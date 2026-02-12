https://ukraina.ru/20260212/eto-budet-novaya-svo-politolog-predrek-neizbezhnyy-final-novogo-minska-s-kievom-1075535806.html

"Это будет новая СВО": политолог предрек неизбежный финал "нового Минска" с Киевом

У нас у всех есть синдром "Минска", потому что мы знаем, чем он закончится. Но сейчас Россия отправляет на переговоры людей в погонах, тем самым демонстрируя серьезный настрой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Казаков оценил перспективы политического урегулирования по Украине, учитывая, что процесс перешел в формат трехсторонних переговоров в Абу-Даби. В ходе беседы с журналистом он признался, что его тревожит повторение пройденного."Когда обсуждается прекращение огня и разведение войск, у меня врубается дежавю. Где-то я это уже видел. Кажется, в феврале 2015 года", — заявил эксперт.По его словам, это ощущение есть у многих. "У нас у всех есть синдром "Минска". Мы знаем, чем он закончится. И если это будет еще один "Минск", он неизбежно закончится новой СВО", — констатировал Казаков."Надеюсь, это понимают все. В том числе на той стороне", — добавил политолог.Эксперт также обратил внимание на состав переговорщиков. "Мы отправляем на переговоры людей в погонах. Тем самым демонстрируем, что всерьез настроены. Это политики могут оставить многоточие, а военные любой абзац доводят до точки и согласовывают", — пояснил он.Казаков подчеркнул, что это сигнал об отсутствии политического соглашения. "И это демонстрация того, что политического соглашения нет. Военные не будут вести переговоры о денацификации, русском языке и православии, а это ключевые пункты. И даже подступа к политическому соглашению нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования украинского конфликта — "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

