"Церковь — маленькая часть России": журналист из Италии о том, почему решил принять православие

Военный корреспондент (Сирия, Ливан, Южная Америка, Донбасс), историк, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, который недавно получил гражданство России, рассказал о том, почему принял решение стать православным

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему он принял православную веру, Лучини заявил, что в современном мире необходима моральная поддержка. По его словам, в России церковь это реальная структура в отличие от Италии, где Католическая церковь участвует выступает в поддержку ЛГБТ*, проводит политику открытых дверей, меняет церковные обряды. При этом в России церковь сохраняется неизменной, добавил военкор."Знаете, что мне нравится в православии? В Сирии, Армении, Египте, Приднестровье, Италии каждая православная церковь — это маленькая часть России", — сказал Лучини.Журналист рассказал, что во время работы над репортажем о сносе в центре Риги мемориала советским воинам, латвийская полиция обвинила его в подготовке провокации. "Но настоящим островком мира тогда для меня стала православная церковь в центре Риги, где не делали различий между русскими, украинцами, латышами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андреа Лучиди: Именно в Донбассе я понял, насколько сильным может быть человек в тяжелых обстоятельствах" на сайте Украина.ру.Также на тему православия "Календарные войны" на Западной Украине обострились в Рождественские праздники" на сайте Украина.ру.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

