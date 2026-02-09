https://ukraina.ru/20260209/tam-vse-polykhalo-istorik-otsenil-posledstviya-kompleksnogo-udara-po-energetike-ukrainy-1075391857.html

"Там все полыхало": историк оценил последствия комплексного удара по энергетике Украины

Киев зависит всего от четырех теплоэлектроцентралей. Несмотря на серьезные повреждения, уцелевшие энергоблоки на этих объектах продолжают восстанавливать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

Ранее в МО РФ подтвердили, что после окончания "энергетического перемирия" российские военные нанесли массовый удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие". Под удар попали цели в ряде регионов, включая ключевые энергообъекты Киева — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольскую ТЭС и подстанцию "Киевская-750".По заявлению противника, было выпущено 65 ракет и 350-500 дронов "Герань", однако эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был меньше, а результат — высокоэффективным."Энергетика Киева – это четыре ТЭЦ (три городских и загородная Трипольская)", — сказал Юрков.Он прокомментировал заявления Киева о разрушениях. "Украина утверждает, что там все максимально разрушено. Понятно, что верить на слово им нельзя. Там есть еще какие-то уцелевшие энергоблоки, которые они спешно восстанавливают", — отметил историк.Эксперт добавил, что визуальные свидетельства подтверждают силу ударов. "И все же, судя по видеокадрам, которые выплывают в Сети, по Трипольской и Дарницкой ТЭЦ очень сильно прилетало. Там все полыхало", — констатировал он."Да. Если на этих четырех киевских ТЭЦ еще осталась какая-то энергогенерация, их будут добивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

