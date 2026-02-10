https://ukraina.ru/20260210/seryy-kardinal-belogo-doma-opredelivshiy-kontury-peregovorov-po-ukraine-i-otnoshenie-ssha-k-evrope-1075474485.html

"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе

"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе - 10.02.2026 Украина.ру

"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе

Есть в американской администрации сотрудники, которые играют ключевую, но непубличную роль в формировании политического курса, в значительной степени именно от них зависит, что США творят в мире

2026-02-10T20:37

2026-02-10T20:37

2026-02-10T20:37

эксклюзив

россия

украина

сша

джей ди вэнс

марко рубио

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075476060_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8b1c1ecbbd53426562678239d388a5a1.jpg

Ни для кого не секрет, что 47-й президент США Дональд Трамп при формировании администрации распределял должности не по профессиональным регалиям и даже не по опыту, а прежде всего, исходя из личной лояльности и уверенности в человеке. За счёт этого в команде Белого дома есть люди, которые выполняют важную работу, но широкой публике неизвестны. Об одном из них рассказало издание Politico.Речь о заместителе советника американского лидера по национальной безопасности Энди Бейкере, играющем важную роль в формировании внешнеполитического курса Белого дома, в том числе выработке жёсткого подхода к европейским союзникам и поиске вариантов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной с выходом на подписание мирного соглашения."Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам", - рассказал Алекс Вонг, ранее занимавший аналогичную должность.Информации об этом "сером кардинале" в открытых источниках крайне мало. Засветил его вице-президент Джей Ди Вэнс, который назвал Бейкера своим главным представителем и связным по оперативным вопросам в секретном чате, посвящённом обсуждению деталей ударов по Йемену, в мессенджере Signal, куда случайно добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.Так что же о нём известно?После получения степени бакалавра по истории в Калифорнийском университете в Беркли Бейкер перешёл к изучению международных отношений в Оксфорде, где в одной из сильнейших в мире школ русистики в совершенстве овладел русским языком (также свободно говорит на болгарском и персидском), что позволило работать с архивными документами в ходе подготовки докторской диссертации по теме "Построение послевоенного порядка: усиление гегемонии США и истоки холодной войны", которая впоследствии легла в основу одноимённой книги, опубликованной в 2011 году. Автор анализирует, как Соединённые Штаты выстраивали свою политическую и экономическую гегемонию, а другие государства в условиях формирующегося американоцентричного мира старались защитить свой суверенитет. Тема как никогда актуальна в наши дни, когда администрация 47-го президента США действует на мировой арене, руководствуясь принципами "Америка превыше всего" и "мир через силу". По заключению рецензентов, эта монография даёт понимание истоков холодной войны и роли средних держав в формировании либерального международного порядка, а не только борьбы между сверхдержавами.Применить свои знания на практике Бейкер смог в Госдепартаменте, где начал работать в 2010 году. Его деятельность была тесно связана с российским направлением: курировал политику в отношении РФ и Украины, особенно после событий 2014 года; занимался вопросами расширения НАТО и укрепления восточного фланга Альянса.Кроме того, были в его послужном списке загранкомандировки – в Афганистан и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. По словам коллег Бейкера, именно этот опыт сильно повлиял на его мировоззрение."Это его действительно травмировало. Он пришёл к выводу, что внешняя политика США служит элитам и не приносит пользы обычным американцам", - сказал один из них.Спустя 13 лет, в 2023 году, Бейкер уволился из Госдепартамента и перешёл в аппарат Джей Ди Вэнса ещё в бытность того сенатором. С тех пор "серый кардинал" стал ключевой фигурой в окружении политика, пишет Politico, и оказывает влияние на его внешнеполитические взгляды. В том числе по Украине. Они оба настаивают на скорейшем окончании украинского конфликта и добиваются сокращения в этой истории обязательств Вашингтона, которые считают второстепенными. И это очень не по нраву союзникам США."Его понимание России отличается от нашего", сетует один из европейских дипломатов, считающий, что Бейкер переоценивает силу и влияние Москвы в то время, как на Западе многие убеждены, что "Россия близка к пределам своей экономической и военной мощи".При том, что Россия, несмотря на колоссальное количество введённых против неё санкций демонстрирует рост экономики в отличие от государств G7, а превосходство вооружения российского производства и высокие темпы продвижения на фронте признают западные эксперты.Дипломатический опыт в целом, работа на восточноевропейском направлении в частности, понимание аспектов международной безопасности, багаж научных знаний, свободное владение русским языком - всё это в совокупности даёт Бейкеру хорошее понимание сегодняшнего украинского кризиса. И не только его. Бейкер внёс свой вклад в планирование операции против хуситов, ответа на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда Трамп наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами. Также он участвует в подготовке важных решений Белого дома касательно Европы. Звучит мнение, что пересмотр обязательств США в Европе произошёл в том числе с его подачи.Самый показательный эпизод, связанный с отношениями союзников с разных берегов Атлантики, - это выступление Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности, которую СМИ охарактеризовали как "шоковая терапия" для Европы. Вице-президент США заявил, что главная угроза для Европы исходит от неё самой, а не от России или Китая. В частности он указал на отход от демократии, пример тому - аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, где победил Кэлин Джорджеску, и отказ политических сил ФРГ сотрудничать с "Альтернативой для Германии", призывающей к восстановлению сотрудничества с Россией. Присутствующие были под впечатлением от услышанного. Эту речь Вэнса, которую многие сравнивали по эффекту с мюнхенской речью президента РФ Владимира Путина 2007 года, написал никто иной как Бейкер. Ещё одно наглядное свидетельство его влияния.В этот раз повторения не будет – американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Тем не менее, можно предположить, что на конференции в Мюнхене (13–15 февраля) выступление американского представителя может получиться в том же духе, что и в прошлом году, поскольку Бейкер сейчас находится в подчинении руководителя Госдепартамента – в мае 2025-го его назначили заместителем советника президента США по национальной безопасности, т.е. заместителем Рубио, исполняющего эти обязанности параллельно с работой госсекретарём. В то же время Бейкер по-прежнему занимает должность советника вице-президента по национальной безопасности.Источники Politico прогнозируют дальнейшее усиление влияние Бейкера на формирование политического курса США. Тем более, что он сейчас работает и с Вэнсом, и с Рубио, а они пока выглядят главными претендентами на роль кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году. Уже сейчас Бейкера привлекают к широкому спектру очень чувствительных вопросов: помимо отношений с Европой и урегулированию украинского конфликта, он участвовал в планировании операции против хуситов и разработке ответных мер на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами.Читайте также: Не дипломатия, а личная преданность Трампу. Кто занимается украинским вопросом в США

https://ukraina.ru/20260207/otstavnoy-podpolkovnik-armii-ssha-schitaet-dalneyshuyu-voennuyu-podderzhku-ukrainy-bessmyslennoy-1075349834.html

https://ukraina.ru/20251219/1073361321.html

https://ukraina.ru/20250217/1061135420.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, джей ди вэнс, марко рубио, дональд трамп