Евромайдан: высокие технологии на службе смуты

Евромайдан: высокие технологии на службе смуты

В завершающую декаду января 2014 года Евромайдан окончательно перешёл в фазу силового противостояния с властью. Но почему-то мало кто вспоминает предшествовавшую этому фазу "мирного развития", страшную тем, что по своей сущности это был период мобилизации. И уж тем более никто не вспоминает о том, какие инструменты использовались устроителями смуты

Соцсети в помощь!По личному опыту скажу, что тема технологий, поставленных на службу Евромайдану, ни в 2014 году, ни позже, особо не интересовала его оппонентов. Помню, как в редакции ещё старого "Донецкого кряжа" мне говорили: "ты же можешь писать пламенные строки о том, как взрывают страну, а у тебя всё про какие-то компьютерные игрушки-финтифлюшки, в которые играются наши впавшие в детство враги!" На что приходилось отвечать: "но ведь эти же самые игрушки вовсю используются против нас, а мы отвечаем врагам шаблонной риторикой!"Скепсис коллег был объясним: "Помаранчевая революция" зимы 2004-2005 годов управлялась при помощи старых добрых газет, радио и телевидения, из которых среднестатистический обыватель и получал основную массу информации. Интернет тогда хоть и был достаточно развит, но не настолько, чтобы подвинуть классические СМИ в деле координации процессов: его пользователями был хоть и активный, но весьма рафинированный сегмент публики.Но уже пять лет спустя на смену громоздким и сложно управляемым форумам приходят социальные сети, где страница полностью подконтрольна её владельцу. Вторым фактором стало массовое распространение мобильного интернета: Всемирная паутина с каждым днём всё меньше требовала привязки человека к конкретной локации. На это и была сделана ставка устроителями "Арабской весны", которую комментаторы сразу окрестили не иначе как "твиттерной революцией".События начала 2011 года на Ближнем Востоке, как и последовавшие позднее акции "белоленточной" оппозиции в Москве можно отнести к следующему поколению "цветных" смут. Евромайдан устраивался с учётом предыдущего опыта, поэтому соцсети там использовались уже не только для управления происходящим, но также как инструмент борьбы с инакомыслящими: в лагерь "евромайданщиков" и на захваченные ими объекты в центре Киева пропускали только после ознакомления с его личными страницами*.Гламурная геоинформацияГлавным новшеством Евромайдана стало широкое использование геоинформационных технологий. Например, с помощью интерактивных картографических сервисов необандеровцы в режиме реального времени оповещали своих сообщников о местах дислокации нарядов силовиков и организованных групп противников.Интересны сайты "Страйк-місця" (Места забастовок) и "Вам Бойкот": они представляли собой карты объектов пикетирований и погромов – жильё, офисы и предприятия, принадлежащие сторонникам Антимайдана, а также производимые ими товары и услуги с точками реализации. Пополняемый пользователями сервис Trabler, некий аналог скандальных ресурсов "РосПил"** и "РосЯма"**, был создан с целью шантажа власти постоянным муссированием имеющихся проблем в обществе и злоупотреблений.Весьма интересным решением стало использование гибрида геопространственной информации с модой и гламуром. Речь идёт о ныне не существующей социальной сети Foursquare, ориентированной в первую очередь на "золотую молодёжь" и равняющихся на Вандербильдиху последовательниц Эллочки-людоедки: за отметку в гламурных местах начислялись призовые баллы, конвертируемые во всевозможные бонусы. В то время ей по всему миру пользовались более 40 миллионов человек из полутора сотен стран, из них 200 тысяч – украинские граждане.Статистика показывает, что в массовых акциях на главной площади украинской столицы участвовали 30 тысяч пользователей Foursquare, оставивших почти 90 тысяч отметок. Евромайдан по степени гламурности опережал аэропорт в Борисполе и железнодорожный вокзал во время отправления и прибытия заграничных рейсов. Ничего удивительного тут нет: мода – один из самых грозных инструментов "мягкой силы", и наши враги это хорошо понимают. Ну а "золотая молодёжь" способна достаточно легко влиять на умонастроения сверстников, задавая им определённые тренды.Реальная виртуальность ЕвроШвамбранииВиртуальная реальность для Евромайдана стала плацдармом, неподвластным другой стороне баррикад. Изначально на неё возлагались функции запасного командного пункта в случае, если режим Януковича удержится и потребуется играть в долгую.Об этом свидетельствуют проекты, ставшие призёрами хакатона "Инструмент общественного взаимодействия", прошедшего IT-палатке на Майдане Незалежности, на который было представлено более четырёх десятков проектов. Среди них были не только платформы гражданской журналистики, а также системы взаимопомощи вроде сайтов райдшеринга (поездок вскладчину), гостеприимства или сбора и доставки вещей: всё это предусматривалось на случай блокировки правительственными силами неугодных СМИ и ужесточения контроля на транспорте.Куда более интересными являлись проекты, которые с полным правом можно назвать прообразом ныне действующих систем электронного правительства: смутьяны были озабочены созданием собственных систем государственного управления. Среди них можно выделить платформу электронного голосования "Суспільний голос" по методике индекса потребительской лояльности Net Promoter Score (интересный факт применения сугубо экономической разработки в качестве средства волеизъявления в политике!) и кластер "Интеллект Экономика", являющийся заделом организованной потребителями. интернет-экономики.Столь же примечательны альтернативные государственным системы управления безопасностью. Одна из них так и называлась – "Коллективная безопасность", и создавалась она в подмогу силовому блоку в виде формирующихся "сотен самообороны". Вторая, под названием PolitCompass, разрабатывалась как инструмент анализа взглядов и убеждений политиков, журналистов и прочих медийных личностей с целью цензуры и преследований неугодных.Закономерным развитием стало выдвижение идеи виртуальной государственности Евромайдана, высказанное одним из авторов интернет-издания "Украинская правда". Вдохновлённый играми-симуляторами вроде The Sims он выступил за провозглашение "Республiки #Євромайдан": здесь сохраняю авторскую орфографию. Свою концепцию он обосновал методикой геймификации – применения игровых практик в неигровом контексте, позволяющей сделать интереснее рутинные занятия. Например, почему бы не провести официальные выборы президента, парламента и правительства этой, пока ещё виртуальной, державы, а потом наладить выпуск паспортов её граждан и провести эмиссию собственной валюты? А потом, считает автор проекта ЕвроШвамбрании, по мере своего становления, новоявленное государство, построенное на принципах честности и справедливости, будет аккумулировать в своих рядах всё больше и больше несогласных с режимом Януковича, что, в конце концов, и приведёт к устранению антинародной власти и избрания на её место власти народной.Смертоносные "игрушки" из ящика ПандорыКонечно, кому-то идеи построения виртуальной "Республiки #Євромайдан" могут показаться, мягко говоря, наивной детской игрой в вымышленную страну, тем более что последующие события не оставили от этих мечтаний камня на камне. Но не будем спешить с выводами: многое, о чём мечтали участники тех событий в Киеве, и что они тестировали, давно стало реальностью. И эта реальность нередко используется против нас.Прошедшие годы наглядно показали, что безобидные игрушки легко превращаются в смертоносное оружие. Про беспилотники говорить излишне, а ведь до начала боевых действий в Донбассе коптеры в бывшем СССР в основном считались развлечением для подростков, и даже на Евромайдане сколько-нибудь серьёзного применения они не находили.Ещё пример: в 2015 году СБУ применяла мобильное приложение, помогающее вести скрытое наблюдение за неугодными людьми, разработанное в свою очередь на базе онлайн-игры с дополненной реальностью "Ingress", выпущенной уже не существующей компанией "Niantic Labs". Также многие эксперты высказывали мысль о том, что квесты с дополненной реальностью после некоторой модернизации вполне могут использоваться устроителями "майданов" для управления потоками людей на улицах, позволяя в нужный момент сосредоточить, или, наоборот, рассредоточить силы.И виртуальная реальность не так смешна, как может показаться: вспомним как весной 2019 года шоумен Владимир Зеленский ворвался в президентскую кампанию, расшвырял матёрых политических тяжеловесов, а в финале уложил на лопатки действующего главу Украины с его колоссальными ресурсами. Чуть позднее карманная партия Зеленского "Слуга народа" с рейтингом более 70% вышла на выборы в Раду, не имея в своём активе ничего, кроме одной-единственной страницы в соцсетях. И всё благодаря экранному образу, созданному нашумевшим одноимённым сериалом.А насчёт Швамбрании, так на роль её королевы вполне могла претендовать Светлана Тихановская после попытки госпереворота в Белоруссии в 2020 году. Те события подтвердили, что при необходимости устроителям смуты, можно создать виртуальное марионеточное правительство в изгнании, напечатать признаваемые (!) паспорта, снабдить использующими искусственный интеллект автоматизированными системами государственного управления и даже построить его собственную финансовую систему на основе криптовалюты: нет ничего невозможного.Но самое главное: в нынешних условиях нарастающего международного правового нигилизма опыт Евромайдана будет ещё не раз востребован нашими врагами.* Редактор неоднократно бывал на Майдане в 2013-14 года, общался с участниками акций протеста (в том числе достаточно заметными, ставшими потом депутатами). Социальные сети никто никогда не проверял. Правда, он и журналистом не представлялся… – Ред.** Признаны в РФ экстремистскими СМИ и запрещены по требованию Генпрокуратуры.

майдан

2026

