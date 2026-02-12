Что едят украинцы и почему не покупают апельсины

https://ukraina.ru/20260212/chto-edyat-ukraintsy-i-pochemu-ne-pokupayut-apelsiny-1075531434.html

В украинских социальных сетях всё чаще разворачивается дискуссия о ценах на продукты питания. С каждым днём на привычные 1000 или 2000 гривен ассортимент продуктовой корзине скудеет.

украина

европа

черновицкая область

всемирный банк

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102685/08/1026850836_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_e83d10fcd868a661de6c1f4b32a22cf3.jpg

Так киевлянка и блогер Юлия Зюзюн специализируется на обзоре тем, что\почём можно купить в столице. "Сегодня чек в Сильпо (популярная всеукраинская сеть супермаркетов – ред.) - 910 гривен (примерно 1700 рублей – ред.). Стою, смотрю и вроде прокручиваю в голове – свинина 199 грн, куриные ножки – почти 200 грн, яйца – 100 грн, сметана – 50 грн, лук, 2 сырка, 2 апельсина… ничего лишнего, без деликатесов. И вот ловлю себя на мысли – раньше такой пакет казался полным холодильником, а сейчас – без запаса. Может я уже привыкла к этим ценам", - пишет блогер в своих соцсетях.В комментариях посыпались истории одна ярче другой о том, как украинцы выживают и чем питаются. Так многие жалуются, что мясо вообще не помнят, когда ели. "Живу в селе. Мясо забыла, когда ела, имею в хозяйстве кур, для яиц, не для бульона. Забыла вкус апельсинов, ем только свои яблоки. Тяжело работаю на клочке огорода. Зато есть свои овощи и консервация", - написала Наталка Васильевна, у которой муж и сын на фронте.Другая подписчица Карина Михайлова, которая живет заграницей, под постом написал: "Вот я почитала комменты, где люди пишут, как экономят на мясе и в очередной раз порадовалась, что тоже изменила своей стране, а не делаю из себя жертву дома. У нас не было и нет никаких пособий. Но мясо – это что-то такое дешевое, что его даже никто не считает. Зимой едим клубнику, груши и арбузы, потому что они стоят недорого. Какой смысл жить в Украине, голодать, учиться килограмм мясных костей на месяц растягивать и быть себя кулаком в грудь, чтобы что?"А завершает обсуждение комментарий: "Второй Майдан будет скоро, и последний для власти, всех в расход пустят военные и возьмут в свои руки власть".Средняя зарплата на Украине – около 12 тысяч гривен (21,5 тыс. руб.), пенсия – 3-5 тысяч. Поход в магазин за продуктами у многих вызывает вздрагивание, особенно когда в семье есть дети, которым нужен разнообразный рацион.Украинцы выживают в ловушке номинального роста: доходы повышают, но цены растут быстрее, а социальные нормативы оторваны от реальности в 4 раза. Вот как это выглядит на практике: МРОТ с января 2026 — 8647 грн ( примерно 189 долларов). Это прирост 9% по отношению к прошлому году, но в долларе наоборот снижение на 0,3%. Официально прожиточный минимум составляет 3328 грн для трудоспособных. Но по подсчетам экспертов реальный минимум (выживание) — 12 000 грн и выше. Разрыв колоссальный.Минимальная пенсия составляет 2595 грн (57 долларов). На нее не выжить даже в деревне со своим хозяйством, не то, что в городе. Индексация в 2026 году составила 8%, что гарантированно "съедается" инфляцией.Сегодня за чертой бедности находится около четверти украинцев, согласно отчётам Всемирного банка. По прогнозу на 2026 год их число вырастет еще на 10%. То есть каждый третий житель Украины не может обеспечить себе базовый набор продуктов питания, не говоря о медицине и одежде. Украина признана одной из беднейших стран Европы по уровню ВВП и заработной платы. Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Ровенской и Черновицкой областях – это западные регионы страны, более всего отдаленные от линии фронта. Власти, очевидно, не могут обуздать инфляцию и направить западную помощь не решение социальных проблем. Единственный сценарий для миллионов украинцев — жесткая экономия и отказ от многих продуктов питания. Например, мяса и апельсинов.

