ВС РФ атакуют на Украине только объекты двойного назначения или сугубо военные - Лавров - 06.02.2026
ВС РФ атакуют на Украине только объекты двойного назначения или сугубо военные - Лавров
ВС РФ атакуют на Украине только объекты двойного назначения или сугубо военные - Лавров - 06.02.2026 Украина.ру
ВС РФ атакуют на Украине только объекты двойного назначения или сугубо военные - Лавров
Армия России соблюдает международное право в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 6 февраля в Москве заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, сообщает телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074552051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb8ad32fbe5747981678e96e00e76b2.jpg
Глава МИД России на встрече в Москве с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил сохранение некогда авторитетной международной организации. "Мы говорили в более широком контексте о том, что можно было бы сделать для того, чтобы ОБСЕ все-таки сохранила свое значение и сохранила саму себя. Здесь мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого Евразийского партнерства, которое бы стало материальной основой евразийской архитектуры безопасности", - сказал Лавров.В общении с журналистами по итогам переговоров Лавров ответил на вопрос о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. "Мы ни раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые имеют двойное назначение или чисто военное", - сказал Лавров.Кассис решил поговорить со СМИ по возвращении в Швейцарию, сообщил глава российской дипломатии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВС РФ атакуют на Украине только объекты двойного назначения или сугубо военные - Лавров

14:44 06.02.2026 (обновлено: 14:58 06.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Армия России соблюдает международное право в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 6 февраля в Москве заявил глава МИД РФ Серегй Лавров, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Глава МИД России на встрече в Москве с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу обсудил сохранение некогда авторитетной международной организации.
"Мы говорили в более широком контексте о том, что можно было бы сделать для того, чтобы ОБСЕ все-таки сохранила свое значение и сохранила саму себя. Здесь мы подробно рассказали нашим коллегам об инициативе президента России по формированию Большого Евразийского партнерства, которое бы стало материальной основой евразийской архитектуры безопасности", - сказал Лавров.
В общении с журналистами по итогам переговоров Лавров ответил на вопрос о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Мы ни раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые имеют двойное назначение или чисто военное", - сказал Лавров.
Кассис решил поговорить со СМИ по возвращении в Швейцарию, сообщил глава российской дипломатии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Самокастрация" Европы, провалы ВСУ, "аллергия" на РФ. Хроника событий на 13:00 6 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
