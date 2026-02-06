https://ukraina.ru/20260206/vs-rf-atakuyut-na-ukraine-tolko-obekty-dvoynogo-naznacheniya-ili-sugubo-voennye---lavrov-1075318126.html

ВС РФ атакуют на Украине только объекты двойного назначения или сугубо военные - Лавров

Армия России соблюдает международное право в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 6 февраля в Москве заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, сообщает телеграм-канал Украина.ру

Глава МИД России на встрече в Москве с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил сохранение некогда авторитетной международной организации. "Мы говорили в более широком контексте о том, что можно было бы сделать для того, чтобы ОБСЕ все-таки сохранила свое значение и сохранила саму себя. Здесь мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого Евразийского партнерства, которое бы стало материальной основой евразийской архитектуры безопасности", - сказал Лавров.В общении с журналистами по итогам переговоров Лавров ответил на вопрос о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. "Мы ни раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые имеют двойное назначение или чисто военное", - сказал Лавров.Кассис решил поговорить со СМИ по возвращении в Швейцарию, сообщил глава российской дипломатии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

