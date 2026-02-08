https://ukraina.ru/20260208/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyy-razgovor-glavnoe-k-etomu-chasu-1075394726.html

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 февраля провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348481_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_71739a4dff2a85614be46f405953f9f0.jpg

Главной темой разговора стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты РФ и Белоруссии обсудили ряд актуальных вопросов в контексте отношений двух стран, а также коснулись международной тематики и развития обстановки в регионе.Другие новости к этому часу:🟦 Макрон запугивает французов войной с Россией с целью удержать власть."Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть", — заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.🟦 Американцев ждут гигантские потери в случае признания Верховным судом США незаконности импортных пошлин, заявил глава минфина Скотт Бессент;🟦 Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;🟦 Киевский режим и его покровители на Западе, осознавая невозможность победить Россию, активизируют против нее террористическую деятельность, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич;🟦 Глава МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

