Охота на Абрамовича. В Deutsche Bank пришли с обысками - ищут деньги русского олигарха

В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в его филиале в Берлине Федеральное управление уголовной полиции (BKA) Германии 28 января провело обыски. Ряд немецких СМИ предполагает, что рейды могут быть связаны с деятельностью компаний Романа Абрамовича

2026-01-30T16:12

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075022435_0:187:1893:1252_1920x0_80_0_0_47d1e589235c8b359b803d42c86fd18f.jpg

По данным Der Spiegel, обыски в Deutsche Bank проведены на основании ордера выданного окружным судом Франкфурта. Около 30 следователей пришли в головной офис банка в центре Франкфурта 28 января после 10:00 часов дня, сообщило издание.Der Spiegel обратился в прокуратуру Франкфурта с запросом уточнить информацию о происходящем в офисах банка. В ответе прокуратуры отмечается, что расследование ведется "в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank". Банк "в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег", говорится в сообщении.Согласно источникам, знакомым с операцией, рейд связан с компаниями, которые следователи связывают с российским олигархом Романом Абрамовичем, добавило издание.Тем временем адвокат Арбамовича заявил, что его клиенту неизвестно о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по этому вопросу."Абрамович всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и постановлениями. Любое утверждение об обратном является ложным, а также наносящим ущерб его репутации", - заявил адвокат.Süddeutsche Zeitung также связал обыски в Deutsche Bank с российским миллиардером, который находится под санкциями Евросоюза с весны 2022 года. По данным газеты, банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Ее источники рассказали, что речь идет о сделках с 2013 по 2018 год.Blomberg со ссылкой на источники сообщает, что расследование в первую очередь касается трех компаний, связанных с Арбамовичем.Санкциями против олигархаПерсональные санкции против российского бизнесмена первой в марте 2022 года ввела Великобритания несмотря на то, что огромное количество средств Абрамович вложил именно в британскую экономику. В санкционный список британцы его внесли как "одного из богатейших и влиятельнейших олигархов России".Сразу же после Великобритании, ограничения в отношении Абрамовича ввели Канада, Австралия, Швейцария и Европейский союз. Европейские санкции бизнесмен попытался оспорить в суде, однако он проиграл этот спор. ЕС не снял с него ограничения, но поменял формулировку, с которой он попал в санкционный список.Первоначально там говорилось, что он связан "с российскими лицами, принимающими решения, ответственными за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины". После этого осталось лишь упоминание, что он вовлечен "в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник дохода правительству" РФ.Из-за санкций, Абрамовичу пришлось продать английский футбольный клуб "Челси", который он купил в 2003 году за 140 млн фунтов и поднял до уровня победителя Лиги чемпиона и Лиги Европы.По данным СМИ, в результате этой сделки бизнесмен получил 2,5 млрд фунтов, однако воспользоваться ими он так и не смог. Из-за санкций средства остались замороженными на его счетах. Власти Великобритании со своей стороны потребовали, чтобы Абрамович передал эти деньги Киеву. Однако бизнесмен заявил, что средства он направит в специальный фонд помощи жертвам украинского конфликта, как на Украине, так и в России.В конце декабря 2025 года британский The Times сообщил, что Роман Абрамович не передал Украине деньги, вырученные от продаж "Челси". Его представители заявили, что перевод не может быть осуществлен до завершения расследования и судебного процесса, который власти острова Джерси инициировали в отношении бизнесмена.В ноябре 2022 года власти острова начали расследование происхождения состояния Абрамовича. Бизнесмен тогда попытался через суд добиться прекращения дела, утверждая, что в 2016 году власти Джерси считали его деньги "чистыми" и радовались их поступлению.Финансовые подозрения, которые могут и не подтвердитьсяМожно ли рассматривать обыски в немецком банке как попытку надавить на Абрамовича и заставить его пожертвовать Украине деньги, вырученные от продажи "Челси"? По мнению политолога, германиста, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, обыски в Deutsche Bank скорее всего связаны с обычным финансовым делом об отмывании денег и в них нет никакой политической составляющей."По всей видимости, это активность отдельных следователей. Дело в том, что у немецких банков довольно строгие требования. Если переводятся большие суммы денег (в период, когда я проживал в Германии речь шла о 20 000 немецких марок, теперь уже евро), то банк должен оповещать об этом соответствующие структуры и требовать дополнительную информацию. Суммы могли измениться, но правила вряд ли", - рассказал Борисов.Эксперт не исключил, что во время транзакций, в которых участвовали фирмы Абрамовича, некоторые из документов могли быть предоставлены не вовремя."В Германии все устроено по-другому. Поэтому здесь скорее всего действительно существуют какие-то подозрения в финансовых нарушениях, которые могут подтвердиться или не подтвердиться. Так получилось, что эти подозрения связаны именно с Абрамовичем", - отметил политолог.Борисов не считает, что в случившемся надо искать "козни антироссийских сил", так как Роман Абрамович не считается "пророссийским олигархом Путина". Он не был замечен в оправдании СВО, чтобы мог попасть под новую статью, которая в ЕС была введена с 2022 года, добавил эксперт. К тому же Абрамович никогда не отмечался какими-то неоднозначными высказываниями, сказал Борисов.К тому же не все дела, которые возбуждаются на бизнесменов, связанных с Россией, имеют какую-то политическую подоплеку, полагает эксперт."Эта история мне напоминает прежде всего историю с другим российским олигархом Алишером Усмановым, который долго судился с немецкими СМИ и немецкими органами. Его в какой-то момент обвинили в том, что стройка в центре Берлина, принадлежащая ему, воздвигается с нарушениями. Через немецкие суды Усманов доказал, что это не так и выиграл большие деньги", - напомнил политолог.По словам Борисова, все грязные инсинуации на счет Усманова делались в немецких СМИ с расчетом на того, что олигарх Путина не пойдет в немецкий суд, а если пойдет, что суд не станет на его сторону.Больше о споре Абрамовича с Великобританией в материале Павла Котова Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии.

