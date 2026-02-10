"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/seryy-kardinal-belogo-doma-opredelivshiy-kontury-peregovorov-po-ukraine-i-otnoshenie-ssha-k-evrope-1075474485.html
"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе
"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе - 10.02.2026 Украина.ру
"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе
Есть в американской администрации сотрудники, которые играют ключевую, но непубличную роль в формировании политического курса, в значительной степени именно от них зависит, что США творят в мире
2026-02-10T20:37
2026-02-10T20:37
эксклюзив
россия
украина
сша
джей ди вэнс
марко рубио
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075476060_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8b1c1ecbbd53426562678239d388a5a1.jpg
Ни для кого не секрет, что 47-й президент США Дональд Трамп при формировании администрации распределял должности не по профессиональным регалиям и даже не по опыту, а прежде всего, исходя из личной лояльности и уверенности в человеке. За счёт этого в команде Белого дома есть люди, которые выполняют важную работу, но широкой публике неизвестны. Об одном из них рассказало издание Politico.Речь о заместителе советника американского лидера по национальной безопасности Энди Бейкере, играющем важную роль в формировании внешнеполитического курса Белого дома, в том числе выработке жёсткого подхода к европейским союзникам и поиске вариантов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной с выходом на подписание мирного соглашения."Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам", - рассказал Алекс Вонг, ранее занимавший аналогичную должность.Информации об этом "сером кардинале" в открытых источниках крайне мало. Засветил его вице-президент Джей Ди Вэнс, который назвал Бейкера своим главным представителем и связным по оперативным вопросам в секретном чате, посвящённом обсуждению деталей ударов по Йемену, в мессенджере Signal, куда случайно добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.Так что же о нём известно?После получения степени бакалавра по истории в Калифорнийском университете в Беркли Бейкер перешёл к изучению международных отношений в Оксфорде, где в одной из сильнейших в мире школ русистики в совершенстве овладел русским языком (также свободно говорит на болгарском и персидском), что позволило работать с архивными документами в ходе подготовки докторской диссертации по теме "Построение послевоенного порядка: усиление гегемонии США и истоки холодной войны", которая впоследствии легла в основу одноимённой книги, опубликованной в 2011 году. Автор анализирует, как Соединённые Штаты выстраивали свою политическую и экономическую гегемонию, а другие государства в условиях формирующегося американоцентричного мира старались защитить свой суверенитет. Тема как никогда актуальна в наши дни, когда администрация 47-го президента США действует на мировой арене, руководствуясь принципами "Америка превыше всего" и "мир через силу". По заключению рецензентов, эта монография даёт понимание истоков холодной войны и роли средних держав в формировании либерального международного порядка, а не только борьбы между сверхдержавами.Применить свои знания на практике Бейкер смог в Госдепартаменте, где начал работать в 2010 году. Его деятельность была тесно связана с российским направлением: курировал политику в отношении РФ и Украины, особенно после событий 2014 года; занимался вопросами расширения НАТО и укрепления восточного фланга Альянса.Кроме того, были в его послужном списке загранкомандировки – в Афганистан и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. По словам коллег Бейкера, именно этот опыт сильно повлиял на его мировоззрение."Это его действительно травмировало. Он пришёл к выводу, что внешняя политика США служит элитам и не приносит пользы обычным американцам", - сказал один из них.Спустя 13 лет, в 2023 году, Бейкер уволился из Госдепартамента и перешёл в аппарат Джей Ди Вэнса ещё в бытность того сенатором. С тех пор "серый кардинал" стал ключевой фигурой в окружении политика, пишет Politico, и оказывает влияние на его внешнеполитические взгляды. В том числе по Украине. Они оба настаивают на скорейшем окончании украинского конфликта и добиваются сокращения в этой истории обязательств Вашингтона, которые считают второстепенными. И это очень не по нраву союзникам США."Его понимание России отличается от нашего", сетует один из европейских дипломатов, считающий, что Бейкер переоценивает силу и влияние Москвы в то время, как на Западе многие убеждены, что "Россия близка к пределам своей экономической и военной мощи".При том, что Россия, несмотря на колоссальное количество введённых против неё санкций демонстрирует рост экономики в отличие от государств G7, а превосходство вооружения российского производства и высокие темпы продвижения на фронте признают западные эксперты.Дипломатический опыт в целом, работа на восточноевропейском направлении в частности, понимание аспектов международной безопасности, багаж научных знаний, свободное владение русским языком - всё это в совокупности даёт Бейкеру хорошее понимание сегодняшнего украинского кризиса. И не только его. Бейкер внёс свой вклад в планирование операции против хуситов, ответа на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда Трамп наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами. Также он участвует в подготовке важных решений Белого дома касательно Европы. Звучит мнение, что пересмотр обязательств США в Европе произошёл в том числе с его подачи.Самый показательный эпизод, связанный с отношениями союзников с разных берегов Атлантики, - это выступление Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности, которую СМИ охарактеризовали как "шоковая терапия" для Европы. Вице-президент США заявил, что главная угроза для Европы исходит от неё самой, а не от России или Китая. В частности он указал на отход от демократии, пример тому - аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, где победил Кэлин Джорджеску, и отказ политических сил ФРГ сотрудничать с "Альтернативой для Германии", призывающей к восстановлению сотрудничества с Россией. Присутствующие были под впечатлением от услышанного. Эту речь Вэнса, которую многие сравнивали по эффекту с мюнхенской речью президента РФ Владимира Путина 2007 года, написал никто иной как Бейкер. Ещё одно наглядное свидетельство его влияния.В этот раз повторения не будет – американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Тем не менее, можно предположить, что на конференции в Мюнхене (13–15 февраля) выступление американского представителя может получиться в том же духе, что и в прошлом году, поскольку Бейкер сейчас находится в подчинении руководителя Госдепартамента – в мае 2025-го его назначили заместителем советника президента США по национальной безопасности, т.е. заместителем Рубио, исполняющего эти обязанности параллельно с работой госсекретарём. В то же время Бейкер по-прежнему занимает должность советника вице-президента по национальной безопасности.Источники Politico прогнозируют дальнейшее усиление влияние Бейкера на формирование политического курса США. Тем более, что он сейчас работает и с Вэнсом, и с Рубио, а они пока выглядят главными претендентами на роль кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году. Уже сейчас Бейкера привлекают к широкому спектру очень чувствительных вопросов: помимо отношений с Европой и урегулированию украинского конфликта, он участвовал в планировании операции против хуситов и разработке ответных мер на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами.Читайте также: Не дипломатия, а личная преданность Трампу. Кто занимается украинским вопросом в США
https://ukraina.ru/20260207/otstavnoy-podpolkovnik-armii-ssha-schitaet-dalneyshuyu-voennuyu-podderzhku-ukrainy-bessmyslennoy-1075349834.html
https://ukraina.ru/20251219/1073361321.html
https://ukraina.ru/20250217/1061135420.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075476060_0:0:1090:817_1920x0_80_0_0_9a3fbf58956418ac9356c01c360926e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, джей ди вэнс, марко рубио, дональд трамп
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Дональд Трамп

"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе

20:37 10.02.2026
 
© Фото : haqqin.az
- РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : haqqin.az
Читать в
ДзенTelegram
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Есть в американской администрации сотрудники, которые играют ключевую, но непубличную роль в формировании политического курса, в значительной степени именно от них зависит, что США творят в мире
Ни для кого не секрет, что 47-й президент США Дональд Трамп при формировании администрации распределял должности не по профессиональным регалиям и даже не по опыту, а прежде всего, исходя из личной лояльности и уверенности в человеке. За счёт этого в команде Белого дома есть люди, которые выполняют важную работу, но широкой публике неизвестны. Об одном из них рассказало издание Politico.
Речь о заместителе советника американского лидера по национальной безопасности Энди Бейкере, играющем важную роль в формировании внешнеполитического курса Белого дома, в том числе выработке жёсткого подхода к европейским союзникам и поиске вариантов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной с выходом на подписание мирного соглашения.
"Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам", - рассказал Алекс Вонг, ранее занимавший аналогичную должность.
Информации об этом "сером кардинале" в открытых источниках крайне мало. Засветил его вице-президент Джей Ди Вэнс, который назвал Бейкера своим главным представителем и связным по оперативным вопросам в секретном чате, посвящённом обсуждению деталей ударов по Йемену, в мессенджере Signal, куда случайно добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.
Так что же о нём известно?
После получения степени бакалавра по истории в Калифорнийском университете в Беркли Бейкер перешёл к изучению международных отношений в Оксфорде, где в одной из сильнейших в мире школ русистики в совершенстве овладел русским языком (также свободно говорит на болгарском и персидском), что позволило работать с архивными документами в ходе подготовки докторской диссертации по теме "Построение послевоенного порядка: усиление гегемонии США и истоки холодной войны", которая впоследствии легла в основу одноимённой книги, опубликованной в 2011 году. Автор анализирует, как Соединённые Штаты выстраивали свою политическую и экономическую гегемонию, а другие государства в условиях формирующегося американоцентричного мира старались защитить свой суверенитет. Тема как никогда актуальна в наши дни, когда администрация 47-го президента США действует на мировой арене, руководствуясь принципами "Америка превыше всего" и "мир через силу". По заключению рецензентов, эта монография даёт понимание истоков холодной войны и роли средних держав в формировании либерального международного порядка, а не только борьбы между сверхдержавами.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2026
7 февраля, 11:10
Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленнойЗапад утратил возможность повлиять на исход конфликта на Украине, а продолжение поставок оружия Киеву лишь приводит к новым территориальным потерям. Об этом 7 февраля заявил бывший офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала
Применить свои знания на практике Бейкер смог в Госдепартаменте, где начал работать в 2010 году. Его деятельность была тесно связана с российским направлением: курировал политику в отношении РФ и Украины, особенно после событий 2014 года; занимался вопросами расширения НАТО и укрепления восточного фланга Альянса.
Кроме того, были в его послужном списке загранкомандировки – в Афганистан и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. По словам коллег Бейкера, именно этот опыт сильно повлиял на его мировоззрение.
"Это его действительно травмировало. Он пришёл к выводу, что внешняя политика США служит элитам и не приносит пользы обычным американцам", - сказал один из них.
Спустя 13 лет, в 2023 году, Бейкер уволился из Госдепартамента и перешёл в аппарат Джей Ди Вэнса ещё в бытность того сенатором. С тех пор "серый кардинал" стал ключевой фигурой в окружении политика, пишет Politico, и оказывает влияние на его внешнеполитические взгляды. В том числе по Украине. Они оба настаивают на скорейшем окончании украинского конфликта и добиваются сокращения в этой истории обязательств Вашингтона, которые считают второстепенными. И это очень не по нраву союзникам США.
"Его понимание России отличается от нашего", сетует один из европейских дипломатов, считающий, что Бейкер переоценивает силу и влияние Москвы в то время, как на Западе многие убеждены, что "Россия близка к пределам своей экономической и военной мощи".
При том, что Россия, несмотря на колоссальное количество введённых против неё санкций демонстрирует рост экономики в отличие от государств G7, а превосходство вооружения российского производства и высокие темпы продвижения на фронте признают западные эксперты.
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
19 декабря 2025, 12:49
Рост экономики России за три года намного выше, чем в Европе — ПутинРост российской экономики за три года составил 9,7% и это намного выше, чем в Европе. Об этом 19 декабря на "Прямой линии" заявил президент России Владимир Путин
Дипломатический опыт в целом, работа на восточноевропейском направлении в частности, понимание аспектов международной безопасности, багаж научных знаний, свободное владение русским языком - всё это в совокупности даёт Бейкеру хорошее понимание сегодняшнего украинского кризиса. И не только его. Бейкер внёс свой вклад в планирование операции против хуситов, ответа на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда Трамп наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами. Также он участвует в подготовке важных решений Белого дома касательно Европы. Звучит мнение, что пересмотр обязательств США в Европе произошёл в том числе с его подачи.
Самый показательный эпизод, связанный с отношениями союзников с разных берегов Атлантики, - это выступление Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности, которую СМИ охарактеризовали как "шоковая терапия" для Европы. Вице-президент США заявил, что главная угроза для Европы исходит от неё самой, а не от России или Китая. В частности он указал на отход от демократии, пример тому - аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, где победил Кэлин Джорджеску, и отказ политических сил ФРГ сотрудничать с "Альтернативой для Германии", призывающей к восстановлению сотрудничества с Россией. Присутствующие были под впечатлением от услышанного. Эту речь Вэнса, которую многие сравнивали по эффекту с мюнхенской речью президента РФ Владимира Путина 2007 года, написал никто иной как Бейкер. Ещё одно наглядное свидетельство его влияния.
В этот раз повторения не будет – американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Тем не менее, можно предположить, что на конференции в Мюнхене (13–15 февраля) выступление американского представителя может получиться в том же духе, что и в прошлом году, поскольку Бейкер сейчас находится в подчинении руководителя Госдепартамента – в мае 2025-го его назначили заместителем советника президента США по национальной безопасности, т.е. заместителем Рубио, исполняющего эти обязанности параллельно с работой госсекретарём. В то же время Бейкер по-прежнему занимает должность советника вице-президента по национальной безопасности.
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
17 февраля 2025, 16:57
Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей Казалось бы, выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции было ещё 14 февраля, но его продолжают обсуждать и отечественных, и в западных СМИ. Более того, статья о "Мюнхенской речи Джей Ди Вэнса" появилась в википедии. И, естественно, её сравнивают с Мюнхенской речью Путина
Источники Politico прогнозируют дальнейшее усиление влияние Бейкера на формирование политического курса США. Тем более, что он сейчас работает и с Вэнсом, и с Рубио, а они пока выглядят главными претендентами на роль кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году. Уже сейчас Бейкера привлекают к широкому спектру очень чувствительных вопросов: помимо отношений с Европой и урегулированию украинского конфликта, он участвовал в планировании операции против хуситов и разработке ответных мер на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами.
Читайте также: Не дипломатия, а личная преданность Трампу. Кто занимается украинским вопросом в США
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАДжей Ди ВэнсМарко РубиоДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:55Игра на деньги: две стратегии "миротворца" Трампа
20:45Не опять, а снова: выборы на Украине снова на повестке
20:35Пять мирных жителей ранены ВСУ в Белгородской области
20:25Нигер объявил войну Франции, умирающий лондонский кабмин финансирует ВСУ. Новости к этому часу
19:40Американская поддержка Украины в 2025 году сошла на нет
19:28Продолжаются артиллерийские дуэли на Херсонском направлении
19:24Украине критически необходимы средства для перехвата баллистики - Минобороны Украины
19:16Украинские каналы сообщают об ударе ракетами FP-5 "Фламинго" по России
19:01Итоги 12.02.2026: дисквалификация украинца на Олимпиаде и переговоры между Украиной и РФ
19:00Ябеда-выгодополучатель и скандал на Олимпийских играх. Итоги 12 февраля
18:51Запрет русскоязычных книг на Украине, ВРУ с диареей, ФРГ без оружия. Новости к 19.00
18:12Ветеран СВО пострадал от обвиняемых в мошенничестве
18:02Украинцев пугают "запуском" "Орешника", тяжелые бои под Славянском. Главные события к этому часу
17:54Зеленский вручил неудачнику Гераскевичу орден
17:43ЕС освоит 2/3 выделенных "на Украину" €90 млрд
17:30Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа"
17:28Системы работают "за гранью возможного": Терехов пожаловался на 19-часовые отключения в Харькове
17:21Избегает или нападает? Лукьянов о войне Трампа с Ираном и ядерной угрозе
17:10В 117-й бригаде ВСУ пафосно вручили хоругви
16:57"Вы на неверном пути": Орбан резко ответил на наглое требование Зеленского
Лента новостейМолния