https://ukraina.ru/20260202/2-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075086254.html
2 февраля 2026 года, утренний эфир
2 февраля 2026 года, утренний эфир - 02.02.2026 Украина.ру
2 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.02.2026
2026-02-02T11:54
2026-02-02T11:54
2026-02-02T11:54
новороссия
мариуполь
донбасс
юлия тимошенко
михаил павлив
иван лизан
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075086019_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5716f7fa59f674f297f44629ea9afaac.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Кабмин продлил льготный лизинг для бизнеса в Донбассе и Новороссии. Гость: Андрей Анатольевич Рудич - президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, председатель отделения "Опоры России" в Мариуполе.* Украина: поворот не туда. О непотопляемой Юлии Тимошенко и её политическом будущем. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Лица Новороссии. История паралимпийца и "донецкого Кулибина" Гость: Дмитрий Долженко - баскетболист, паралимпиец и слесарь* Мы живем в России. Новые продукты для предпринимателей, бизнес, которых пострадал от вооруженной агрессии Украины. Гость: Алексей Николаевич Серый - руководитель государственной микрокредитной компании ДНР* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О прогнозах по завершению СВО, а также о готовности сторон к затяжному конфликту. Гость: Артём Драбкин - военный историк, основатель фонда "Я помню"
новороссия
мариуполь
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075086019_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_25605453b18ba5ac37b1752ead39a078.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, мариуполь, донбасс, юлия тимошенко, михаил павлив, иван лизан, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Донбасс, Юлия Тимошенко, Михаил Павлив, Иван Лизан, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Кабмин продлил льготный лизинг для бизнеса в Донбассе и Новороссии. Гость: Андрей Анатольевич Рудич - президент Ассоциации участников транспортной отрасли Азово-Черноморского региона, председатель отделения "Опоры России" в Мариуполе.
* Украина: поворот не туда. О непотопляемой Юлии Тимошенко и её политическом будущем. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Лица Новороссии. История паралимпийца и "донецкого Кулибина" Гость: Дмитрий Долженко - баскетболист, паралимпиец и слесарь
* Мы живем в России. Новые продукты для предпринимателей, бизнес, которых пострадал от вооруженной агрессии Украины. Гость: Алексей Николаевич Серый - руководитель государственной микрокредитной компании ДНР
* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О прогнозах по завершению СВО, а также о готовности сторон к затяжному конфликту. Гость: Артём Драбкин - военный историк, основатель фонда "Я помню"