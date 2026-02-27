https://ukraina.ru/20260227/evrokomissiya-na-storone-ukrainy-a-ne-stran-chlenov-es---fitso--1076150433.html

Еврокомиссия на стороне Украины, а не стран-членов ЕС - Фицо

Еврокомиссия защищает интересы Украины в нынешнем конфликте вокруг поставок энергоресурсов, а не Словакии и Венгрии - членов ЕС, что является очень опасным трендом. Об этом 27 февраля на пресс-конференции заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает РИА Новости

"Все в Европейском союзе знают, что решение… прекратить импорт (энергетического - ред.) сырья (из России - ред.) больше всего вредит Словакии и Венгрии. Мы не чувствуем, что Европейская комиссия учитывала бы это в рамках Европейского союза. Однако мы чувствуем, что органы Европейского союза отдают приоритет национальным интересам Украины, а не интересам таких государств-членов ЕС, как Венгрия и Словакия. Это очень опасная тенденция", - сказал Фицо.Информагентство напомнило, что 27 января украинские власти остановили поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.В пятницу венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что обсудит со словацким коллегой Робертом Фицо ситуацию с блокировкой Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Изначально власти Украины отрицали свою причастность к блокировке транзита по "Дружбе" и обвинияли в ударах по нефтепроводу Россию. Подробности в публикации МИД Украины сравнил лидеров ЕС с наркоманамиВскоре после этого Украина признала, что блокировка нефтепровода "Дружба" носит политический характерБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

