Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ - 07.02.2026
Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ - 07.02.2026 Украина.ру
Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
В треугольнике Белый Колодезь — Приколотное — Великий Бурлук у ВСУ мощный укрепрайон из нескольких полос. Двигаясь на Старый Салтов, мы заходим в тыл ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Самойлов сообщил, что сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу: Липцевский – на восток, Волчанский – на запад.По информации эксперта, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Дегтярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. Самойлов сообщил, что на западном берегу Печенежского водохранилища есть продвижение от Графского на Старый Салтов. "Нужно еще учесть, что в треугольнике Белый Колодезь — Приколотное — Великий Бурлук у противника мощный укрепрайон из нескольких инженерно-технических полос. И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим", — подытожил собеседник издания, отметив, что эти события "мало связаны с купянскими баталиями". Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ

В треугольнике Белый Колодезь — Приколотное — Великий Бурлук у ВСУ мощный укрепрайон из нескольких полос. Двигаясь на Старый Салтов, мы заходим в тыл ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Самойлов сообщил, что сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу: Липцевский – на восток, Волчанский – на запад.
По информации эксперта, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Дегтярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра.
"Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее — Ольховатка", — сообщил собеседник Украина.ру.
Самойлов сообщил, что на западном берегу Печенежского водохранилища есть продвижение от Графского на Старый Салтов.
"Нужно еще учесть, что в треугольнике Белый Колодезь — Приколотное — Великий Бурлук у противника мощный укрепрайон из нескольких инженерно-технических полос. И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим", — подытожил собеседник издания, отметив, что эти события "мало связаны с купянскими баталиями".
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
