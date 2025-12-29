https://ukraina.ru/20251229/milliardy-dlya-ukrainy-abramovich-protiv-britanii-1073794909.html

Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии

Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии

Роман Абрамович не отдает вырученные от продажи футбольного клуба "Челси" деньги Украине. Более того, бизнесмен идет в контратаку и подает встречные иски

2025-12-29T16:57

2025-12-29T16:57

2025-12-29T16:57

Лондон ставит срокиМодный англицизм "дедлайн" - это про нынешнего Абрамовича. До 17 марта он должен собственноручно передать фонду помощи Украине 2,5 млрд евро, вырученных на продаже "Челси". Такое условие ему поставили власти Великобритании.Абрамович будто снова окунулся в эпоху первоначального накопления капитала, где ставят "на счетчик" и "кидают предъявы", пусть делает это теперь с высокой трибуны лощеный британский премьер Кир Стармер.Известно, что 17 декабря бизнесмену установили крайний срок – 90 дней, иначе – суды.Трудно представить, что кто-либо повелся бы на столь примитивный и хамски оформленный шантаж, тем более Абрамович.Логику бизнесмена понять можно. Основной контрдовод его таков – на британском острове Джерси заморожены его счета на общую сумму в более, чем 5 миллиардов фунтов. Среди них – те самые два с лишним миллиарда и еще 150 миллионов фунтов процентов с них. То есть невозможно делать какие-либо отчисления с этих денег пока они заблокированы.Произошло это в 2022 году, когда Абрамович попал под санкции после начала российской военной спецоперации на Украине. К этому добавились также уголовные дела об отмывании денег, поэтому распоряжаться своими "британскими" миллиардами он все эти годы не может.Впереди у бизнесмена долгие суды, в которых он намерен дать решительный бой британским властям. Как пишет The Times, Абрамович раскошелился на топовых юристов, среди которых бывший советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн. Их задача – закошмарить Великобританию в судах и вернуть миллиардеру его капиталы.Как продавали "Челси"Абрамовича вынудили продать "Челси" тогда же, в 2022-м. Негоже, когда российский миллиардер с клеймом "тесно связанного с Путиным" владеет английским футбольным грандом. Такая вот благодарность бизнесмену за огромные инвестиции: только в "Челси", по самым скромным оценкам, за почти 20 лет он вложил более 1 млрд долларов.Условием продажи было то, что вырученные от сделки средства пойдут в фонд помощи пострадавшим от боевых действий на Украине. На первый взгляд, цель вполне себе благая, но дьявол опять был скрыт в деталях.Абрамович и британское правительство видят этот вопрос по-разному – Лондон хотел все отдать Киеву, а бизнесмен считает, что помогать надо всем, то есть и тем, кто пострадал от войны на российской территории.Понятно, что такая постановка вопроса категорически не устраивает британцев, так как нивелирует весь антироссийский символизм – "путинского олигарха" заставили продать свою любимую игрушку и отдать все деньги украинцам.Всего за "Челси" новый владелец американский инвестор Тодд Боли выложил 4,25 млрд фунтов, из них меньшую часть предполагалось выделить на развитие инфраструктуры команды, а оставшиеся 2,5 млрд фунтов – отдать Украине.Абрамович как посредникНе помогли Абрамовичу и его усилия вокруг переговорного процесса. Он даже входил неофициально в состав российской делегации на встрече в Стамбуле 29 марта 2022 года.Апофеозом деятельности Абрамовича-переговорщика стал обмен военнопленными, который состоялся в ночь на 22 сентября три года назад. Незадолго до этого предприниматель лично летал в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем этой страны Мухаммедом бин Салманом, который выступил посредником.В день обмена Абрамович на личном джете доставил в Саудовскую Аравию 10 иностранных наемников, в т.ч. британцев, которые воевали на стороне ВСУ и были приговорены в ДНР к длительным срокам заключения, либо же к высшей мере наказания – смертной казни.Как писал британский таблоид The Sun, на борту, который вывозил наемников, Абрамович угощал своих пассажиров стейками и тирамису, подарил им по "Айфону", а в полете они коротали время за беседами о футболе.В рамках того же обмена в Россию из плена вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также политик Виктор Медведчук. Украинской стороне, помимо иностранных наемников, передали более 200 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров "Азова"*, которые сдались в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.*Деятельность организации запрещена в РФО том, почему в 2022 году правоохранительные органы Великобритании устроили обыски у Романа Абрамовича - в материале издания Украина.ру Владимир Видеманн о Британском наследии, геронтологии в политике США, Карле Марксе и России.

Павел Котов

