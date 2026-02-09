https://ukraina.ru/20260209/ot-rakety-kh-22-setka-bespolezna-yurkov-o-tom-smozhet-li-ukraina-prikryt-svoi-energoobekty-1075392053.html

"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты

"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты - 09.02.2026 Украина.ру

"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты

Защитить крупные украинские ТЭЦ с помощью фортификационных сооружений невозможно Против крылатых ракет с мощной боевой частью такие меры бесполезны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2026-02-09T05:50

2026-02-09T05:50

2026-02-09T05:50

новости

украина

россия

алексей анпилогов

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075016395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1301ee68506546e61b9238489c805a22.jpg

Отвечая на вопрос про фортификационные сооружения, с помощью которых Украина пытается прикрыть энергетические объекты, эксперт подчеркнул, что закрыть большую ТЭС с помощью фортификации нереально. "Можно только поставить сетки от легких дронов", — добавил Юрков.Также Юрков объяснил, какую роль в налетах на энергетику играют ударные дроны. "Герани" менее интересны с точки зрения нанесения серьезного ущерба ТЭС. Слишком маленький у них заряд взрывчатки", — заявил он.По мнению история, с точки зрения ударов по подстанциям дроны более эффективны, хотя какие-то крупные сетки могут задержать их. "То есть вопрос в количестве. "Герани" же прекрасно справляются с задачей по перегрузке ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетического коллапса на Украине — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, алексей анпилогов, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, новости украины, эксперты, украина аналитика, аналитика событий на украине, военнаяаналитика, герань