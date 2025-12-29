https://ukraina.ru/20251229/milliardy-dlya-ukrainy-abramovich-protiv-britanii-1073794909.html
Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии
Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии - 29.12.2025 Украина.ру
Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии
Роман Абрамович не отдает вырученные от продажи футбольного клуба "Челси" деньги Украине. Более того, бизнесмен идет в контратаку и подает встречные иски
2025-12-29T16:57
2025-12-29T16:57
2025-12-29T16:57
эксклюзив
украина
россия
великобритания
роман абрамович
кир стармер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/15/1033641591_0:45:1504:891_1920x0_80_0_0_f7b63c7dccb6788c602cdc504c634f5d.jpg
Лондон ставит срокиМодный англицизм "дедлайн" - это про нынешнего Абрамовича. До 17 марта он должен собственноручно передать фонду помощи Украине 2,5 млрд евро, вырученных на продаже "Челси". Такое условие ему поставили власти Великобритании.Абрамович будто снова окунулся в эпоху первоначального накопления капитала, где ставят "на счетчик" и "кидают предъявы", пусть делает это теперь с высокой трибуны лощеный британский премьер Кир Стармер.Известно, что 17 декабря бизнесмену установили крайний срок – 90 дней, иначе – суды.Трудно представить, что кто-либо повелся бы на столь примитивный и хамски оформленный шантаж, тем более Абрамович.Логику бизнесмена понять можно. Основной контрдовод его таков – на британском острове Джерси заморожены его счета на общую сумму в более, чем 5 миллиардов фунтов. Среди них – те самые два с лишним миллиарда и еще 150 миллионов фунтов процентов с них. То есть невозможно делать какие-либо отчисления с этих денег пока они заблокированы.Произошло это в 2022 году, когда Абрамович попал под санкции после начала российской военной спецоперации на Украине. К этому добавились также уголовные дела об отмывании денег, поэтому распоряжаться своими "британскими" миллиардами он все эти годы не может.Впереди у бизнесмена долгие суды, в которых он намерен дать решительный бой британским властям. Как пишет The Times, Абрамович раскошелился на топовых юристов, среди которых бывший советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн. Их задача – закошмарить Великобританию в судах и вернуть миллиардеру его капиталы.Как продавали "Челси"Абрамовича вынудили продать "Челси" тогда же, в 2022-м. Негоже, когда российский миллиардер с клеймом "тесно связанного с Путиным" владеет английским футбольным грандом. Такая вот благодарность бизнесмену за огромные инвестиции: только в "Челси", по самым скромным оценкам, за почти 20 лет он вложил более 1 млрд долларов.Условием продажи было то, что вырученные от сделки средства пойдут в фонд помощи пострадавшим от боевых действий на Украине. На первый взгляд, цель вполне себе благая, но дьявол опять был скрыт в деталях.Абрамович и британское правительство видят этот вопрос по-разному – Лондон хотел все отдать Киеву, а бизнесмен считает, что помогать надо всем, то есть и тем, кто пострадал от войны на российской территории.Понятно, что такая постановка вопроса категорически не устраивает британцев, так как нивелирует весь антироссийский символизм – "путинского олигарха" заставили продать свою любимую игрушку и отдать все деньги украинцам.Всего за "Челси" новый владелец американский инвестор Тодд Боли выложил 4,25 млрд фунтов, из них меньшую часть предполагалось выделить на развитие инфраструктуры команды, а оставшиеся 2,5 млрд фунтов – отдать Украине.Абрамович как посредникНе помогли Абрамовичу и его усилия вокруг переговорного процесса. Он даже входил неофициально в состав российской делегации на встрече в Стамбуле 29 марта 2022 года.Апофеозом деятельности Абрамовича-переговорщика стал обмен военнопленными, который состоялся в ночь на 22 сентября три года назад. Незадолго до этого предприниматель лично летал в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем этой страны Мухаммедом бин Салманом, который выступил посредником.В день обмена Абрамович на личном джете доставил в Саудовскую Аравию 10 иностранных наемников, в т.ч. британцев, которые воевали на стороне ВСУ и были приговорены в ДНР к длительным срокам заключения, либо же к высшей мере наказания – смертной казни.Как писал британский таблоид The Sun, на борту, который вывозил наемников, Абрамович угощал своих пассажиров стейками и тирамису, подарил им по "Айфону", а в полете они коротали время за беседами о футболе.В рамках того же обмена в Россию из плена вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также политик Виктор Медведчук. Украинской стороне, помимо иностранных наемников, передали более 200 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров "Азова"*, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.*Деятельность организации запрещена в РФО том, почему в 2022 году правоохранительные органы Великобритании устроили обыски у Романа Абрамовича - в материале издания Украина.ру Владимир Видеманн о Британском наследии, геронтологии в политике США, Карле Марксе и России.
украина
россия
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/15/1033641591_0:0:1504:1128_1920x0_80_0_0_3e46280bcc58d0f2201f389aa9aa3935.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, великобритания, роман абрамович, кир стармер
Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии
Роман Абрамович не отдает вырученные от продажи футбольного клуба "Челси" деньги Украине. Более того, бизнесмен идет в контратаку и подает встречные иски
Модный англицизм "дедлайн" - это про нынешнего Абрамовича. До 17 марта он должен собственноручно передать фонду помощи Украине 2,5 млрд евро, вырученных на продаже "Челси". Такое условие ему поставили власти Великобритании.
Абрамович будто снова окунулся в эпоху первоначального накопления капитала, где ставят "на счетчик" и "кидают предъявы", пусть делает это теперь с высокой трибуны лощеный британский премьер Кир Стармер.
"Я хочу ясно сказать Абрамовичу: часы тикают, выполните свое обещание и заплатите прямо сейчас. А если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд и сделать так, чтобы каждый пенни получили люди, чьи жизни были разрушены путинской противозаконной войной", - объявил он в своем недавнем выступлении в парламенте.
Известно, что 17 декабря бизнесмену установили крайний срок – 90 дней, иначе – суды.
Трудно представить, что кто-либо повелся бы на столь примитивный и хамски оформленный шантаж, тем более Абрамович.
Логику бизнесмена понять можно. Основной контрдовод его таков – на британском острове Джерси заморожены его счета на общую сумму в более, чем 5 миллиардов фунтов. Среди них – те самые два с лишним миллиарда и еще 150 миллионов фунтов процентов с них. То есть невозможно делать какие-либо отчисления с этих денег пока они заблокированы.
Произошло это в 2022 году, когда Абрамович попал под санкции после начала российской военной спецоперации на Украине. К этому добавились также уголовные дела об отмывании денег, поэтому распоряжаться своими "британскими" миллиардами он все эти годы не может.
Впереди у бизнесмена долгие суды, в которых он намерен дать решительный бой британским властям. Как пишет The Times, Абрамович раскошелился на топовых юристов, среди которых бывший советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн. Их задача – закошмарить Великобританию в судах и вернуть миллиардеру его капиталы.
Абрамовича вынудили продать "Челси" тогда же, в 2022-м. Негоже, когда российский миллиардер с клеймом "тесно связанного с Путиным" владеет английским футбольным грандом. Такая вот благодарность бизнесмену за огромные инвестиции: только в "Челси", по самым скромным оценкам, за почти 20 лет он вложил более 1 млрд долларов.
Условием продажи было то, что вырученные от сделки средства пойдут в фонд помощи пострадавшим от боевых действий на Украине. На первый взгляд, цель вполне себе благая, но дьявол опять был скрыт в деталях.
Абрамович и британское правительство видят этот вопрос по-разному – Лондон хотел все отдать Киеву, а бизнесмен считает, что помогать надо всем, то есть и тем, кто пострадал от войны на российской территории.
Понятно, что такая постановка вопроса категорически не устраивает британцев, так как нивелирует весь антироссийский символизм – "путинского олигарха" заставили продать свою любимую игрушку и отдать все деньги украинцам.
Всего за "Челси" новый владелец американский инвестор Тодд Боли выложил 4,25 млрд фунтов, из них меньшую часть предполагалось выделить на развитие инфраструктуры команды, а оставшиеся 2,5 млрд фунтов – отдать Украине.
Не помогли Абрамовичу и его усилия вокруг переговорного процесса. Он даже входил неофициально в состав российской делегации на встрече в Стамбуле 29 марта 2022 года.
Апофеозом деятельности Абрамовича-переговорщика стал обмен военнопленными, который состоялся в ночь на 22 сентября три года назад. Незадолго до этого предприниматель лично летал в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем этой страны Мухаммедом бин Салманом, который выступил посредником.
В день обмена Абрамович на личном джете доставил в Саудовскую Аравию 10 иностранных наемников, в т.ч. британцев, которые воевали на стороне ВСУ и были приговорены в ДНР к длительным срокам заключения, либо же к высшей мере наказания – смертной казни.
Как писал британский таблоид The Sun, на борту, который вывозил наемников, Абрамович угощал своих пассажиров стейками и тирамису, подарил им по "Айфону", а в полете они коротали время за беседами о футболе.
В рамках того же обмена в Россию из плена вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также политик Виктор Медведчук. Украинской стороне, помимо иностранных наемников, передали более 200 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров "Азова"*, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
*Деятельность организации запрещена в РФ
О том, почему в 2022 году правоохранительные органы Великобритании устроили обыски у Романа Абрамовича - в материале издания Украина.ру Владимир Видеманн о Британском наследии, геронтологии в политике США, Карле Марксе и России.