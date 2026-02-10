"Серый кардинал" Белого дома, определивший контуры переговоров по Украине и отношение США к Европе
Есть в американской администрации сотрудники, которые играют ключевую, но непубличную роль в формировании политического курса, в значительной степени именно от них зависит, что США творят в мире
Ни для кого не секрет, что 47-й президент США Дональд Трамп при формировании администрации распределял должности не по профессиональным регалиям и даже не по опыту, а прежде всего, исходя из личной лояльности и уверенности в человеке. За счёт этого в команде Белого дома есть люди, которые выполняют важную работу, но широкой публике неизвестны. Об одном из них рассказало издание Politico.
Речь о заместителе советника американского лидера по национальной безопасности Энди Бейкере, играющем важную роль в формировании внешнеполитического курса Белого дома, в том числе выработке жёсткого подхода к европейским союзникам и поиске вариантов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной с выходом на подписание мирного соглашения.
"Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам", - рассказал Алекс Вонг, ранее занимавший аналогичную должность.
Информации об этом "сером кардинале" в открытых источниках крайне мало. Засветил его вице-президент Джей Ди Вэнс, который назвал Бейкера своим главным представителем и связным по оперативным вопросам в секретном чате, посвящённом обсуждению деталей ударов по Йемену, в мессенджере Signal, куда случайно добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.
Так что же о нём известно?
После получения степени бакалавра по истории в Калифорнийском университете в Беркли Бейкер перешёл к изучению международных отношений в Оксфорде, где в одной из сильнейших в мире школ русистики в совершенстве овладел русским языком (также свободно говорит на болгарском и персидском), что позволило работать с архивными документами в ходе подготовки докторской диссертации по теме "Построение послевоенного порядка: усиление гегемонии США и истоки холодной войны", которая впоследствии легла в основу одноимённой книги, опубликованной в 2011 году. Автор анализирует, как Соединённые Штаты выстраивали свою политическую и экономическую гегемонию, а другие государства в условиях формирующегося американоцентричного мира старались защитить свой суверенитет. Тема как никогда актуальна в наши дни, когда администрация 47-го президента США действует на мировой арене, руководствуясь принципами "Америка превыше всего" и "мир через силу". По заключению рецензентов, эта монография даёт понимание истоков холодной войны и роли средних держав в формировании либерального международного порядка, а не только борьбы между сверхдержавами.
Применить свои знания на практике Бейкер смог в Госдепартаменте, где начал работать в 2010 году. Его деятельность была тесно связана с российским направлением: курировал политику в отношении РФ и Украины, особенно после событий 2014 года; занимался вопросами расширения НАТО и укрепления восточного фланга Альянса.
Кроме того, были в его послужном списке загранкомандировки – в Афганистан и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. По словам коллег Бейкера, именно этот опыт сильно повлиял на его мировоззрение.
"Это его действительно травмировало. Он пришёл к выводу, что внешняя политика США служит элитам и не приносит пользы обычным американцам", - сказал один из них.
Спустя 13 лет, в 2023 году, Бейкер уволился из Госдепартамента и перешёл в аппарат Джей Ди Вэнса ещё в бытность того сенатором. С тех пор "серый кардинал" стал ключевой фигурой в окружении политика, пишет Politico, и оказывает влияние на его внешнеполитические взгляды. В том числе по Украине. Они оба настаивают на скорейшем окончании украинского конфликта и добиваются сокращения в этой истории обязательств Вашингтона, которые считают второстепенными. И это очень не по нраву союзникам США.
"Его понимание России отличается от нашего", сетует один из европейских дипломатов, считающий, что Бейкер переоценивает силу и влияние Москвы в то время, как на Западе многие убеждены, что "Россия близка к пределам своей экономической и военной мощи".
При том, что Россия, несмотря на колоссальное количество введённых против неё санкций демонстрирует рост экономики в отличие от государств G7, а превосходство вооружения российского производства и высокие темпы продвижения на фронте признают западные эксперты.
Дипломатический опыт в целом, работа на восточноевропейском направлении в частности, понимание аспектов международной безопасности, багаж научных знаний, свободное владение русским языком - всё это в совокупности даёт Бейкеру хорошее понимание сегодняшнего украинского кризиса. И не только его. Бейкер внёс свой вклад в планирование операции против хуситов, ответа на растущую напряжённость между Индией и Пакистаном, а также присутствовал в Ситуационной комнате в июне 2025 года, когда Трамп наблюдал за атаками ядерных объектов Ирана американскими военными самолётами. Также он участвует в подготовке важных решений Белого дома касательно Европы. Звучит мнение, что пересмотр обязательств США в Европе произошёл в том числе с его подачи.
Самый показательный эпизод, связанный с отношениями союзников с разных берегов Атлантики, - это выступление Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности, которую СМИ охарактеризовали как "шоковая терапия" для Европы. Вице-президент США заявил, что главная угроза для Европы исходит от неё самой, а не от России или Китая. В частности он указал на отход от демократии, пример тому - аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии, где победил Кэлин Джорджеску, и отказ политических сил ФРГ сотрудничать с "Альтернативой для Германии", призывающей к восстановлению сотрудничества с Россией. Присутствующие были под впечатлением от услышанного. Эту речь Вэнса, которую многие сравнивали по эффекту с мюнхенской речью президента РФ Владимира Путина 2007 года, написал никто иной как Бейкер. Ещё одно наглядное свидетельство его влияния.
В этот раз повторения не будет – американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Тем не менее, можно предположить, что на конференции в Мюнхене (13–15 февраля) выступление американского представителя может получиться в том же духе, что и в прошлом году, поскольку Бейкер сейчас находится в подчинении руководителя Госдепартамента – в мае 2025-го его назначили заместителем советника президента США по национальной безопасности, т.е. заместителем Рубио, исполняющего эти обязанности параллельно с работой госсекретарём. В то же время Бейкер по-прежнему занимает должность советника вице-президента по национальной безопасности.
Источники Politico прогнозируют дальнейшее усиление влияние Бейкера на формирование политического курса США. Тем более, что он сейчас работает и с Вэнсом, и с Рубио, а они пока выглядят главными претендентами на роль кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году.
