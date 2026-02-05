https://ukraina.ru/20260205/obmen-plennymi-poteri-ot-zelenskogo-itogi-5-fevralya-1075279737.html

Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраля

Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраля

Между Россией и Украиной произошёл обмен пленными. Владимир Зеленский назвал количество потерь с украинской стороны, у экспертов возникли вопросы

Об обмене пленными сообщило Минобороны РФ."Своих не бросаем! 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшихся киевским режимом, которые будут доставлены домой", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.В министерстве обороны рассказали, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, указали в министерстве."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США", — также сообщило оборонное ведомство.Обмен пленными прокомментировал российский военкор, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц."Наши герои вернулись домой. Сегодня состоялся первый в этом году обмен военнопленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 157 наших героев, включая 5 тяжелораненых, а также трое гражданских. Мы ответили противнику зеркально и отпустили на Украину 157 пленных вэсэушников, включая пятерых "трехсотых", и троих гражданских. В данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь", — отметил Коц.Он назвал произошедшее самым значимым итогом переговоров в Абу-Даби."Пожалуй, это главный и самый значимый итог российско-украинских переговоров в ОАЭ. Устойчивый мир навряд ли наступит уже завтра. Но встретиться стоило хотя бы ради того, чтобы уже скоро 160 российских семей наконец воссоединились со своими близкими", — указал Коц.Обмен прокомментировал и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф."Этот результат был достигнут в ходе мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными. Хотя предстоит еще значительная работа, такие шаги, демонстрирующие, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине. Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс", — заявил он.Ранее, 19 января, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что поднимала вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Москалькова рассказала, что министерство обороны России не раз инициировало разные форматы обменного процесса. Москалькова передала Лубинцу список украинских военнослужащих, находящихся в России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время.Потери — версия ЗеленскогоВладимир Зеленский озвучил количество потерь украинских военнослужащих."Официально на поле боя число погибших военнослужащих — как кадровых, так и мобилизованных — составляет 55 тысяч человек. [К этому добавляется] большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести", — заявил Зеленский.При этом по подсчёту РИА Новости на основе данных Минобороны России, потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Большая часть из них пришлась на январь, март и октябрь: 51 960, 47 665 и 47 105 военных соответственно.Даже украинских экспертов приведённые Зеленским не убедили."Владимир Зеленский сказал, что у нас потери в этой войне составляют 55 тысяч человек. В прошлом году в это время он озвучил число в 31 тысячу погибших. То есть, за год погибли (если верить Зеленскому) 24 тысячи человек - и это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы", — отметил украинских историк и политолог Константин Бондаренко.Он указал и на другие нюансы."Интересная арифметика продолжается. В декабре 2025 года тот же Зеленский заявил, что Россия ежемесячно теряет 30 тысяч бойцов (Украина, соответственно, лишь 2 тысячи в месяц). То есть, соотношение 1:15 (что из области фантастики)", — написал эксперт в своём телеграм-канале.Также Бондаренко напомнил о жёсткой мобилизации, проходящей в стране, а также подсчитал, сколько людей должно находиться на фронте, если верить Зеленскому."Дальше. Ежемесячная норма бусификации - 30 тысяч человек (45-50 человек на одну административно-территориальную единицу в день). В начале войны численность мобилизованных, сопротивлявшихся российскому вторжению, составляло 800 тысяч человек. Плюс 48 месяцев мобилизационных действий… Минус 55 тысяч погибших… У нас что, на фронте воюют 2 185 тысяч человек? Протяженность линии фронта - 815 км. Это значит, что у нас на каждый километр линии фронта приходится 2681 боец! Ладно - отбросим тех, кто в тылу, в СОЧ, в лазарете и т.д. Все равно - по полтора бойца на метр!" — указал Бондаренко.Всё это, по его словам, заставляет задуматься."Или цифры не сходятся, или кто-то врёт. Если у нас всё так хорошо с живой силой, зачем столь жесткая и принудительная мобилизация?" — подытожил эксперт.Медиаэксперт Анатолий Шарий обратил внимание на финансовый вопрос."Итак, Зеленский утверждает, что погибло 55 000 бойцов ВСУ. Остальные просто пропали. Если даже брать минимальные неофициальные оценки украинских потерь по самому минимума - 100 тысяч человек, то разница с названными Зеленским цифрами в пересчете на выплаты семьям погибших составляет 675 млрд гривен (около 1,198 трлн руб. — Ред.). Если брать максимальные 140 тысяч, то 1,275 трлн гривен (около 2,26 трлн руб. — Ред.). А если взять очень реальные 500 тысяч потерь — это 4,55 триллиона гривен (около 8,07 трлн руб. — Ред.) или $123 млрд. Вы понимаете, что их никогда не найдут?" — написал Шарий в своём телеграм-канале.Таким образом, своим заявлением Зеленский в очередной раз дал повод вспомнить о лживости украинских властей и об их пренебрежении жизнями украинских военных.Подробнее о политике Зеленского — в статье Виктора Пироженко "Гарантии тупика: Зеленский тянет время в надежде на два спасительных сценария".

