Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyy-razgovor-glavnoe-k-etomu-chasu-1075394726.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 февраля провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-08T23:28
2026-02-08T23:30
новости
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
сша
верховный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348481_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_71739a4dff2a85614be46f405953f9f0.jpg
Главной темой разговора стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты РФ и Белоруссии обсудили ряд актуальных вопросов в контексте отношений двух стран, а также коснулись международной тематики и развития обстановки в регионе.Другие новости к этому часу:🟦 Макрон запугивает французов войной с Россией с целью удержать власть."Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть", — заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.🟦 Американцев ждут гигантские потери в случае признания Верховным судом США незаконности импортных пошлин, заявил глава минфина Скотт Бессент;🟦 Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;🟦 Киевский режим и его покровители на Западе, осознавая невозможность победить Россию, активизируют против нее террористическую деятельность, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич;🟦 Глава МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белоруссия
франция
сша
венгрия
украина
оман
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_943abedfba513b1cac796ae865561995.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, сша, верховный суд, спецпошлины, венгрия, ес, украина, терроризм, мид, сергей лавров, оман, иран, ближний восток
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, США, Верховный Суд, спецпошлины, Венгрия, ЕС, Украина, терроризм, МИД, Сергей Лавров, Оман, Иран, Ближний Восток

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу

23:28 08.02.2026 (обновлено: 23:30 08.02.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 февраля провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Главной темой разговора стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты РФ и Белоруссии обсудили ряд актуальных вопросов в контексте отношений двух стран, а также коснулись международной тематики и развития обстановки в регионе.
Другие новости к этому часу:
🟦 Макрон запугивает французов войной с Россией с целью удержать власть.
"Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть", — заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
🟦 Американцев ждут гигантские потери в случае признания Верховным судом США незаконности импортных пошлин, заявил глава минфина Скотт Бессент;
🟦 Сотрудничество России с Венгрией раздражает многих в ЕС, а венгерский премьер Виктор Орбан для Брюсселя как кость в горле, полагает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев;
🟦 Киевский режим и его покровители на Западе, осознавая невозможность победить Россию, активизируют против нее террористическую деятельность, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич;
🟦 Глава МИД Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудил с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди ситуацию вокруг Ирана.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоСШАВерховный СудспецпошлиныВенгрияЕСУкраинатерроризмМИДСергей ЛавровОманИранБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:21Лавров предупредил о последствиях нападения Европы на Россию. Главное к этому часу
23:59Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, его жизни ничего не угрожает
23:28Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Главное к этому часу
20:36"Генерал Мороз" вносит коррективы на поле боя
20:07Тянуть резину и указывать Трампу. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Абу-Даби
18:43Покушение на Алексеева: благодарность главе ОАЭ, состояние генерала и поимка исполнителя. Итоги 8 февраля
18:14Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений?
17:59Губернатор Сальдо сообщил о трёх пострадавших в результате обстрелов в Херсонской области
17:11Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске
17:10Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял
17:04На Славянском направлении ВС РФ окружают группировки ВСУ севернее Красного Лимана
16:00Никита Салогор и антиукраинский "мятеж" в Советской Молдавии
15:47В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу
15:37Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
15:22Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
14:03Военкор Коц объяснил тактическое значение освобождения Глушковки и Сидоровки
14:01Что значат новые заявления Зеленского о переговорах
13:43ВС РФ продвинулись на Краматорском направлении. Главное к этому часу
13:36До шестнадцати и старше. Европа запрещает социальные сети
13:33Мишустин заявил о стабильности российской экономики и росте ВВП выше среднемирового уровня
Лента новостейМолния