Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до

Чуть больше суток понадобилось спецслужбам России чтобы задержать киллера и его сообщника, покушавшихся на генерала ГРУ Владимира Алексеева. Вопреки всем мифам о "джеймсах бондах", организаторами убийства оказались не профессиональные киллеры, и не приезжие мигранты, а группа боевых пенсионеров.

По данным ФСБ стрельбу по Алексееву открыл свежеиспеченный гражданин России, 65-летний Любомир Корба - уроженец Тернопольской области, бывший владелец украино-польского предприятия.Спецслужба опубликовала записи с камер наблюдения, на которых видно, как стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева, скрылся с места преступления. Пистолет он выбросил в близлежащий сугроб и уехал с места преступления на автобусе. Cогласитесь, весьма "оригинальный" способ замести следы. И он означает, что киллер-пенсионер был уверен в спокойном отходе: он знал (благодаря сообщнице) и маршрут Алексеева и то, что генерал передвигается без охраны. А значит, никто и преследовать убийцу не будет. В данном случае сработала та самая пословица о том, что "спасение утопающих- дело рук самих утопающих". Злоумышленникам не удалось довести дело до конца только потому, что в роли "мишени" был боевой генерал, профессиональный разведчик, сумевший оказать сопротивление и перехватить руку убийцы. Именно поэтому вместо "контрольного в голову" заместитель начальника ГРУ получил ранения в ногу и брюшную полость. И хотя ранения были тяжелейшими, медикам удалось спасти Алексеева: он пришел в сознание и может говорить - после перенесенных операций.Заговорят и его "ликвидаторы": они задержаны, доставлены в суд и взяты под стражу. 7 февраля ФСБ, при содействии спецслужб ОАЭ, задержала в аэропорту Дубая киллера, cтрелявшего в Алексеева. Кстати, в это же самое время состоялся телефонный разговор Владимира Путина с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяна: российский лидер поблагодарил его за помощь в задержании и экстрадиции подозреваемого в покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Это говорит о том, что вопрос с поиском и задержанием "чистильщика" решался на самом высоком уровне. И данная ситуация продемонстрировала способность силовых структур выстраивать скоординированные действия с зарубежными коллегами в вопросах противодействия терроризму. Речь идёт не только о компетентности ФСБ и разведки, но и о слаженной работе всей государственной вертикали - от спецслужб до высшего политического уровня - когда затрагиваются вопросы национальной безопасности и защиты ключевых фигур военного управления.В итоге, был выявлен и четкий украинский след, и задержаны исполнители теракта. Как было сказано выше, стрелял в генерала Алексеева вчерашний гражданин Украины Любомир Корба, но вот его подельником оказался москвич-пенсионер Виктор Васин. О его прошлом пока сведения противоречивы: одни называют его бывшим офицером ВМФ, другие пишут о курсах подготовки пожарных, третьи раскрывают подробности неудавшегося бизнеса. Васин занимался строительным бизнесом в Москве и на Алтае, однако его компании "Инвестстройпроект" и "Строймаркет" были ликвидированы в 2020 году. На момент покушения против него было возбуждено два исполнительных производства на общую сумму 827 тысяч рублей. Что сыграло свою роль в роковом решении поднять оружие на разведчика ГРУ - нажим коллекторов или политическая позиция Васина - еще предстоит определить. Но своих идеологических взглядов он не скрывал: навальнист, критик власти, участник запрещенного в России ФБК*. И возникает сразу вопрос: а не должны ли такие люди оказываться в зоне внимания спецслужб до того, как они решат стать "народными мстителями" или попадут под влияние вербовщиков-террористов из недружественных стран? И еще: связка Васина с украинскими соучастниками пенсионного возраста указывает на потенциально более широкую проблему - наличие так называемых "спящих ячеек" на территории России. Речь идёт о людях, которые на протяжении длительного времени не проявляют активности, ведут внешне неприметный образ жизни и потому не попадают в поле оперативного внимания. Тот же Любомир Корба въехал в Россию ещё в 2021 году, а Зинаида Серебрицкая (соучастница, следившая за квартирой Алексеева) переехала в Москву около года назад, предварительно продав недвижимость в Луганске. Кто и когда завербовал этих людей? Как проскочили они фильтр в Шереметьево? Кто помог сделать российские документы, которых многие беженцы из Украины ждут годами? А главное: сколько еще таких неприметных пенсионеров и домохозяек завербовано и превращено в потенциальные живые бомбы? Количество подобных "невидимых" активов, их степень готовности и управляемости остаются неизвестными, что само по себе представляет серьёзный вызов для системы внутренней безопасности РФ. И как тут не вспомнить заявления бывшего руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова** о том, что даже после формального завершения боевых действий диверсионная активность будет продолжена? Напомним, что именно экс-глава ГУР сегодня возглавляет украинскую переговорную группу, работающую в Абу-Даби. Не под его ли крылышко пытался убежать тернопольский киллер, перехваченный в аэропорту ОАЭ?Еще раз повторим: спецслужбы России показали высокую эффективность. Но уже ПОСЛЕ совершения теракта. Так что возникает закономерный вопрос: почему не удалось предотвратить атаку заранее, то есть проделать всю ту же работу ДО? Тем более, что украинским диверсантам за последние несколько лет удалось совершить несколько показательных расправ. Cамая громкая из них - убийство в 2024-м году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова. За ним, как и за Владимиром Алексеевым велось наблюдение, исполнители вычисляли маршрут перемещений и знали об отсутствии профессиональной охраны. Что в итоге? А в итоге завербованный украинскими спецслужбами мигрант из Узбекистана нанял машину каршеринга, которая беспрепятственно стояла у подъезда дома Кириллова на Рязанском проспекте, и отслеживала каждый его шаг. А в случае с Алексеевым наблюдение вела бывшая украинка Серебрицкая, которую подселили в тот же самый ЖК где проживал замначальника ГУР - она прикинулась активной жиличкой, участвовала в домовом чате, а в конце-концов спокойно впустила убийцу разведчика в подъезд. А после содеянного беспрепятственно "сквозанула" через границу на Украину.Все эти обстоятельства указывают на сбои на уровне профилактики и защиты. Ведь в контртеррористической логике принципиально важно различать расследование и профилактику. Первая фиксирует факт и восстанавливает цепочку событий, вторая же должна разрывать её ещё до перехода к активной фазе. То есть, вычислять и обезвреживать киллеров до того момента, как они поднимут оружие или заложат взрывное устройство под очередного высокопоставленного военнослужащего. Или же обеспечивать супернадежную охрану генералов, от которых зависит ход и успех СВО.Вот тут и возникают вопросы. Например, почему заместитель начальника ГРУ, который был автором и руководителем десятков серьезных специальных операций на территории различных государств, передвигался без охраны? Почему жил в доме, куда легко мог проникнуть под видом курьера (ремонтника, электрика) потенциальный убийца? К слову, бывший глава ОП Зеленского Андрей Ермак сегодня даже в туалет и спортзал не ходит без кольца охранников, хотя бывший ларечник явно не тянет на тот уровень, где находится генерал Алексеев. И тем не менее, большой друг гадалок и мольфарок обеспечил свою безопасность (кстати, за счет государственного УДО), а вот российский разведчик на четвертом году СВО оставался без "прикрытия". Правда, у Владимира Степановича есть несколько помощников, однако они не являются профессиональными охранниками и не имеют оружия. Не пора ли такое разрешение ввести? Ведь знай наблюдатели, что помощники генерала вооружены, возможно, покушения удалось бы избежать. Все-таки даже пожилые пенсионеры не пожелали бы лезть под пули, но тут у них была проверенная информация о том, что после совершения теракта можно покинуть место преступления целыми и невредимыми- стрелять в ответ никто не будет. Нечем.Известно, что сегодня в Вооруженных Силах личной охраной высокопоставленных лиц занимаются Силы Специальных Операций (CCО), но формально Владимир Алексеев не попадал в разряд охраняемых. Как и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, или заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Фанил Сарваров. Впрочем, реально приставить ко всем военнослужащим охрану невозможно.Но можно, наверное, сократить штаты охраны военных объектов и увеличить штат личной охраны. Привлечь спецназ ВДВ, или сотрудников центра специального назначения "Сенеж". Или же Министерству обороны необходимо создать расширенный перечень особо охраняемых лиц ведомства, чтобы избежать повторения терактов против высшего военного руководства страны.Правда, есть и другие методы, чтобы окоротить украинских диверсантов, а то и вообще стереть украинский след в подобных преступлениях. И самый эффективный из них - это проведение аналогичных "зачисток" на территории Украины, где пока не пострадал ни один из высокопоставленных вояк. С одной стороны, это можно объяснить тем, что РФ не желает легализовать терроризм и cтановиться в один ряд с бандеровцами, устраивающими показательные "аттентаты". Но с другой стороны, все больше россиян требуют "возродить СМЕРШ" и использовать "тактику ледорубов" против наемников УГИЛ. И если этого не делается, то может дело не только в моральных ориентирах и международном праве?При такой постановке вопроса приходится задумываться о глубине и качестве агентурного проникновения российских спецслужб в структуры противника. Есть ли у России агенты в СБУ? Конечно, если судить по заявлениям лидеров киевского режима, то "избушка" буквально набита "кротами" ФСБ - их показательно задерживают на камеру и разоблачают чуть ли не ежемесячно. Но если исходить из классических принципов разведки, то эти "кроты" должны сигнализировать об опасности ещё на стадии планирования терактов, предупреждая их исполнение. И не только из недр СБУ, но и в более широком контуре западных спецслужб, задействованных в координации украинских операций. Однако, системность покушений на представителей военного руководства РФ за годы спецоперации, указывает на дефицит законспирированных источников во вражеских разведках - если не сказать больше. А ведь в условиях затяжного конфликта успешность спецслужб измеряется не количеством раскрытых дел, и пойманных по горячим следам террористов, а числом предотвращённых атак. Тех, которые не стали горячими новостями.Подробнее об организации диверсий против российских военачальников - в статье "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше" *-организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**- внесен в список террористов и экстремистов

