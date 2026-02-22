"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260222/advokat-dyavolov-o-dyavole-advokata-sergey-belyak-i-eduard-limonov--1075830072.html
"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов
"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов - 22.02.2026 Украина.ру
"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов
22 февраля 2026 года большому русскому писателю Эдуарду Лимонову должно было бы исполниться 83 года, но 17 марта 2020 года из-за тяжелой болезни – рака горла – его жизнь преждевременно оборвалась. Его похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. На могиле установлен памятник авторства скульптора Михаила Баскакова
2026-02-22T16:00
2026-02-22T16:00
история
эдуард лимонов
сергей беляк
"другая россия"
харьков
новороссия
история
москва
интервью
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075825299_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_d0fe17d9ae59320dbfa76922c8c4f6d8.jpg
Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске, Горьковской области (сегодня это Нижегородская) в семье офицера НКВД Вениамина Ивановича Савенко и домохозяйки Раисы Федоровны Зыбиной. Настоящая фамилия писателя – Савенко. Лимонов – псевдоним, который для него еще в середине 60-х придумал его друг – харьковский художник Вагрич Бахчанян, когда он начал писать стихи. Мол, быть большим поэтом с такой плебейской фамилией не комильфо.Согласно свидетельству о рождении, скан которого впервые опубликовало издание Украина.ру, отец Лимонова по национальности был украинцем, а мама – русской (скан нам передал адвокат писателя Сергей Беляк).После войны семья Савенко переезжает в Харьков, где и прошли детские, отроческие и юношеские годы писателя. Лимонов в одном из интервью автору этих строк рассказывал, что в детстве из-за службы отца они даже успели пожить в Ворошиловграде, как тогда назывался нынешний Луганск.В Харькове, где начал писать стихи, а после школы работать на заводе (высшего образования так и не получил), писатель прожил до своего отъезда в Москву в 1967 году, куда уехал вместе со своей первой гражданской женой – Анной Моисеевной Рубинштейн (покончила жизнь самоубийством, повесившись в 1990 году). Этому периоду жизни посвящена "харьковская трилогия", изданная в 80-х годах, когда Лимонов жил в Париже. В нее входят три романа: "У нас была великая эпоха", "Подросток Савенко" и "Молодой негодяй". Один из героев последнего – поэт Юрий Милославский – является автором издания Украина.ру.В Москве Лимонов прожил 7 лет: стал андеграундным поэтом, общался с московской богемой и диссидентами, зарабатывал себе на жизнь пошивом брюк для местной гуманитарной публики, фарцовкой и продажей своих самодельных сборников стихов. Этому периоду жизни посвящен роман "Москва майская", также написанный в Париже, но только недавно найденный и изданный.В столице СССР он познакомился со своей будущей женой Еленой Щаповой. Вместе с ней уехал в эмиграцию на Запад. Молодожены жили сначала в Риме, а потом переехали в Нью-Йорк. Неустроенность и нищета привели к тому, что Щапова бросила писателя.Нью-йоркскому периоду жизни посвящена трилогия – "Это я, Эдичка", "История его слуги" и "Дневник неудачника". Слава пришла к Лимонову благодаря первому роману трилогии, где он рассказывает о своих мытарствах с Щаповой. Из-за того, что одна из глав посвящена гомосексуальным отношениям героя романа, пошли разговоры о бисексуальности Лимонова.Его книги стали активно переводить на иностранные языки – английский, французский, немецкий и другие.В Америке писатель знакомится со своей второй женой – Натальей Медведевой. Ей посвящен роман "Укрощение тигра в Париже". Во Францию Лимонов и Медведева переезжают в начале 80-х.В первой половине 90-х писатель возвращается в Россию, где создает вместе с Александром Дугиным запрещённую ныне Национал-большевистскую партию*.В начале нулевых его и еще с десяток нацболов арестовывают на Алтае. Получает четыре года по обвинению в хранении оружия и в создании незаконных вооруженных формирований. Выходит на свободу досрочно – в 2003 году.Во время Русской весны поддержал Новороссию. В 2015 году побывал в ЛНР.В этом году должна появится книга воспоминаний о Лимонове, которую написал его адвокат и ближайший друг – писатель Сергей Беляк, с которым и поговорило издание Украина.ру-Сергей, знаю, что ты закончил книгу о своем друге Эдуарде Лимонов, адвокатом которого ты был долгое время. Расскажи, как она называется, сколько в ней страниц, где и когда она выйдет? Ты в свое время в книге "Адвокат дьяволов" рассказал о том, как ты 25 лет назад защищал Лимонова во время следствия и суда над ним. Много ли в книге будет новых, неизвестных читателю фактов из биографии Эдуарда Вениаминовича? Много ли будет в ней опубликовано новых фотографий?-Да, написание книги я завершил. Называется она просто — "Мой друг Лимонов", и я подробно рассказываю о почти 30-летней истории наших с ним взаимоотношений, которые постепенно переросли в настоящую мужскую дружбу.Начал писать эту книгу я еще в 2021 году, но потом прекратил, надеясь, что о Лимонове напишут воспоминания кто-то из других его друзей или партийных товарищей, а я ведь и до этого, ещё при его жизни, много рассказал о нём в упомянутой тобой книге "Адвокат дьяволов". И он к ней даже написал предисловие.Но прошло пять, а теперь уже скоро наступит и шесть лет со дня смерти Эдуарда, но так и не появилось никакой новой книги о нём. Вот в прошлом году, в мае, по настоятельным просьбам многих старых лимоновских друзей и нацболов, я продолжил работу над книгой и наконец завершил её.Кто будет книгу издавать, я еще точно сказать не могу, предварительная договорённость у меня была с Издательским домом "Питер", но я еще не направлял им рукопись, занимаясь окончательной вычиткой текста.Книга получилась не только очень откровенной и содержательной (новых, ранее не публиковавшихся фактов из жизни Лимонова там множество) , но и большой — 12 частей и около 600 страниц. Ещё я хотел бы, чтобы книга содержала фотографии Лимонова и других геров и героинь книги. Эти фотографии я отобрал и уже получил официальные согласия авторов на их публикацию. В общем, работа проделана большая. Я надеялся, что отправлю рукопись в издательство в январе, но не получилось. Постараюсь сделать это в ближайшее время.-Как вы познакомились с Лимоновым? Ты в своей книге сделал из своего друга икону, написав житие святого, или подал его таким, мягко говоря, сложным человеком, каким он был в реальной жизни? Самоцензура во время писания воспоминаний часто тобой овладевала? Все ли ты рассказал? Давая предварительно читать друзьям рукопись, советовали ли они тебе: вот это убери, вот это тоже, не время сейчас? И если советовали, то шел ли ты навстречу их пожеланиям?-С Лимоновым я познакомился летом 1992 года. Как и где это произошло я описал. Наша дружба с Эдуардом прошла серьезные испытания, всякое у нас было, как и много чего было в его жизни за эти 30 лет: от создания партии и газеты "Лимонка" до их запрета, от различных его любовных похождений до тюрьмы и суда, от знакомства с Катей Волковой и счастья, которое он испытал при рождении сына до тяжелого развода и страшной болезни, которая в итоге и свела его в могилу.Обо всем этом, и о том, как он всё это переносил, что делал и что говорил, я тоже откровенно рассказал, не желая ничего утаивать (ведь речь идет об очень известном человеке, который и сам выставлял напоказ всю свою жизнь) и не желая превращать Лимонова в памятник, или как ты выразился, в икону, – как, к сожалению, наши деды и прадеды сделали с Лениным.Нет, я хотел бы, чтобы в восприятии людей Эдуард остался живым человеком, невероятно талантливым, наверное, даже гениальным, но крайне противоречивым, сложным по характеру, не защищенным от ошибок, внешне (в творчестве и в каких-то редких случаях) резким и задиристым как мальчишка или рок-звезда, но обычно – деликатным и очень ранимым.Когда я начал писать книгу, то думал это будет книга только о нем, как о человеке, которого я знал, с которым обнимался, спорил, выпивал, крестил детей, куда-то ездил и т.д. Но потом я вынужден был называть всё больше и больше людей, которые его окружали, которых я тоже хорошо знал, либо о которых он мне рассказывал. И его взаимоотношения с этими людьми, его слова о них характеризовали и его самого.И это были не только его старые друзья — поэты и художники или его родители, женщины и дети — но и те, с кем он создавал газету и партию, занимался политикой, с кем находился в тюрьме и прошел потом через суд, с кем ездил по стране, кто помогал ему в различных делах. Наверное, в книге теперь содержится сотня имен таких людей, и десятки историй с ними. Надеюсь, это поможет будущим его биографам.Писал я всё откровенно, иногда с иронией, свойственной мне, иногда чуть ли не со слезами на глазах, — просто так уж сложилось, что это во многом и часть моей собственной жизни. А самоцензура включалась только тогда, когда речь заходила о некоторых людях, о которых я мог бы рассказать неприглядных вещей во много раз больше, но приходилось себя сдерживать. Рукопись я дал пока прочитать лишь одному человеку – известному литератору, мнение которого я очень ценю. Он согласился с моими собственными сомнениями относительно нескольких моментов в изложении. Вот, собственно, и всё.-Скольких женщин Лимонова ты знал лично? Что они из себя представляли? Лимонов в своих книгах изображал, например, Наталью Медведеву или Екатерину Волкову какими-то энергетическими вампирами, делавшими его жизнь несчастной? Они что, были и в самом деле такими? Почему почти все его женщины были с фигурами мальчиков? Разговоры о гомосексуальности Лимонова имели место, или это все досужие разговоры?-Я знал многих его девушек 90-х годов и тех, с кем он общался или жил после освобождения из заключения. В книге я про всех них рассказываю. В том числе и про жен – Наташу Медведеву и Катю Волкову. Придет время, прочитаешь. Там найдёшь и ответы на те вопросы, которые ты задаёшь. Но скажу лишь, что при всем том, что было между Эдуардом и Наташей, он её любил до своих последних дней. И она была одной из его главных муз, вместе с Леной Щаповой и Фифи (последняя подруга Лимонова - прим.).А вообще, о его вкусах относительно женщин, жизни с ними и всяких слухах о нем — всё в книге.-Где сейчас находятся рукописи Лимонова? Где находятся его дневники? Недавно уже после смерти писателя издали нашедшийся вдруг в архивах его роман "Москва майская", где рассказывается о его жизни в столице СССР до эмиграции. Еще что-то подобное из неизданного можно найти в архивах?-Про находку книги "Москва майская" и историю с ней я рассказываю в своей книге. Неизданных же романов Лимонова, думаю, больше нет. У него и так много книг, которые люди будут читать и перечитывать. Непубликовавшиеся ранее стихи Лимонова и отдельные эссе, уверен, еще будут появляться, — он щедро раздаривал их всем вокруг.Какие-то стихи записывал в своих дневниках, а дневники вёл практически всю жизнь, начиная с середины 70-х годов. Дневники он тоже раздавал своим друзьям — они разбросаны, по его словам, по всему миру, но что-то, конечно, пропало. Большой архив дневников и рукописей Эдуарда Лимонова за все 90-е годы прошлого века и в его тюремный период находится у меня. Он подарил мне его в 2003 году, и об этом я тоже подробно рассказываю в новой книге (впрочем, об этом я упоминал и в книге "Адвокат дьяволов" ещё при жизни Лимонова).И это, наверное, самый ценный лимоновский архив, т.к. 90-е годы были крайне плодовитыми в плане творчества и самыми насыщенными различными важными событиями и яркими людьми в его жизни, когда он был еще полон сил, создавал газету и партию (политиками, писателями, художниками, музыкантами и, конечно, красивыми девушками).Это целый чемодан толстенных "амбарных" тетрадей, исписанных мелким почерком со множеством вклеек и вставок, с дополнительными письмами, записками и различными документами. Там десятки имён известных людей, описание разных политических событий, философские размышления, и все это перемешано с личными, любовными историями и откровенными рассказами о его женщинах, — рассказами, в сравнении с которыми любовные истории из романа "Это я — Эдичка" отдыхают. Увлекательнейшее, скажу тебе, чтиво, которое, вероятно, уместится когда-нибудь в несколько томов книг. Хронологически — с момента приезда Лимонова из Франции в Россию и до 2001 года.Но я не собираюсь публиковать или передавать сейчас эти дневники в какой-либо музей, так как ещё живы многие из тех, о ком пишет Лимонов, и вряд ли им понравятся его описания, его оценки и высказывания.-Каким Лимонов в жизни был больше человеком: веселым и юморным или, как говорили, многие знавшие его лично, "ворчливым старикашкой"? Что он любил есть, пить, читать, слушать, смотреть, в какие места отправляться путешествовать? Как вы с ним вместе проводили время?-Каким он был в 90-х, и каким стал после тюрьмы или перед смертью — всё прочитаете в книге. Там же узнаете, какие мы с ним смотрели фильмы в кинотеатрах или у меня дома, какую музыку он предпочитал слушать, стихи каких поэтов с удовольствием читал и знал наизусть, как обычно строил свой день, как проводил свободное время, что любил есть и пить.-Что сейчас с детьми Лимонова: Богданом и Александрой Савенко? Сколько им лет? Где они живут? Где учатся? Чем занимаются? Почему они Савенко, а не Лимоновы?-Дети, слава Богу, растут и взрослеют. Сын Богдан вымахал под два метра, успешно учится в МГИМО, дочке Саше в этом году уже исполнится 18, и по словам матери, она — красавица, и хочет связать свою жизнь с искусством. Живут в Москве, в очень хороших условиях. В общем, конечно же, благополучие семьи и успехи детей — заслуга их матери Екатерины Волковой, это — факт. А с фамилией всё естественно, ведь "Савенко" - это фамилия отца, — "Лимонов" же — был его писательский псевдоним, и когда дети родились, именно так решили их родители. Но в принципе, фамилия для человека — не самое главное. А для русской артистки или писателя фамилия "Савенко", согласитесь, не лучший вариант.* Экстремистская организация запрещённая в России.Смотрите видеоинтервью главреда издания Украина.ру Искандера Хисамова с Эдуардом Лимоновым Лимонов: Малайзийский "Боинг" сбили украинцы — интервью
https://ukraina.ru/20240210/1053148065.html
https://ukraina.ru/20250318/1019744121.html
https://ukraina.ru/20220222/1033322463.html
https://ukraina.ru/20210802/1031976847.html
https://ukraina.ru/20200326/1027162999.html
https://ukraina.ru/20211011/1032431132.html
https://ukraina.ru/20210317/1030860005.html
харьков
новороссия
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075825299_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_5f5d0841f587cfcf4f7a41ba6b769506.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, эдуард лимонов, сергей беляк, "другая россия", харьков, новороссия, москва, интервью, литература, писатель, русская литература, адвокат, мемуары, россия, история ссср, история новороссии
История, Эдуард Лимонов, Сергей Беляк, "Другая Россия", Харьков, Новороссия, История, Москва, Интервью, литература, писатель, русская литература, адвокат, мемуары, Россия, история СССР, история Новороссии

"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов

16:00 22.02.2026
 
© Фото : из личного архива С.БелякаЭдуард Лимонов
Эдуард Лимонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : из личного архива С.Беляка
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
22 февраля 2026 года большому русскому писателю Эдуарду Лимонову должно было бы исполниться 83 года, но 17 марта 2020 года из-за тяжелой болезни – рака горла – его жизнь преждевременно оборвалась. Его похоронили в Москве, на Троекуровском кладбище. На могиле установлен памятник авторства скульптора Михаила Баскакова
Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске, Горьковской области (сегодня это Нижегородская) в семье офицера НКВД Вениамина Ивановича Савенко и домохозяйки Раисы Федоровны Зыбиной. Настоящая фамилия писателя – Савенко. Лимонов – псевдоним, который для него еще в середине 60-х придумал его друг – харьковский художник Вагрич Бахчанян, когда он начал писать стихи. Мол, быть большим поэтом с такой плебейской фамилией не комильфо.
Согласно свидетельству о рождении, скан которого впервые опубликовало издание Украина.ру, отец Лимонова по национальности был украинцем, а мама – русской (скан нам передал адвокат писателя Сергей Беляк).
После войны семья Савенко переезжает в Харьков, где и прошли детские, отроческие и юношеские годы писателя. Лимонов в одном из интервью автору этих строк рассказывал, что в детстве из-за службы отца они даже успели пожить в Ворошиловграде, как тогда назывался нынешний Луганск.
В Харькове, где начал писать стихи, а после школы работать на заводе (высшего образования так и не получил), писатель прожил до своего отъезда в Москву в 1967 году, куда уехал вместе со своей первой гражданской женой – Анной Моисеевной Рубинштейн (покончила жизнь самоубийством, повесившись в 1990 году). Этому периоду жизни посвящена "харьковская трилогия", изданная в 80-х годах, когда Лимонов жил в Париже. В нее входят три романа: "У нас была великая эпоха", "Подросток Савенко" и "Молодой негодяй". Один из героев последнего – поэт Юрий Милославский – является автором издания Украина.ру.
В Москве Лимонов прожил 7 лет: стал андеграундным поэтом, общался с московской богемой и диссидентами, зарабатывал себе на жизнь пошивом брюк для местной гуманитарной публики, фарцовкой и продажей своих самодельных сборников стихов. Этому периоду жизни посвящен роман "Москва майская", также написанный в Париже, но только недавно найденный и изданный.
Сергей Беляк интервью
10 февраля 2024, 09:28Культура
Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на УкраинеПисатель и политик Эдуард Лимонов был противоречивой личностью, мифотворцем и мистификатором, но он был искренен в своих идеях, в своей любви к родине и искусству
В столице СССР он познакомился со своей будущей женой Еленой Щаповой. Вместе с ней уехал в эмиграцию на Запад. Молодожены жили сначала в Риме, а потом переехали в Нью-Йорк. Неустроенность и нищета привели к тому, что Щапова бросила писателя.
Нью-йоркскому периоду жизни посвящена трилогия – "Это я, Эдичка", "История его слуги" и "Дневник неудачника". Слава пришла к Лимонову благодаря первому роману трилогии, где он рассказывает о своих мытарствах с Щаповой. Из-за того, что одна из глав посвящена гомосексуальным отношениям героя романа, пошли разговоры о бисексуальности Лимонова.
Его книги стали активно переводить на иностранные языки – английский, французский, немецкий и другие.
В Америке писатель знакомится со своей второй женой – Натальей Медведевой. Ей посвящен роман "Укрощение тигра в Париже". Во Францию Лимонов и Медведева переезжают в начале 80-х.
В первой половине 90-х писатель возвращается в Россию, где создает вместе с Александром Дугиным запрещённую ныне Национал-большевистскую партию*.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
18 марта 2025, 15:57
Эдуард Лимонов: Именно язык — становой хребет нацииИзвестный писатель Эдуард Лимонов (Савенко) детские и юношеские годы провёл в Харькове, много писал о родном городе в своих произведениях, а потому харьковчане по праву считают его земляком. Пять лет назад, 17 марта 2020 года, Эдуард Лимонов от нас ушел. Как это не печально, навсегда.
В начале нулевых его и еще с десяток нацболов арестовывают на Алтае. Получает четыре года по обвинению в хранении оружия и в создании незаконных вооруженных формирований. Выходит на свободу досрочно – в 2003 году.
Во время Русской весны поддержал Новороссию. В 2015 году побывал в ЛНР.
В этом году должна появится книга воспоминаний о Лимонове, которую написал его адвокат и ближайший друг – писатель Сергей Беляк, с которым и поговорило издание Украина.ру
-Сергей, знаю, что ты закончил книгу о своем друге Эдуарде Лимонов, адвокатом которого ты был долгое время. Расскажи, как она называется, сколько в ней страниц, где и когда она выйдет? Ты в свое время в книге "Адвокат дьяволов" рассказал о том, как ты 25 лет назад защищал Лимонова во время следствия и суда над ним. Много ли в книге будет новых, неизвестных читателю фактов из биографии Эдуарда Вениаминовича? Много ли будет в ней опубликовано новых фотографий?
-Да, написание книги я завершил. Называется она просто — "Мой друг Лимонов", и я подробно рассказываю о почти 30-летней истории наших с ним взаимоотношений, которые постепенно переросли в настоящую мужскую дружбу.
Лимонов астрология коллаж - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля 2022, 15:35Астрология и политика
Бунтарь, скандалист, гений. Ко дню рождения Эдуарда Лимонова«Скандальный писатель», «эпатажный писатель». Такими словами начинается любой рассказ об Эдуарде Лимонове, которому в феврале 2022 года исполнилось бы 79 лет
Начал писать эту книгу я еще в 2021 году, но потом прекратил, надеясь, что о Лимонове напишут воспоминания кто-то из других его друзей или партийных товарищей, а я ведь и до этого, ещё при его жизни, много рассказал о нём в упомянутой тобой книге "Адвокат дьяволов". И он к ней даже написал предисловие.
Но прошло пять, а теперь уже скоро наступит и шесть лет со дня смерти Эдуарда, но так и не появилось никакой новой книги о нём. Вот в прошлом году, в мае, по настоятельным просьбам многих старых лимоновских друзей и нацболов, я продолжил работу над книгой и наконец завершил её.
Кто будет книгу издавать, я еще точно сказать не могу, предварительная договорённость у меня была с Издательским домом "Питер", но я еще не направлял им рукопись, занимаясь окончательной вычиткой текста.
Книга получилась не только очень откровенной и содержательной (новых, ранее не публиковавшихся фактов из жизни Лимонова там множество) , но и большой — 12 частей и около 600 страниц. Ещё я хотел бы, чтобы книга содержала фотографии Лимонова и других геров и героинь книги. Эти фотографии я отобрал и уже получил официальные согласия авторов на их публикацию. В общем, работа проделана большая. Я надеялся, что отправлю рукопись в издательство в январе, но не получилось. Постараюсь сделать это в ближайшее время.
-Как вы познакомились с Лимоновым? Ты в своей книге сделал из своего друга икону, написав житие святого, или подал его таким, мягко говоря, сложным человеком, каким он был в реальной жизни? Самоцензура во время писания воспоминаний часто тобой овладевала? Все ли ты рассказал? Давая предварительно читать друзьям рукопись, советовали ли они тебе: вот это убери, вот это тоже, не время сейчас? И если советовали, то шел ли ты навстречу их пожеланиям?
2 августа 2021, 12:15
Наследие Лимонова: как писатель объединил левых и правыхАвтор проекта «Под лед» Свят Павлов в эфире Украина.ру рассказал о том, как зарождались и проходят "Лимоновские чтения":
-С Лимоновым я познакомился летом 1992 года. Как и где это произошло я описал. Наша дружба с Эдуардом прошла серьезные испытания, всякое у нас было, как и много чего было в его жизни за эти 30 лет: от создания партии и газеты "Лимонка" до их запрета, от различных его любовных похождений до тюрьмы и суда, от знакомства с Катей Волковой и счастья, которое он испытал при рождении сына до тяжелого развода и страшной болезни, которая в итоге и свела его в могилу.
Обо всем этом, и о том, как он всё это переносил, что делал и что говорил, я тоже откровенно рассказал, не желая ничего утаивать (ведь речь идет об очень известном человеке, который и сам выставлял напоказ всю свою жизнь) и не желая превращать Лимонова в памятник, или как ты выразился, в икону, – как, к сожалению, наши деды и прадеды сделали с Лениным.
Нет, я хотел бы, чтобы в восприятии людей Эдуард остался живым человеком, невероятно талантливым, наверное, даже гениальным, но крайне противоречивым, сложным по характеру, не защищенным от ошибок, внешне (в творчестве и в каких-то редких случаях) резким и задиристым как мальчишка или рок-звезда, но обычно – деликатным и очень ранимым.
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
1 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
2 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
3 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
4 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
5 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
6 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
7 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива Э.Лимонова
Эдуард Лимонов
8 из 9
© Фото : из личного архива Э.Лимонова
© Фото : из личного архива С.Беляка
Сергей Беляк и Эдуард Лимонов
9 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
1 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
2 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
3 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
4 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
5 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
6 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
7 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
8 из 9
© Фото : из личного архива Э.Лимонова
9 из 9
© Фото : из личного архива С.Беляка
Когда я начал писать книгу, то думал это будет книга только о нем, как о человеке, которого я знал, с которым обнимался, спорил, выпивал, крестил детей, куда-то ездил и т.д. Но потом я вынужден был называть всё больше и больше людей, которые его окружали, которых я тоже хорошо знал, либо о которых он мне рассказывал. И его взаимоотношения с этими людьми, его слова о них характеризовали и его самого.
И это были не только его старые друзья — поэты и художники или его родители, женщины и дети — но и те, с кем он создавал газету и партию, занимался политикой, с кем находился в тюрьме и прошел потом через суд, с кем ездил по стране, кто помогал ему в различных делах. Наверное, в книге теперь содержится сотня имен таких людей, и десятки историй с ними. Надеюсь, это поможет будущим его биографам.
Пионерские чтения журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта 2020, 11:25
«Папа украинец, мама русская» — впервые опубликовано свидетельство о рождении ЛимоноваКорреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко опубликовал 25 марта на своей странице в Facebook свидетельство о рождении писателя и политика Эдуарда Лимонова, ушедшего из жизни. Фотографию документа ему предоставил адвокат литератора Сергей Беляк
Писал я всё откровенно, иногда с иронией, свойственной мне, иногда чуть ли не со слезами на глазах, — просто так уж сложилось, что это во многом и часть моей собственной жизни. А самоцензура включалась только тогда, когда речь заходила о некоторых людях, о которых я мог бы рассказать неприглядных вещей во много раз больше, но приходилось себя сдерживать. Рукопись я дал пока прочитать лишь одному человеку – известному литератору, мнение которого я очень ценю. Он согласился с моими собственными сомнениями относительно нескольких моментов в изложении. Вот, собственно, и всё.
-Скольких женщин Лимонова ты знал лично? Что они из себя представляли? Лимонов в своих книгах изображал, например, Наталью Медведеву или Екатерину Волкову какими-то энергетическими вампирами, делавшими его жизнь несчастной? Они что, были и в самом деле такими? Почему почти все его женщины были с фигурами мальчиков? Разговоры о гомосексуальности Лимонова имели место, или это все досужие разговоры?
-Я знал многих его девушек 90-х годов и тех, с кем он общался или жил после освобождения из заключения. В книге я про всех них рассказываю. В том числе и про жен – Наташу Медведеву и Катю Волкову. Придет время, прочитаешь. Там найдёшь и ответы на те вопросы, которые ты задаёшь. Но скажу лишь, что при всем том, что было между Эдуардом и Наташей, он её любил до своих последних дней. И она была одной из его главных муз, вместе с Леной Щаповой и Фифи (последняя подруга Лимонова - прим.).
А вообще, о его вкусах относительно женщин, жизни с ними и всяких слухах о нем — всё в книге.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
-Где сейчас находятся рукописи Лимонова? Где находятся его дневники? Недавно уже после смерти писателя издали нашедшийся вдруг в архивах его роман "Москва майская", где рассказывается о его жизни в столице СССР до эмиграции. Еще что-то подобное из неизданного можно найти в архивах?
-Про находку книги "Москва майская" и историю с ней я рассказываю в своей книге. Неизданных же романов Лимонова, думаю, больше нет. У него и так много книг, которые люди будут читать и перечитывать. Непубликовавшиеся ранее стихи Лимонова и отдельные эссе, уверен, еще будут появляться, — он щедро раздаривал их всем вокруг.
Эдуард Лимонов
11 октября 2021, 10:59
В Москве открыт памятник Эдуарду ЛимоновуВ воскресенье, 10 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве был открыт памятник писателю, поэту, общественному деятелю и одному из самых известных харьковчан - Эдуарду Лимонову (Савенко)
Какие-то стихи записывал в своих дневниках, а дневники вёл практически всю жизнь, начиная с середины 70-х годов. Дневники он тоже раздавал своим друзьям — они разбросаны, по его словам, по всему миру, но что-то, конечно, пропало. Большой архив дневников и рукописей Эдуарда Лимонова за все 90-е годы прошлого века и в его тюремный период находится у меня. Он подарил мне его в 2003 году, и об этом я тоже подробно рассказываю в новой книге (впрочем, об этом я упоминал и в книге "Адвокат дьяволов" ещё при жизни Лимонова).
И это, наверное, самый ценный лимоновский архив, т.к. 90-е годы были крайне плодовитыми в плане творчества и самыми насыщенными различными важными событиями и яркими людьми в его жизни, когда он был еще полон сил, создавал газету и партию (политиками, писателями, художниками, музыкантами и, конечно, красивыми девушками).
Это целый чемодан толстенных "амбарных" тетрадей, исписанных мелким почерком со множеством вклеек и вставок, с дополнительными письмами, записками и различными документами. Там десятки имён известных людей, описание разных политических событий, философские размышления, и все это перемешано с личными, любовными историями и откровенными рассказами о его женщинах, — рассказами, в сравнении с которыми любовные истории из романа "Это я — Эдичка" отдыхают. Увлекательнейшее, скажу тебе, чтиво, которое, вероятно, уместится когда-нибудь в несколько томов книг. Хронологически — с момента приезда Лимонова из Франции в Россию и до 2001 года.
Но я не собираюсь публиковать или передавать сейчас эти дневники в какой-либо музей, так как ещё живы многие из тех, о ком пишет Лимонов, и вряд ли им понравятся его описания, его оценки и высказывания.
-Каким Лимонов в жизни был больше человеком: веселым и юморным или, как говорили, многие знавшие его лично, "ворчливым старикашкой"? Что он любил есть, пить, читать, слушать, смотреть, в какие места отправляться путешествовать? Как вы с ним вместе проводили время?
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта 2021, 17:10
Константин Кеворкян: Рано или поздно Лимонову поставят памятник в ХарьковеВ первую годовщину смерти Эдуарда Лимонова харьковский писатель Константин Кеворкян в интервью интернет-изданию Украина.ру вспоминает свое общение с писателем и размышляет о том, что он значит для России и родного Харькова
-Каким он был в 90-х, и каким стал после тюрьмы или перед смертью — всё прочитаете в книге. Там же узнаете, какие мы с ним смотрели фильмы в кинотеатрах или у меня дома, какую музыку он предпочитал слушать, стихи каких поэтов с удовольствием читал и знал наизусть, как обычно строил свой день, как проводил свободное время, что любил есть и пить.
-Что сейчас с детьми Лимонова: Богданом и Александрой Савенко? Сколько им лет? Где они живут? Где учатся? Чем занимаются? Почему они Савенко, а не Лимоновы?
-Дети, слава Богу, растут и взрослеют. Сын Богдан вымахал под два метра, успешно учится в МГИМО, дочке Саше в этом году уже исполнится 18, и по словам матери, она — красавица, и хочет связать свою жизнь с искусством. Живут в Москве, в очень хороших условиях. В общем, конечно же, благополучие семьи и успехи детей — заслуга их матери Екатерины Волковой, это — факт.
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
1 из 3
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
2 из 3
© Фото : из личного архива С.Беляка
© Фото : из личного архива С.Беляка
Эдуард Лимонов
3 из 3
© Фото : из личного архива С.Беляка
1 из 3
© Фото : из личного архива С.Беляка
2 из 3
© Фото : из личного архива С.Беляка
3 из 3
© Фото : из личного архива С.Беляка
А с фамилией всё естественно, ведь "Савенко" - это фамилия отца, — "Лимонов" же — был его писательский псевдоним, и когда дети родились, именно так решили их родители. Но в принципе, фамилия для человека — не самое главное. А для русской артистки или писателя фамилия "Савенко", согласитесь, не лучший вариант.
* Экстремистская организация запрещённая в России.
Смотрите видеоинтервью главреда издания Украина.ру Искандера Хисамова с Эдуардом Лимоновым Лимонов: Малайзийский "Боинг" сбили украинцы — интервью
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияЭдуард ЛимоновСергей Беляк"Другая Россия"ХарьковНовороссияМоскваИнтервьюлитератураписательрусская литератураадвокатмемуарыРоссияистория СССРистория Новороссии
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:32Военкор сообщил об оперативном окружении города Белицкое в ДНР
16:00"Адвокат дьяволов" о "дьяволе" адвоката: Сергей Беляк и Эдуард Лимонов
15:55Губернатор Балицкий сообщил об атаках БПЛА и перебоях с электричеством в Запорожской области
15:43В иранском городе Паранд сообщают о взрывах, дыме и перебоях с электричеством. Главное к этому часу
15:38Глава Минобороны Британии заявил о готовности направить войска на Украину для "обеспечения мира"
14:18Почему за лесополосы идут самые упорные бои в условиях спецоперации
14:05Оператор БПЛА "Тихий": Когда речь идет о дронах-камикадзе, глупые стереотипы могут стоить вам жизни
13:39Венгрия заблокирует новый пакет санкций ЕС против России из-за остановки транзита нефти
13:28Минобороны: ВС РФ нанесли удары по складам БПЛА и логистическому центру ВСУ
13:00Ответ на ядерное оружие в Эстонии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 22 февраля
12:56Британия под ударом. Как король Чарльз спасает своего брата и свою шкуру. Скандал, который поменяет мир
12:38Орбан заявил, что Венгрия не будет тратить миллиарды на чужой конфликт. Главное к этому часу
12:30Песков заявил об отсутствии угрозы со стороны РФ для Эстонии
12:00"Вокруг Булгакова": барон Майгель
11:39Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса
11:29Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем
11:04Возобновление работы "Северных потоков" возможно при участии США. Главное к этому часу
11:00Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич
10:28"Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО
10:04Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля
Лента новостейМолния