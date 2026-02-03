https://ukraina.ru/20260203/bolee-tysyachi-stolichnykh-domov-ostalos-bez-tepla-posledstviya-udarov-vs-rf-po-ukraine-1075139255.html

Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине

Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине - 03.02.2026 Украина.ру

Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине

Минувшей ночью и утром во вторник российские военные ударили по Украине, сообщает 3 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-03T09:39

2026-02-03T09:39

2026-02-03T10:55

новости

украина

россия

киев

виталий кличко

украина.ру

трипольская тэс

дтэк

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/01/1017970139_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_928a5eefa7e460de37682dda11f2bb38.jpg

Причем ВС РФ не останавливаются, поступают сообщения о новых ударах по целям в Днепропетровске, Кривом Роге, Виннице. Ракеты также летят в направлении Трипольской ТЭС в Киеве.Мэр столицы Виталий Кличко посетовал, что после ночной атаки по Киеву 1170 домов в Дарницком и Днепровском районе осталось без тепла.Компания ДТЭК заявила о повреждении своих электростанций.Наш канал заверил, что как минимум четыре крупных объекта энергетики Украины сегодня подверглось массированной атаке.Власти Одесской области сетуют на ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре. По их словам, в результате ударов без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов.В Винницкой области после ночного удара обесточено 50 населённых пунктов, сообщает местная власть. Заявляется о прилёте по критической инфраструктуре. Паблики писали об ударе по Ладыженской ТЭС."Крупный пожар после удара "Искандерами" бушует на Приднепровской электростанции в Днепропетровске. Удары также были подтверждены компанией "ДТЭК", которая заявила, что оборудование ТЭС было серьезно повреждено. Также пожар разгорается в локомотивном депо Днепропетровска", - указал наш канал.Об ударах россиян - в материале Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, виталий кличко, украина.ру, трипольская тэс, дтэк, сво, спецоперация