"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты - 09.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260209/ot-rakety-kh-22-setka-bespolezna-yurkov-o-tom-smozhet-li-ukraina-prikryt-svoi-energoobekty-1075392053.html
"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты - 09.02.2026 Украина.ру
"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
Защитить крупные украинские ТЭЦ с помощью фортификационных сооружений невозможно Против крылатых ракет с мощной боевой частью такие меры бесполезны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2026-02-09T05:50
2026-02-09T05:50
новости
украина
россия
алексей анпилогов
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1301ee68506546e61b9238489c805a22.jpg
Отвечая на вопрос про фортификационные сооружения, с помощью которых Украина пытается прикрыть энергетические объекты, эксперт подчеркнул, что закрыть большую ТЭС с помощью фортификации нереально. "Можно только поставить сетки от легких дронов", — добавил Юрков.Также Юрков объяснил, какую роль в налетах на энергетику играют ударные дроны. "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки", — заявил он.По мнению история, с точки зрения ударов по подстанциям дроны более эффективны, хотя какие-то крупные сетки могут задержать их. "То есть вопрос в количестве. "Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39c8fe84ed8b250f89a5409679ab8d71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, алексей анпилогов, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, новости украины, эксперты, украина аналитика, аналитика событий на украине, военнаяаналитика, герань
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Новости Украины, эксперты, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, ВоеннаяАналитика, Герань

"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты

05:50 09.02.2026
 
© REUTERS / Roman Baluk
- РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© REUTERS / Roman Baluk
Читать в
ДзенTelegram
Защитить крупные украинские ТЭЦ с помощью фортификационных сооружений невозможно Против крылатых ракет с мощной боевой частью такие меры бесполезны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Отвечая на вопрос про фортификационные сооружения, с помощью которых Украина пытается прикрыть энергетические объекты, эксперт подчеркнул, что закрыть большую ТЭС с помощью фортификации нереально. "Можно только поставить сетки от легких дронов", — добавил Юрков.
"А если мы говорим про крылатые ракеты типа Х-22, то это бесполезно. Если у вас боевая часть в 400-600 килограммов и выше, несколько ударов в одну точку разнесут все вдребезги", — констатировал историк.
Также Юрков объяснил, какую роль в налетах на энергетику играют ударные дроны. "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки", — заявил он.
По мнению история, с точки зрения ударов по подстанциям дроны более эффективны, хотя какие-то крупные сетки могут задержать их. "То есть вопрос в количестве. "Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.
Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияАлексей АнпилоговУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеНовости УкраиныэкспертыУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеВоеннаяАналитикаГерань
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
06:15"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
06:00"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины
05:50"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
05:40Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
05:37Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье
05:31Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до
05:30"Там все полыхало": историк оценил последствия комплексного удара по энергетике Украины
05:20Украина за неделю. Переговоры, удары, покушение
05:10Как удары по железнодорожным путям и развязкам улучшают оперативно-тактическое преимущество ВС РФ
05:05От Канта до Трампа. История современной философии
05:00Русские потребуют Киев? Эксперты и политики прогнозируют развитие ситуации
04:50Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации"
04:40Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Страна "на краю банкротства" и не может кредитовать Киев: Моро о финансовом крахе Франции
04:20"В Париже понимают, что Россия выиграла войну": Ксавье Моро о том, возможно ли потепление отношений
04:14Угроза ракетных ударов, атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева
04:00"Из-за политики Макрона мы потеряли независимость": эксперт — о подчинении Франции НАТО
Лента новостейМолния