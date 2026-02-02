2 февраля 2026 года, утренний эфир

https://ukraina.ru/20260202/2-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075086254.html

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Кабмин продлил льготный лизинг для бизнеса в Донбассе и Новороссии. Гость: Андрей Анатольевич Рудич - президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, председатель отделения "Опоры России" в Мариуполе.* Украина: поворот не туда. О непотопляемой Юлии Тимошенко и её политическом будущем. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Лица Новороссии. История паралимпийца и "донецкого Кулибина" Гость: Дмитрий Долженко - баскетболист, паралимпиец и слесарь* Мы живем в России. Новые продукты для предпринимателей, бизнес, которых пострадал от вооруженной агрессии Украины. Гость: Алексей Николаевич Серый - руководитель государственной микрокредитной компании ДНР* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О прогнозах по завершению СВО, а также о готовности сторон к затяжному конфликту. Гость: Артём Драбкин - военный историк, основатель фонда "Я помню"

новороссия, мариуполь, донбасс, юлия тимошенко, михаил павлив, иван лизан, новороссия сегодня, видео