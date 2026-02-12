Св. Алексий: митрополит Киевский – святитель Московский
Святитель Алексий, скончавшийся 12 февраля 1378 года, относился к числу тех немногих священнослужителей, которые даже в атеистическом СССР пользовались немалым уважением. Причиной этого была его светская деятельность – ведь Алексий фактически возглавлял правительство Московского княжества при малолетнем князе Дмитрии Ивановиче – будущем Донском
Биография Св. Алексия могла бы стать сюжетом для приключенческого романа или сериала – в ней было всё: и дальние путешествия по Руси и в Константинополь, и политические интриги, и градостроительство, и войны, и чудеса… Подлинным же венцом его деятельности стали события 1380 года, когда русское войско во главе с его воспитанниками – Св. Дмитрием Ивановичем Московским и Владимиром Андреевичем Серпуховским вышли на Куликово поле.
Елевферий (Алфёр), в крещении Симеон, Бяконт родился между 1292 и 1305 годами в Москве в семье очень влиятельного боярина Фёдора Бяконта. Его родители приехали в Москву из Чернигова, младшие братья положили начало дворянским династиям Фофановых и Плещеевых. Последним принадлежали сёла Бирюлёво, Ростокино и Свиблово, известные сейчас как районы Москвы.
Он с юности хотел стать монахом и принял постриг от игумена Богоявленского монастыря в Китай-городе Стефана – старшего брата Св. Сергия Радонежского.
Инок, скорее всего, сохранял связь с княжеским двором, что объясняет то, что в 40-х годах XIV века он стал наместником митрополита Феогноста. Считается, что митрополит был в этом вопросе поддержан князем Симеоном Ивановичем Гордым – старшим сыном Ивана Даниловича Калиты и родным дядей княжича Дмитрия. В 1352 году он стал епископом во Владимире и получил благословление Феогноста на занятие поста митрополита.
После смерти старого митрополита Алексий отправился в Константинополь, предстал пред патриархом Филофеем в 1354 году и в виде исключения, за его добродетельную жизнь и духовные достоинства, был возведён в сан митрополита Киевского и всея Руси. До этого русскими митрополитами, как правило, становились греки (митрополит Илларион, возглавлявший киевскую митрополию при Ярославе Мудром – редкое исключение). Той же грамотой, по просьбе Алексия, Владимир был утверждён в качестве местопребывания русских митрополитов с сохранением за ними Киева в качестве первого престола (фактически резиденция всё равно располагались в Москве).
Впрочем, за митрополию пришлось ещё побороться – Великий князь Литовский Ольгерд хотел иметь собственную православную епархию, чтобы исключить влияние Великого княжества Владимирского (с 1363 года – Великого княжества Московского) на подконтрольную Литве юго-западную Русь. Ему удалось создать собственную Литовскую митрополию с центром в белорусском Новогрудке, правда уступив Киев и титул митрополита всея Руси Москве. Впрочем, литовская митрополия пыталась влиять и на северо-восточную Русь, назначив епископа в Тверь, противостоявшую в это время Москве. Для того, чтобы выправить ситуацию Алексию пришлось ещё раз посетить Константинополь, встречаясь уже с новым патриархом Каллистом.
Борьба на этом не прекратилась. Ольгерд требовал вернуть митрополию в Киев, но, когда Алексий попытался туда проехать, он был арестован. В целом борьба за контроль над митрополией закончилась скорее в пользу Литвы – в 1371 году была основана Галицкая митрополия, а после смерти Алексия Ольгерду удалось навязать в качестве киевского митрополита Св. Киприана (он, однако, твёрдо стоял на стороне Москвы).
Церковная деятельность митрополита особенно запомнилась благодаря поддержке начинаний Св. Сергия и основанию многочисленных монастырей. В их числе:
- Чудов монастырь в Кремле (снесён после революции);
- Зачатьевский женский монастырь в Москве;
- Симонов монастырь в Москве: на его территории похоронены герои Куликовской битвы, в том числе Св. иноки Пересвет и Ослябя;
- Спасо-Андроников монастырь в Москве (основанный по клятве Алексия, попавшего в шторм в Чёрном море): на его территории находится старейшее здание Москвы – Спасский собор (1420-е годы), здесь – место последней работы и упокоения Св. Андрея Рублёва.
Спасо-Андронников монастырь в Москве
Кроме того, он предположительно принимал участие в основании ряда других монастырей в Москве и за её пределами. При Алексии началось также почитание как святого митрополита Петра.
Именно при фактическом правлении Алексия, в 1367 году были отстроены белокаменные стены Московского кремля.
Ещё до того, как Алексий стал митрополитом он оказывал заметное влияние на деятельность князей – сначала Симеона Гордого, а после его смерти во время эпидемии 1353 года – Ивана Ивановича Красного.
После смерти последнего в 1359 году Алексий фактически возглавил боярское правительство при малолетнем (родился в 1350 году) князе Дмитрии Ивановиче. Но и после того как тот женился и стал править самостоятельно (1366 год) Алексий оказывал огромное влияние на политику Москвы – либо прямо, либо через авторитет Св. Сергия, который нередко выполнял его дипломатические поручения.
Во главе княжества Алексий демонстрировал исключительные дипломатические способности, маневрируя между Литвой и Ордой, пытаясь отстоять для Москвы первенство в Великом княжестве Владимирском.
Особую роль тут играло влияние в Орде. Ещё в 1357 году по приглашению ханши Тайдулы (жены покойного на тои момент хана Узбека и матери правящего хана Джанибека, которые, как традиционно считается, были благожелательно настроены по отношению к Москве) Св. Алексий ездил в Орду и исцелил её от глазной болезни. Сохранился ярлык, данный в ноябре этого года Тайдулой, традиционный по содержанию: согласно ему, Русская церковь, молящаяся за ханов, была освобождена от всех даней, поборов и насилий со стороны светских властей.
После убийства Джанибека в Орде началась "великая замятня", которая позволила реализовать свои амбиции на получение владимирского престола Дмитрию Константиновичу Суздальскому и Михаилу Александровичу Тверскому.
Первый из них даже смог получить ярлык на великое княжение, но в 1363 году потерял его снова. Позже Алексий убедил его выдать свою дочь Евдокию замуж за Дмитрия Ивановича. Евдокия, в иночестве – Евфросиния Московская, также как её муж позже была причислена к лику святых.
Второй, пользуясь поддержкой Ольгерда, который осаждал Москву в 1368 и 1370 годах, но не смог сокрушить каменных стен, получил ярлык в 1370 году, но не смог им воспользоваться – Москва прочно контролировала Владимир. А в 1375 году было впервые опробована общерусская мобилизация – для похода против Твери были привлечены дружины множества княжеств, включая даже Новгород.
Святитель Алексий скончался в 1378 году. Перед смертью он хотел, чтобы его место занял другой русский по происхождению священник, но Св. Сергий отказался от такой чести, полагая своей обязанностью молитвенное бдение за страну и народ, а предложенный князем священник Митяй умер по дороге в Константинополь.
Святитель Алексий был похоронен в Чудовом монастыре на территории Кремля. В 1431 году, при Великом князе Московском Василии Васильевиче Тёмном началось строительство нового Михайловского храма в Чудовом монастыре и были обретены мощи Св. Алексия – неповрежденными и даже одежды на нём неистлевшими. С этого момента начинается его почитание как святого.
В 1947 году мощи были перенесены в Богоявленский патриарший собор в Елохове. Этот храм известен тем, что у его ограды в 60-х годах XV века родился Св. Василий Блаженный, в 1799 году тут крестил своего сына Александра дворянин Сергей Львович Пушкин, в 1943 году тут состоялся архиерейский собор, на котором был избран первый, после смерти в 1925 году патриарха Тихона (Белавина), патриарх Московский и вся Руси, а в 1990 году тут был похоронен патриарх Алексий II (Ридигер).
Богоявлений собор в Елохове
