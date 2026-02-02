2 февраля 2026 года, утренний эфир - 02.02.2026 Украина.ру
2 февраля 2026 года, утренний эфир
2 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.02.2026
2026-02-02T11:54
2026-02-02T11:54
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Кабмин продлил льготный лизинг для бизнеса в Донбассе и Новороссии. Гость: Андрей Анатольевич Рудич - президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, председатель отделения "Опоры России" в Мариуполе.* Украина: поворот не туда. О непотопляемой Юлии Тимошенко и её политическом будущем. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Лица Новороссии. История паралимпийца и "донецкого Кулибина" Гость: Дмитрий Долженко - баскетболист, паралимпиец и слесарь* Мы живем в России. Новые продукты для предпринимателей, бизнес, которых пострадал от вооруженной агрессии Украины. Гость: Алексей Николаевич Серый - руководитель государственной микрокредитной компании ДНР* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О прогнозах по завершению СВО, а также о готовности сторон к затяжному конфликту. Гость: Артём Драбкин - военный историк, основатель фонда "Я помню"
2 февраля 2026 года, утренний эфир

11:54 02.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Кабмин продлил льготный лизинг для бизнеса в Донбассе и Новороссии. Гость: Андрей Анатольевич Рудич - президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, председатель отделения "Опоры России" в Мариуполе.
* Украина: поворот не туда. О непотопляемой Юлии Тимошенко и её политическом будущем. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Лица Новороссии. История паралимпийца и "донецкого Кулибина" Гость: Дмитрий Долженко - баскетболист, паралимпиец и слесарь
* Мы живем в России. Новые продукты для предпринимателей, бизнес, которых пострадал от вооруженной агрессии Украины. Гость: Алексей Николаевич Серый - руководитель государственной микрокредитной компании ДНР
* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О прогнозах по завершению СВО, а также о готовности сторон к затяжному конфликту. Гость: Артём Драбкин - военный историк, основатель фонда "Я помню"
11:54 2 февраля 2026 года, утренний эфир
