До шестнадцати и старше. Европа запрещает социальные сети

Премьер-министр Испании Педро Санчес решил ввести контроль над соцсетями, наложив на их использование целый ряд серьёзных ограничений

2026-02-08T13:36

эксклюзив

испания

франция

мадрид

эммануэль макрон

владимир зеленский

илон маск

еврокомиссия

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101714/74/1017147430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37b3f786eef7c2d988cc2b7efc452ab2.jpg.webp

Испанское правительство вносит в действующие законы важные изменения. Социальные сети станут тщательно мониторить на предмет распространения незаконного контента и разжигания ненависти. Владельцев блогов и пабликов начнут наказывать за подобные нарушения как за серьёзные уголовные преступления, отправляя их в тюрьмы за посты или комментарии. Причём руководить этой цифровой инквизицией будет сам государственный прокурор.В Испании полностью запретят доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет. По словам премьер-министра, власти планируют установить за соблюдением этого требования самый жёсткий контроль."Цифровые платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста — не просто галочки, а реальные преграды, которые работают", — заявил в специальном обращении Педро Санчес.Всё это пытаются обосновать благими намерениями, в основе которых якобы заложена бескорыстная забота о подрастающем поколении. Испанские власти утверждают, что они хотят защитить подростков от тлетворного влияния соцсетей, где широко распространяются призывы к насилию и сексуальный контент для взрослых.Чиновники из Мадрида жалуются на то, что общедоступное интернет-пространство становится удобной средой для распространения "деструктивной пропаганды", в которой они обвиняют американца Илона Маска и мифическую "агентуру Москвы" — даже не потрудившись представить на этот счёт какие-то доказательства.Многие испанцы относятся к этим заявлениям с нескрываемым скепсисом. Они убеждены, что правительственные ограничения в социальных сетях нацелены не на детей, а на взрослых.Запрет на пользование цифровыми платформами для подростков внедряется для того, чтобы обязать всех испанцев пройти обязательную регистрацию и поставить их сетевую деятельность под полный контроль правительственных структур. А обвинения в разжигании ненависти станут удобным способом для преследования недовольных — например, тех, кто критикует непопулярную испанскую королевскую семью, очередные поставки оружия Владимиру Зеленскому или самого Педро Санчеса."Это создаёт прецедент для отслеживания личности КАЖДОГО пользователя, подрывает анонимность и открывает возможности для массового сбора данных. То, что начинается с несовершеннолетних, может распространиться на всех, подавляя открытый диалог. Это приведёт к чрезмерной цензуре — платформы будут удалять всё, что хоть отдалённо вызывает споры, чтобы избежать рисков, связанных с подавлением политического инакомыслия. Расплывчатые определения "ненависти" приведут к закрытиям или штрафам. Это может стать инструментом подавления оппозиции", — прокомментировал блокировку сетей для несовершеннолетних медиа-менеджер Павел Дуров.А Илон Маск отреагировал на заявления Педро Санчеса ещё более эмоционально, назвав испанского премьер-министра "настоящим фашистом, тираном и предателем испанского народа".Тем не менее подобные возрастные ограничения становятся в Евросоюзе всеобщим трендом.Национальное собрание Франции одобрило в конце января законопроект о запрете доступа к социальным сетям для подростков младше пятнадцати лет. Этот закон, который рассматривался французским парламентом в ускорённом режиме — по личному требованию президента Эммануэля Макрона, — должен вступить в действие уже в феврале. А министр цифровых технологий Франции Анн Ле Энанфф сообщила вчера о том, что подросткам также запретят использовать VPN.Французская оппозиция также видит в этих мерах продвижение тотальной сетевой цензуры, заявляя о том, что Макрон собирается загнать французов в цифровое гетто — чтобы предупредить новые массовые протесты против своей антисоциальной политики.Восстание "Жёлтых жилетов" координировалось недовольными французами именно в социальных сетях, которые превратились во Франции в подобие политических клубов. А всеобщая регистрация пользователей — под предлогом подтверждения их возраста — должна помочь французской полиции, которая намерена пресекать антимакроновские протесты в зародыше.Аналогичные меры предпринимаются сейчас в других европейских странах — например, в Нидерландах, Великобритании, Греции. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, речь идёт о формировании "коалиции тех, кто готов к использованию цифровых технологий", которая будет обеспечивать "трансграничное регулирование" интернет-пространства.Законодательная база для ограничения доступа к соцсетям создаётся не только в отдельных государствах, но и на общеевропейском уровне. Потому что руководство ЕС поддержало подобные меры специальной резолюцией Европейского парламента, принятой под предлогом борьбы с призрачной внешней угрозой — с явными намёками на Китай и Россию.Руководство европейских стран стремительно теряет популярность у избирателей, антирейтинги их лидеров постоянно растут. В этих условиях Брюссель делает ставку на внедрение тотальной цензуры, которая затронет даже ролики в TikTok, особо популярные среди молодёжи.Еврокомиссия заявила на днях о том, что эта платформа нарушает требования Закона ЕС о цифровых услугах. В Германии сразу восприняли это как руководство к действию — отмечая, что TikTok используют свыше двадцати миллионов немцев, которые являются уязвимыми для "вражеской пропаганды". Немецкие политики уже призывают цензурировать поток коротких сетевых видео — хотя ещё недавно они пытались вербовать молодёжь в армию при помощи TikTok, транслируя там рекламу с участием украинских солдат.Все эти потуги принесли обратные результаты. Школьники из Гамбурга не хотят умирать за Зеленского — они организовали в декабре забастовку, протестуя против принятия нового закона о "добровольном призыве" в бундесвер, под лозунгом: "это не наша война".Участники этой акции тоже выкладывали свои видеоролики в соцсетях, и перепуганные немецкие ястребы посчитали эту деятельность пророссийской, требуя немедленно закрыть цифровые платформы для молодёжи.Хотя это никак не вяжется с демократическими свободами, о которых так любят поговорить в Берлине.Читайте также: Иллюзия безопасности: как мессенджеры становятся главной мировой уязвимостью

2026

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

