Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине - 03.02.2026
Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине
Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине - 03.02.2026 Украина.ру
Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине
Российские военные ранним утром ударили по окраинам Киева и области, сообщает 3 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-03T07:22
2026-02-03T07:53
"Наносятся удары по Обуховскому району Киевской области. &lt;...&gt; Удары по Броварам Киевской области продолжаются. &lt;...&gt; Ракетный нанесён по населенному пункту Наливайковка Киевской области", - перечислили в постах канала.Также россияне бьют по Харькову и Лозовой (Харьковской области). Паблики пишут о серьёзных проблемах со светом в Харькове после прилётов. Местные власти сообщают о необходимости слить воду из труб отопления в 820 домах, которые получают тепло от крупнешей ТЭЦ. Они также советуют жителям в срочном порядке заряжать гаджеты и предупреждают о сбоях в работе электротранспорта.ВС РФ также несколько раз ударили по Синельниково Днепропетровской области, по временно оккупированному Запорожью, Сумам, Кривому Рогу, Одессе, Черкассам, Полтавской области.Несколькими часами ранее мы писали об обстановке на Украине ночью: тогда взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах и ряде других территорий. Сообщалось об атаке по Киеву гиперзвуковой ракетой "Циркон".В Днепропетровской области только по столице региона местными источниками было зафиксировано около 15 ракетных ударов. Позднее различные каналы заявляли, что по Днепропетровску прилетело 17 "Искандеров". Всю ночь продолжались удары по Харькову и Харьковской области (Лозовая, Люботин, Змиев). Украинские каналы предполагают, что часть ударов наносится с помощью РСЗО "Торнадо-С".Кроме того, ВС РФ били по целям в Черниговской (Бахмач), Одесской, Сумской (Сумы, Конотоп) областях, а также по целям на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области, в том числе с применением управляемых авиабомб.Подробнее - в материале Ракеты и "Герани" бьют по Киеву, Харькову, Днепропетровску. Сводка ударов по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Серьезные проблемы со светом и отоплением. ВС РФ утром ударили по Украине

07:22 03.02.2026 (обновлено: 07:53 03.02.2026)
 
Российские военные ранним утром ударили по окраинам Киева и области, сообщает 3 февраля телеграм-канал Украина.ру
"Наносятся удары по Обуховскому району Киевской области. <...> Удары по Броварам Киевской области продолжаются. <...> Ракетный нанесён по населенному пункту Наливайковка Киевской области", - перечислили в постах канала.
Также россияне бьют по Харькову и Лозовой (Харьковской области).
Паблики пишут о серьёзных проблемах со светом в Харькове после прилётов. Местные власти сообщают о необходимости слить воду из труб отопления в 820 домах, которые получают тепло от крупнешей ТЭЦ. Они также советуют жителям в срочном порядке заряжать гаджеты и предупреждают о сбоях в работе электротранспорта.
ВС РФ также несколько раз ударили по Синельниково Днепропетровской области, по временно оккупированному Запорожью, Сумам, Кривому Рогу, Одессе, Черкассам, Полтавской области.
Несколькими часами ранее мы писали об обстановке на Украине ночью: тогда взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Сумах и ряде других территорий. Сообщалось об атаке по Киеву гиперзвуковой ракетой "Циркон".
В Днепропетровской области только по столице региона местными источниками было зафиксировано около 15 ракетных ударов. Позднее различные каналы заявляли, что по Днепропетровску прилетело 17 "Искандеров".
Всю ночь продолжались удары по Харькову и Харьковской области (Лозовая, Люботин, Змиев). Украинские каналы предполагают, что часть ударов наносится с помощью РСЗО "Торнадо-С".
Кроме того, ВС РФ били по целям в Черниговской (Бахмач), Одесской, Сумской (Сумы, Конотоп) областях, а также по целям на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области, в том числе с применением управляемых авиабомб.
Подробнее - в материале Ракеты и "Герани" бьют по Киеву, Харькову, Днепропетровску. Сводка ударов по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
