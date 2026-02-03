Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине - 03.02.2026 Украина.ру
Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине
Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине - 03.02.2026 Украина.ру
Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине
Минувшей ночью и утром во вторник российские военные ударили по Украине, сообщает 3 февраля телеграм-канал Украина.ру
Десятки населенных пунктов без света и тепла. Последствия ударов ВС РФ по Украине

09:39 03.02.2026 (обновлено: 10:55 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Минувшей ночью и утром во вторник российские военные ударили по Украине, сообщает 3 февраля телеграм-канал Украина.ру
Причем ВС РФ не останавливаются, поступают сообщения о новых ударах по целям в Днепропетровске, Кривом Роге, Виннице. Ракеты также летят в направлении Трипольской ТЭС в Киеве.
Мэр столицы Виталий Кличко посетовал, что после ночной атаки по Киеву 1170 домов в Дарницком и Днепровском районе осталось без тепла.
Компания ДТЭК заявила о повреждении своих электростанций.
Наш канал заверил, что как минимум четыре крупных объекта энергетики Украины сегодня подверглось массированной атаке.
"На улице 20-градусный мороз. С отоплением будет очень сложно", - предупреждают вражеские паблики.
Власти Одесской области сетуют на ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре. По их словам, в результате ударов без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов.
В Винницкой области после ночного удара обесточено 50 населённых пунктов, сообщает местная власть. Заявляется о прилёте по критической инфраструктуре. Паблики писали об ударе по Ладыженской ТЭС.
"Крупный пожар после удара "Искандерами" бушует на Приднепровской электростанции в Днепропетровске. Удары также были подтверждены компанией "ДТЭК", которая заявила, что оборудование ТЭС было серьезно повреждено. Также пожар разгорается в локомотивном депо Днепропетровска", - указал наш канал.
Об ударах россиян - в материале Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине на сайте Украина.ру.
Заголовок открываемого материала