https://ukraina.ru/20260207/okhvat-ukreprayona-s-tyla-samoylov-o-prodvizhenii-k-staromu-saltovu-dlya-udara-po-treugolniku-vsu-1075318256.html

Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ

Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ - 07.02.2026 Украина.ру

Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ

В треугольнике Белый Колодезь — Приколотное — Великий Бурлук у ВСУ мощный укрепрайон из нескольких полос. Двигаясь на Старый Салтов, мы заходим в тыл ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2026-02-07T05:00

2026-02-07T05:00

2026-02-07T05:00

новости

россия

харьковская область

купянск

самойлов

алексей анпилогов

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967c5bf343a4e75a9b3cde3bee23750.jpg

Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Самойлов сообщил, что сейчас Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу: Липцевский – на восток, Волчанский – на запад.По информации эксперта, восточнее Волчанска ВС РФ заняли плацдарм в районе Дегтярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. Самойлов сообщил, что на западном берегу Печенежского водохранилища есть продвижение от Графского на Старый Салтов. "Нужно еще учесть, что в треугольнике Белый Колодезь — Приколотное — Великий Бурлук у противника мощный укрепрайон из нескольких инженерно-технических полос. И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим", — подытожил собеседник издания, отметив, что эти события "мало связаны с купянскими баталиями". Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

купянск

харьков

харьков новости

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, купянск, самойлов, алексей анпилогов, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, харьков, харьков новости, харьковскийфронт, спецоперация, новости харькова, наступление вс рф, наступление россии