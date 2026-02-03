https://ukraina.ru/20260203/moralnye-degeneraty-mnimye-i-nastoyaschie-ukraina-v-beshenstve-ot-vozvrascheniya-rossii-v-sport-1075163163.html

Моральные дегенераты мнимые и настоящие. Украина в бешенстве от возвращения России в спорт

Моральные дегенераты мнимые и настоящие. Украина в бешенстве от возвращения России в спорт

Украинское недоразумение, по привычке еще называющееся дипломатией, пробует в очередной раз нащупать дно. На этот раз глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига грубо оскорбил начальника ФИФА Джанни Инфантино

Выпад Сибиги в адрес Инфантино - ничего новогоПостмайданная Украина может по праву считаться родоначальником новой дипломатической школы – школы хамства.Еще свежи в памяти перфомансы дипломата, бывшего посла в Германии и Бразилии, а ныне постпреда Украины при ООН Андрея Мельника. Его общение с представителями немецких властей было не только высокомерным, наглым, вызывающим, но и подчеркнуто в оскорбительной манере и ему все сходило с рук.Украинский посол, например, призывал немцев задуматься, почему из-за них украинские беженцы уезжают из ФРГ, говорил, что Берлин бросил Украину и не помогает ей, а также обвинял тогдашнего канцлера Ангелу Меркель в том, что она проводила политику "умиротворения" России.Больше всех от невоздержанного на язык Мельника пострадал канцлер Олаф Шольц, который получил от посла Украины ярлык "обиженная ливерная колбаса". Подобные публичные эпитеты в адрес руководителя страны от дипломатического работника другого государства шокировали в Германии абсолютно всех, но никаких последствий для него это тогда не имело.Последней же каплей стало его резонансное интервью, в котором он обелял Бандеру и заявил, что тот со товарищи не убивали сотни тысяч евреев, все это будто бы является "российским нарративом", который поддерживает Германия, Польша и Израиль. Мельник пересек черту и после этого был аккуратно отозван из ФРГ после разразившегося скандала.Как покажет дальнейшее, наследие Мельника в кабинетах украинского МИД внимательно изучили и взяли на вооружение.Что такого сказал генсек ФИФАТеперь солирует сам Сибига, который решил перещеголять своих предшественников и коллег. На этот раз под раздачу попал глава ФИФА Джанни Инфантино, который имел неосторожность усомниться в необходимости дальнейшего бана российских команд в международных футбольных турнирах.Запрет этот появился в 2022 году под давлением ряда западных стран, которые пролоббировали запрет на выступление сборной России и российских клубов на чемпионате мира, Европы и в еврокубках.Спустя годы Инфантино признал, что это решение было ошибочным. По его словам, организация "обязана" рассмотреть вопрос об отмене бана России в мировом футболе."Определенно. Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из России игра в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу", - сказал он.Инфантино добавил, что в устав ФИФА нужно внести изменения, чтобы впредь никого не отстраняли по политическим причинам."То, что по крайней мере уже появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было ни политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать", - прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Высказанная Инфантино позиция вызвала приступ гнева у начальника украинского МИД.Россия возвращается, хочет этого Киев или нетСибига сходу назвал генерального секретаря ФИФА "моральным дегенератом".Он привел абсурдное сравнение этой ситуации с Олимпиадой в Берлине в 1936 году, которая прошла при нацистах – "будущие поколения будут считать это позором", предрек Сибига.Украинского министра не смутило, что Инфантино – глава одной из самых влиятельных спортивных организаций и что еще совсем недавно он на одной сцене вместе с Дональдом Трампом презентовал будущий чемпионат мира, который пройдет в Северной Америке летом этого года.Сибига и его обличительный тон явно идут в разрез с ходом исторического процесса, который неумолим – РФ постепенно возвращается в большой спорт, несмотря на продолжающееся сопротивление со стороны Украины и прочих антироссийски настроенных стран.Ряд мировых спортивных федераций уже или восстановили полноправное членство России с флагом и гимном, либо же сделали к этому первый шаг в виде допуска к соревнованиям российских юниоров.Грустная динамика для Украины"Зрада" раз за разом приходит к Украине откуда не ждали. В Италии стартуют зимние Олимпийские игры, и организаторы решили заранее предупредить украинских делегатов, чтобы они держали себя в руках и не устраивали антироссийских истерик.Поводом к этому стали протесты Украины на этапе Кубка Европы по скелетону, который прошел недавно. Решением Международной федерации бобслея и скелетона в нем после перерыва приняли участие российские спортсмены, что не понравилось украинским представителям."Динамика, в общем-то, в этом вопросе довольно грустная. Россияне все больше и больше возвращаются, в некоторых видах спорта уже с национальной символикой. К сожалению, в нашем спорте россияне тоже вернулись", - констатировал украинский скелетонист, знаменосец сборной Украины на предстоящей Олимпиаде Владислав Гераскевич.Еще и Международный олимпийский комитет "удружил" украинцам, объявив, что русский язык будет одним из восьми официальных языков предстоящих Игр, несмотря на то что до стартов допущены всего 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Украинской мовы, понятное дело, в этом перечне не наблюдается.Украинские спортсмены, по дурости ли, либо же из-за давления сверху до сих пор продолжают пакостить российским соперникам. Особенно любят это теннисисты и теннисистки с Украины. Так, несколько дней назад украинка Даяна Ястремская отказалась пожимать руку своей сопернице по финалу из России Екатерине Александровой и позировать с ней на церемонии награждения. Достается и тем, кто вроде как никакого отношения к РФ не имеет. Теннисистка с Украины Александра Олейникова на днях заранее объявила, что не будет пожимать руку сопернице из Венгрии Анне Бондар на предстоящем турнире в Румынии, так как та принимала участие в выставочных соревнованиях в России в 2022 году. 25-летняя украинка Олейникова явно училась историческим аналогиям у Сибиги, что показали ее безграмотные сравнения со Второй мировой. "Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств "Газпрома" — с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло — только 80 лет спустя", - заявила спортсменка. Столь кощунственные аналогии демонстрируют, насколько глубоко пустил свои корни украинский национализм, называющий белое черным и ставящий всю картину мира с ног на голову. Если кого и сравнивать сегодня с нацистской Германией, то это как раз современную Украину - именно там стоит искать настоящих, а не мнимых моральных дегенератов, о которых верещит Сибига. О том, как глава украинского МИД воюет с Красным Крестом - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Сибига украинской аморальности. Без креста на шее против Красного Креста

