были вполне конкретные требования. 6 октября, пошатавшись по миру (бежал из Ирана он ещё 16 января), беглый шах Мохаммед Реза Пехлеви прибыл в США. Официально – на лечение. В американской администрации была влиятельная группа, которая полагала присутствие шаха в стране нежелательным в видах нормализации отношений с новыми иранскими властями.Связано это было с неправильной оценкой ситуации американскими спецслужбами, которые полагали, что ничего серьёзного в Иране не происходит, а Хомейни они вообще не считали политическим фактором. Потому, например, советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский (кстати, сторонник жёсткой линии по отношению к иранским оппозиционерам) 1 ноября совершенно спокойно встретился в Алжире с премьером Мехди Базарганом, что привело к новым протестам в Иране и ускорило развязку. Среди прочего это ослабило позиции противников подготовленного аятоллами проекта конституции, референдум по принятию которой состоялся 3 декабря.В Иране революционные массы требовали вернуть шаха назад (именно массы, потому что назначенное Хомейни правительство ничего такого не требовало) с тем, чтобы подвергнуть его "справедливому суду". Захват заложников был предпринят именно для создания обменного фонда.Кроме того, от США требовали возвращения замороженных финансовых активов Ирана и, почему-то, извинений за переворот 1953 года, в результате которого было смещено популярное, но совершенно не исламистское, правительство Моссадыка. Ко всему прочему в посольстве были изъяты секретные документы, которые позже фигурировали как доказательства в делах против американских шпионов (точнее – "шпионов", речь шла об оппозиционерах, с которыми в частном порядке встречались американские дипломаты). В некоторых источниках встречаются упоминания и о выкупе в размере $ 24 млн.Забавный момент. В 2013 году автор разговаривал с сотрудником посольства США в Киеве (украинец, только что получивший американское гражданство) который среди прочего возмущался дикостью иранцев, которые заставили своих девушек склеивать шредерную "лапшу", чтобы узнать тайны посольства (в лапше секретов не было, секретные документы по инструкции сжигают). Спустя пару месяцев на Майдане в Киеве была создана "канцелярская сотня", которая склеивала такую же лапшу из разгромленного офиса Партии регионов… Продолжить беседу о "дикости" не удалось – сразу после победы Майдана персонаж реализовал свою "украинскую мечту" и улетел на ПМЖ в США.В подготовке акции участвовали люди, близкие к аятолле, но самого его о планах протестующих не информировали. Узнав о произошедшем, он сказал:"Сегодня в Иране снова произошла революция. Она ещё больше, чем первая. Это революция против Большого Американского Сатаны!"6 ноября правительство Ирана ушло в отставку, что привело к ослаблению позиций либеральной фракции в революционном руководстве и убедительной победе сторонников Хомейни на референдуме (99,5% "за").19-20 ноября 1979 года иранское руководство предприняло "жест доброй воли" – освободило 13 заложников (женщин и негров). 52 человека оставались в Иране на протяжении 444 дней (один был освобождён 11 июля 1980 года по болезни).9 декабря, под давлением администрации, шах покинул США. В июле следующего года он умер в Египте. Надо, впрочем, отдать должное американцам – Ирану они его не выдали.7 апреля 1980 года фактически несуществующие дипломатические отношения между странами были официально разорваны американской стороной. А 24 апреля началась операция "Орлиный коготь".Выбор в пользу именно военной операции был избран исходя из потребностей текущего момента – шла предвыборная кампания и Картеру надо было продемонстрировать силу и "маленькую (по)бедоносную войну". Его не остановила даже отставка госсекретаря Сайруса Вэнса (однофамилец нынешнего вице-президента), выступавшего за переговоры.По замыслу операция включала два этапа.На первом группа армейского спецназа "Дельта" на восьми вертолётах отправлялась в Иран, чтобы освободить и эвакуировать заложников.На втором агенты США в Иране должны были спровоцировать протесты против режима и начать переворот, который при необходимости должны были поддержать три тысячи американских военных.Окончилось всё плохо. Два вертолёта были потеряны ещё в начала – один упал в море, другой заблудился в пустыне. Остальные приземлились на заброшенном британском аэродроме, который внезапно оказался весьма оживлённым местом – рядом проходила дорога… В результате, иранцы узнали о нахождении американских военных на территории страны. Ко всему прочему во время песчаной бури один из вертолётов столкнулся с самолётом-заправщиком, погибло 8 военнослужащих. Операцию свернули, вертолёты, трупы погибших (их удалось забрать только в мае благодаря посредничеству Ватикана, Швейцарии и Красного креста) и секретную документацию бросили, уцелевших военных эвакуировали самолётом.Впечатление от непрофессионализма американцев было несколько сглажено непрофессионализмом иранцев, чья авиация разбомбила подразделение КСИР, выдвинувшееся к американским вертолётам.Встречается упоминание и о подготовке операции "Шутка, заслуживающая доверия", но она никакого доверия не заслуживает и вообще больше похожа на продукцию ИА "Панорама" – по ней военно-транспортные самолёты С-130, приспособленные для вертикального взлёта и посадки, должны были приземлиться на центральном стадионе Тегерана... И то и другое выглядит бредом.Ситуация изменилась после смерти шаха и начала ирано-иракской войны в сентябре 1980 года. Война началась для Ирана не слишком хорошо и власти исламской республики стали значительно более сговорчивыми.19 января 1981 года США и Иран подписали Алжирские соглашения, по которым заложники возвратились в США – буквально через сорок минут после принятия присяги Рейганом. В 2015 году тем из них, кто был ещё жив, даже выплатили компенсацию от американского правительства.США также выплатили Ирану $ 8 млрд из его собственных замороженных активов. Были сняты и некоторые торговые санкции. Однако дипломатические отношения между странами не были восстановлены. По большому счёту кризис, возникший осенью 1979 года, не преодолён по сей день. Более того, 5 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что считает США большим сатаной.Среди целей предпринятой Трампом военной операции восстановление дипломатических отношений с Ираном не числится. Хотя, в случае смены власти в стране, оно возможно. Собственно, открытие посольства в Тегеране было бы материальным признаком достижения целей США.

https://ukraina.ru/20260305/islamskaya-revolyutsiya-kak-voznik-sovremennyy-iran-1076411435.html

https://ukraina.ru/20260113/syn-svernutogo-shakha-vystupaet-protiv-islamskogo-rezhima-v-irane-i-zayavlyaet-chto-frantsuzy-dolzhny-1074218991.html

https://ukraina.ru/20260303/esli-iran-ne-kapituliruet-my-serezno-popali-zachem-ssha-ubili-ayatollu-khamenei-1076301570.html

https://ukraina.ru/20260304/irano-irakskaya-voyna-pobeda-obezyany-v-bitve-dvukh-tigrov-1076355788.html

иран

сша

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, иран, сша, тегеран , рональд рейган, дональд трамп, оон, цру, 1970-е годы, революция, посольство, дипломатия, спецназ, заложники