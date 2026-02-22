https://ukraina.ru/20260222/advokat-dyavolov-o-dyavole-advokata-sergey-belyak-i-eduard-limonov--1075830072.html

"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов

"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов - 22.02.2026 Украина.ру

"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов

22 февраля 2026 года большому русскому писателю Эдуарду Лимонову должно было бы исполниться 83 года, но 17 марта 2020 года из-за тяжелой болезни – рака горла – его жизнь преждевременно оборвалась. Его похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. На могиле установлен памятник авторства скульптора Михаила Баскакова

2026-02-22T16:00

2026-02-22T16:00

2026-02-22T16:00

история

эдуард лимонов

сергей беляк

"другая россия"

харьков

новороссия

история

москва

интервью

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075825299_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_d0fe17d9ae59320dbfa76922c8c4f6d8.jpg

Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске, Горьковской области (сегодня это Нижегородская) в семье офицера НКВД Вениамина Ивановича Савенко и домохозяйки Раисы Федоровны Зыбиной. Настоящая фамилия писателя – Савенко. Лимонов – псевдоним, который для него еще в середине 60-х придумал его друг – харьковский художник Вагрич Бахчанян, когда он начал писать стихи. Мол, быть большим поэтом с такой плебейской фамилией не комильфо.Согласно свидетельству о рождении, скан которого впервые опубликовало издание Украина.ру, отец Лимонова по национальности был украинцем, а мама – русской (скан нам передал адвокат писателя Сергей Беляк).После войны семья Савенко переезжает в Харьков, где и прошли детские, отроческие и юношеские годы писателя. Лимонов в одном из интервью автору этих строк рассказывал, что в детстве из-за службы отца они даже успели пожить в Ворошиловграде, как тогда назывался нынешний Луганск.В Харькове, где начал писать стихи, а после школы работать на заводе (высшего образования так и не получил), писатель прожил до своего отъезда в Москву в 1967 году, куда уехал вместе со своей первой гражданской женой – Анной Моисеевной Рубинштейн (покончила жизнь самоубийством, повесившись в 1990 году). Этому периоду жизни посвящена "харьковская трилогия", изданная в 80-х годах, когда Лимонов жил в Париже. В нее входят три романа: "У нас была великая эпоха", "Подросток Савенко" и "Молодой негодяй". Один из героев последнего – поэт Юрий Милославский – является автором издания Украина.ру.В Москве Лимонов прожил 7 лет: стал андеграундным поэтом, общался с московской богемой и диссидентами, зарабатывал себе на жизнь пошивом брюк для местной гуманитарной публики, фарцовкой и продажей своих самодельных сборников стихов. Этому периоду жизни посвящен роман "Москва майская", также написанный в Париже, но только недавно найденный и изданный.В столице СССР он познакомился со своей будущей женой Еленой Щаповой. Вместе с ней уехал в эмиграцию на Запад. Молодожены жили сначала в Риме, а потом переехали в Нью-Йорк. Неустроенность и нищета привели к тому, что Щапова бросила писателя.Нью-йоркскому периоду жизни посвящена трилогия – "Это я, Эдичка", "История его слуги" и "Дневник неудачника". Слава пришла к Лимонову благодаря первому роману трилогии, где он рассказывает о своих мытарствах с Щаповой. Из-за того, что одна из глав посвящена гомосексуальным отношениям героя романа, пошли разговоры о бисексуальности Лимонова.Его книги стали активно переводить на иностранные языки – английский, французский, немецкий и другие.В Америке писатель знакомится со своей второй женой – Натальей Медведевой. Ей посвящен роман "Укрощение тигра в Париже". Во Францию Лимонов и Медведева переезжают в начале 80-х.В первой половине 90-х писатель возвращается в Россию, где создает вместе с Александром Дугиным запрещённую ныне Национал-большевистскую партию*.В начале нулевых его и еще с десяток нацболов арестовывают на Алтае. Получает четыре года по обвинению в хранении оружия и в создании незаконных вооруженных формирований. Выходит на свободу досрочно – в 2003 году.Во время Русской весны поддержал Новороссию. В 2015 году побывал в ЛНР.В этом году должна появится книга воспоминаний о Лимонове, которую написал его адвокат и ближайший друг – писатель Сергей Беляк, с которым и поговорило издание Украина.ру-Сергей, знаю, что ты закончил книгу о своем друге Эдуарде Лимонов, адвокатом которого ты был долгое время. Расскажи, как она называется, сколько в ней страниц, где и когда она выйдет? Ты в свое время в книге "Адвокат дьяволов" рассказал о том, как ты 25 лет назад защищал Лимонова во время следствия и суда над ним. Много ли в книге будет новых, неизвестных читателю фактов из биографии Эдуарда Вениаминовича? Много ли будет в ней опубликовано новых фотографий?-Да, написание книги я завершил. Называется она просто — "Мой друг Лимонов", и я подробно рассказываю о почти 30-летней истории наших с ним взаимоотношений, которые постепенно переросли в настоящую мужскую дружбу.Начал писать эту книгу я еще в 2021 году, но потом прекратил, надеясь, что о Лимонове напишут воспоминания кто-то из других его друзей или партийных товарищей, а я ведь и до этого, ещё при его жизни, много рассказал о нём в упомянутой тобой книге "Адвокат дьяволов". И он к ней даже написал предисловие.Но прошло пять, а теперь уже скоро наступит и шесть лет со дня смерти Эдуарда, но так и не появилось никакой новой книги о нём. Вот в прошлом году, в мае, по настоятельным просьбам многих старых лимоновских друзей и нацболов, я продолжил работу над книгой и наконец завершил её.Кто будет книгу издавать, я еще точно сказать не могу, предварительная договорённость у меня была с Издательским домом "Питер", но я еще не направлял им рукопись, занимаясь окончательной вычиткой текста.Книга получилась не только очень откровенной и содержательной (новых, ранее не публиковавшихся фактов из жизни Лимонова там множество) , но и большой — 12 частей и около 600 страниц. Ещё я хотел бы, чтобы книга содержала фотографии Лимонова и других геров и героинь книги. Эти фотографии я отобрал и уже получил официальные согласия авторов на их публикацию. В общем, работа проделана большая. Я надеялся, что отправлю рукопись в издательство в январе, но не получилось. Постараюсь сделать это в ближайшее время.-Как вы познакомились с Лимоновым? Ты в своей книге сделал из своего друга икону, написав житие святого, или подал его таким, мягко говоря, сложным человеком, каким он был в реальной жизни? Самоцензура во время писания воспоминаний часто тобой овладевала? Все ли ты рассказал? Давая предварительно читать друзьям рукопись, советовали ли они тебе: вот это убери, вот это тоже, не время сейчас? И если советовали, то шел ли ты навстречу их пожеланиям?-С Лимоновым я познакомился летом 1992 года. Как и где это произошло я описал. Наша дружба с Эдуардом прошла серьезные испытания, всякое у нас было, как и много чего было в его жизни за эти 30 лет: от создания партии и газеты "Лимонка" до их запрета, от различных его любовных похождений до тюрьмы и суда, от знакомства с Катей Волковой и счастья, которое он испытал при рождении сына до тяжелого развода и страшной болезни, которая в итоге и свела его в могилу.Обо всем этом, и о том, как он всё это переносил, что делал и что говорил, я тоже откровенно рассказал, не желая ничего утаивать (ведь речь идет об очень известном человеке, который и сам выставлял напоказ всю свою жизнь) и не желая превращать Лимонова в памятник, или как ты выразился, в икону, – как, к сожалению, наши деды и прадеды сделали с Лениным.Нет, я хотел бы, чтобы в восприятии людей Эдуард остался живым человеком, невероятно талантливым, наверное, даже гениальным, но крайне противоречивым, сложным по характеру, не защищенным от ошибок, внешне (в творчестве и в каких-то редких случаях) резким и задиристым как мальчишка или рок-звезда, но обычно – деликатным и очень ранимым.Когда я начал писать книгу, то думал это будет книга только о нем, как о человеке, которого я знал, с которым обнимался, спорил, выпивал, крестил детей, куда-то ездил и т.д. Но потом я вынужден был называть всё больше и больше людей, которые его окружали, которых я тоже хорошо знал, либо о которых он мне рассказывал. И его взаимоотношения с этими людьми, его слова о них характеризовали и его самого.И это были не только его старые друзья — поэты и художники или его родители, женщины и дети — но и те, с кем он создавал газету и партию, занимался политикой, с кем находился в тюрьме и прошел потом через суд, с кем ездил по стране, кто помогал ему в различных делах. Наверное, в книге теперь содержится сотня имен таких людей, и десятки историй с ними. Надеюсь, это поможет будущим его биографам.Писал я всё откровенно, иногда с иронией, свойственной мне, иногда чуть ли не со слезами на глазах, — просто так уж сложилось, что это во многом и часть моей собственной жизни. А самоцензура включалась только тогда, когда речь заходила о некоторых людях, о которых я мог бы рассказать неприглядных вещей во много раз больше, но приходилось себя сдерживать. Рукопись я дал пока прочитать лишь одному человеку – известному литератору, мнение которого я очень ценю. Он согласился с моими собственными сомнениями относительно нескольких моментов в изложении. Вот, собственно, и всё.-Скольких женщин Лимонова ты знал лично? Что они из себя представляли? Лимонов в своих книгах изображал, например, Наталью Медведеву или Екатерину Волкову какими-то энергетическими вампирами, делавшими его жизнь несчастной? Они что, были и в самом деле такими? Почему почти все его женщины были с фигурами мальчиков? Разговоры о гомосексуальности Лимонова имели место, или это все досужие разговоры?-Я знал многих его девушек 90-х годов и тех, с кем он общался или жил после освобождения из заключения. В книге я про всех них рассказываю. В том числе и про жен – Наташу Медведеву и Катю Волкову. Придет время, прочитаешь. Там найдёшь и ответы на те вопросы, которые ты задаёшь. Но скажу лишь, что при всем том, что было между Эдуардом и Наташей, он её любил до своих последних дней. И она была одной из его главных муз, вместе с Леной Щаповой и Фифи (последняя подруга Лимонова - прим.).А вообще, о его вкусах относительно женщин, жизни с ними и всяких слухах о нем — всё в книге.-Где сейчас находятся рукописи Лимонова? Где находятся его дневники? Недавно уже после смерти писателя издали нашедшийся вдруг в архивах его роман "Москва майская", где рассказывается о его жизни в столице СССР до эмиграции. Еще что-то подобное из неизданного можно найти в архивах?-Про находку книги "Москва майская" и историю с ней я рассказываю в своей книге. Неизданных же романов Лимонова, думаю, больше нет. У него и так много книг, которые люди будут читать и перечитывать. Непубликовавшиеся ранее стихи Лимонова и отдельные эссе, уверен, еще будут появляться, — он щедро раздаривал их всем вокруг.Какие-то стихи записывал в своих дневниках, а дневники вёл практически всю жизнь, начиная с середины 70-х годов. Дневники он тоже раздавал своим друзьям — они разбросаны, по его словам, по всему миру, но что-то, конечно, пропало. Большой архив дневников и рукописей Эдуарда Лимонова за все 90-е годы прошлого века и в его тюремный период находится у меня. Он подарил мне его в 2003 году, и об этом я тоже подробно рассказываю в новой книге (впрочем, об этом я упоминал и в книге "Адвокат дьяволов" ещё при жизни Лимонова).И это, наверное, самый ценный лимоновский архив, т.к. 90-е годы были крайне плодовитыми в плане творчества и самыми насыщенными различными важными событиями и яркими людьми в его жизни, когда он был еще полон сил, создавал газету и партию (политиками, писателями, художниками, музыкантами и, конечно, красивыми девушками).Это целый чемодан толстенных "амбарных" тетрадей, исписанных мелким почерком со множеством вклеек и вставок, с дополнительными письмами, записками и различными документами. Там десятки имён известных людей, описание разных политических событий, философские размышления, и все это перемешано с личными, любовными историями и откровенными рассказами о его женщинах, — рассказами, в сравнении с которыми любовные истории из романа "Это я — Эдичка" отдыхают. Увлекательнейшее, скажу тебе, чтиво, которое, вероятно, уместится когда-нибудь в несколько томов книг. Хронологически — с момента приезда Лимонова из Франции в Россию и до 2001 года.Но я не собираюсь публиковать или передавать сейчас эти дневники в какой-либо музей, так как ещё живы многие из тех, о ком пишет Лимонов, и вряд ли им понравятся его описания, его оценки и высказывания.-Каким Лимонов в жизни был больше человеком: веселым и юморным или, как говорили, многие знавшие его лично, "ворчливым старикашкой"? Что он любил есть, пить, читать, слушать, смотреть, в какие места отправляться путешествовать? Как вы с ним вместе проводили время?-Каким он был в 90-х, и каким стал после тюрьмы или перед смертью — всё прочитаете в книге. Там же узнаете, какие мы с ним смотрели фильмы в кинотеатрах или у меня дома, какую музыку он предпочитал слушать, стихи каких поэтов с удовольствием читал и знал наизусть, как обычно строил свой день, как проводил свободное время, что любил есть и пить.-Что сейчас с детьми Лимонова: Богданом и Александрой Савенко? Сколько им лет? Где они живут? Где учатся? Чем занимаются? Почему они Савенко, а не Лимоновы?-Дети, слава Богу, растут и взрослеют. Сын Богдан вымахал под два метра, успешно учится в МГИМО, дочке Саше в этом году уже исполнится 18, и по словам матери, она — красавица, и хочет связать свою жизнь с искусством. Живут в Москве, в очень хороших условиях. В общем, конечно же, благополучие семьи и успехи детей — заслуга их матери Екатерины Волковой, это — факт. А с фамилией всё естественно, ведь "Савенко" - это фамилия отца, — "Лимонов" же — был его писательский псевдоним, и когда дети родились, именно так решили их родители. Но в принципе, фамилия для человека — не самое главное. А для русской артистки или писателя фамилия "Савенко", согласитесь, не лучший вариант.* Экстремистская организация запрещённая в России.Смотрите видеоинтервью главреда издания Украина.ру Искандера Хисамова с Эдуардом Лимоновым Лимонов: Малайзийский "Боинг" сбили украинцы — интервью

https://ukraina.ru/20240210/1053148065.html

https://ukraina.ru/20250318/1019744121.html

https://ukraina.ru/20220222/1033322463.html

https://ukraina.ru/20210802/1031976847.html

https://ukraina.ru/20200326/1027162999.html

https://ukraina.ru/20211011/1032431132.html

https://ukraina.ru/20210317/1030860005.html

харьков

новороссия

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

история, эдуард лимонов, сергей беляк, "другая россия", харьков, новороссия, москва, интервью, литература, писатель, русская литература, адвокат, мемуары, россия, история ссср, история новороссии