Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля - 22.02.2026
Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля
Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля - 22.02.2026 Украина.ру
Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля
Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о британском следе в покушении на начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф рассказал о сроках возможной встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского
2026-02-22T18:55
2026-02-22T18:55
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
фсб
генштаб
сбу
украина
сша
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/08/1075368361_0:254:3189:2047_1920x0_80_0_0_e83e7e47c1ab14fd8e546f5650551181.jpg
В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — отметил он в программе "Москва. Кремль. Путин".По словам директора ФСБ, уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. Федеральная Служба Безопасности обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится, указал Бортников."Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда [это преступление] и не простим", — подчеркнул директор ФСБ.Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали.Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного."В августе 2025 года я был завербован сотрудниками СБУ и был направлен в город Москва для дальнейшей слежки за объектами и людьми, которых мне присылали по телефону", — рассказывал сам Корба.Его деятельность оплачивалась."За работу платили $2 тыс. в месяц. В декабре же поступило указание о ликвидации генерала ГРУ Алексеева. После этого сказали ехать в аэропорт и садиться в самолет до Дубая, а потом лететь в Румынию. Оттуда я должен был перебраться в Киев, где меня собиралась встретить команда во главе с генералом, которая и давала все задания", — признавался Корба.При этом за само убийство генерала Алексеева Корбе пообещали $30 тыс..В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты."Я со следствием сотрудничаю, глубоко раскаиваюсь, прошу не лишать меня свободы", — заявил Васин-старший на суде по избранию меры пресечения.Он также заявил, что отговаривал Корбу и других участников покушения от совершения преступления."Я отговаривал их (соучастников - ред.) от этого, от необдуманных поступков", — отметил Васин.Его сын отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.Васиных и Корбу арестовали.Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Знакомая Серебрицкой сообщила, что её на преступление могла толкнуть нехватка денег."А что толкает людей на преступления? Думаю, нехватка денег. Я бы не сказала, что она ненавидела Россию, ну, возможно, за 5 лет в голове что-то и изменилось. Чтобы понять человека, с ним как минимум нужно поддерживать связь", — заявила знакомая Серебрицкой.По её словам, с подозреваемой они раньше вместе работали, но последние пять лет не общаются. Она призналась, что новость о причастности Серебрицкой к покушению на генерала для неё была шоком.Серебрицкую объявили в международный розыск. Суд заочно её арестовал.Преступников обвинили в терроризме, мотив — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей.Встреча Путина, Трампа и ЗеленскогоСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского."Мы с Джаредом (зять президента США Джаред Кушнер - Ред.) надеемся представить некоторые предложения двум сторонам, которые сведут их вместе в следующие три недели и, может быть, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным, может быть, в какой-то момент - к трёхстороннему с президентом [США], увидим", - заявил Уиткофф в интервью Ларе Трамп на Fox News.По его словам, Трамп не стал бы участвовать в трехсторонней встрече, если бы не был уверен в том, что она приведёт к утверждению договоренности и "лучшему результату".Уиткофф также признался, что президент Путин всегда оставался честным в ходе их с ним встреч."Он всегда был со мной честен", — указал Уиткофф.Спецпосланник президента США добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными."Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить все это", — отметил Уиткофф.Также он пообещал хорошие новости в течение ближайшего времени."Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели", — указал Уиткофф.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Уиткофф и Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США.* — запрещённая в РФ экстремистская организацияО нюансах мирных переговоров — в статье Михаила Павлива "Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса".
https://ukraina.ru/20260222/otvet-na-yadernoe-oruzhie-v-estonii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-22-fevralya-1075945031.html
украина
сша
россия
Британский след в теракте, встреча Путина, Зеленского и Трампа. Итоги 22 февраля

18:55 22.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
В Москве совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о британском следе в покушении на начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф рассказал о сроках возможной встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского
В покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть британский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны. <...> Мы видим британский след прежде всего здесь", — отметил он в программе "Москва. Кремль. Путин".
По словам директора ФСБ, уже сделано очень много для расследования покушения, определены практически все участники и заказчики. Федеральная Служба Безопасности обязательно опубликует новую информацию по этому делу, если она появится, указал Бортников.
"Мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи. Конечно же, не забудем никогда [это преступление] и не простим", — подчеркнул директор ФСБ.
Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
"В августе 2025 года я был завербован сотрудниками СБУ и был направлен в город Москва для дальнейшей слежки за объектами и людьми, которых мне присылали по телефону", — рассказывал сам Корба.
Его деятельность оплачивалась.
"За работу платили $2 тыс. в месяц. В декабре же поступило указание о ликвидации генерала ГРУ Алексеева. После этого сказали ехать в аэропорт и садиться в самолет до Дубая, а потом лететь в Румынию. Оттуда я должен был перебраться в Киев, где меня собиралась встретить команда во главе с генералом, которая и давала все задания", — признавался Корба.
При этом за само убийство генерала Алексеева Корбе пообещали $30 тыс..
В числе его пособников — россияне Виктор Васин и его сын Павел. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты.
"Я со следствием сотрудничаю, глубоко раскаиваюсь, прошу не лишать меня свободы", — заявил Васин-старший на суде по избранию меры пресечения.
Он также заявил, что отговаривал Корбу и других участников покушения от совершения преступления.
"Я отговаривал их (соучастников - ред.) от этого, от необдуманных поступков", — отметил Васин.
Его сын отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Васиных и Корбу арестовали.
Третий фигурант — Зинаида Серебрицкая. Она проживала в одном доме с Алексеевым. Знакомая Серебрицкой сообщила, что её на преступление могла толкнуть нехватка денег.
"А что толкает людей на преступления? Думаю, нехватка денег. Я бы не сказала, что она ненавидела Россию, ну, возможно, за 5 лет в голове что-то и изменилось. Чтобы понять человека, с ним как минимум нужно поддерживать связь", — заявила знакомая Серебрицкой.
По её словам, с подозреваемой они раньше вместе работали, но последние пять лет не общаются. Она призналась, что новость о причастности Серебрицкой к покушению на генерала для неё была шоком.
Серебрицкую объявили в международный розыск. Суд заочно её арестовал.
Преступников обвинили в терроризме, мотив — напугать население для дальнейшей дестабилизации работы властей.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
13:00
Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраляВ Кремле рассказали об ответных действиях на размещение в Эстонии ядерного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Встреча Путина, Трампа и Зеленского
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Мы с Джаредом (зять президента США Джаред Кушнер - Ред.) надеемся представить некоторые предложения двум сторонам, которые сведут их вместе в следующие три недели и, может быть, даже приведут к саммиту между Зеленским и президентом Путиным, может быть, в какой-то момент - к трёхстороннему с президентом [США], увидим", - заявил Уиткофф в интервью Ларе Трамп на Fox News.
По его словам, Трамп не стал бы участвовать в трехсторонней встрече, если бы не был уверен в том, что она приведёт к утверждению договоренности и "лучшему результату".
Уиткофф также признался, что президент Путин всегда оставался честным в ходе их с ним встреч.
"Он всегда был со мной честен", — указал Уиткофф.
Спецпосланник президента США добавил, что его встречи с главой российского государства становятся очень актуальными.
"Поэтому я считаю, что эти встречи были важны, и надеюсь, мы сможем завершить все это", — отметил Уиткофф.
Также он пообещал хорошие новости в течение ближайшего времени.
"Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели", — указал Уиткофф.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Уиткофф и Кушнер активно содействуют урегулированию украинского конфликта и восстановлению отношений между Россией и США.
* — запрещённая в РФ экстремистская организация
О нюансах мирных переговоров — в статье Михаила Павлива "Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса".
Лента новостейМолния