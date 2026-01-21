Операция "Джордж Флойд-2". Старт - 21.01.2026 Украина.ру
Операция "Джордж Флойд-2". Старт
Сюрприз, приуроченный к первой годовщине президентства Дональда Трампа его противниками (среди которых немало и выдающих себя за его сторонников) практически беспрепятственно готовился заранее
Назовем этот сюрприз "Флойдовской премией" - по фамилии еще недавно всемирно прославленного, почти двухметрового, афроамериканского "гоп-стопщика", жулика и наркомана, будто бы задушенного при аресте белым полицейским офицером Дереком Шовеном 25 мая 2020 года в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. В июне 2021-го Шовен был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения. А через два года заключенному Шовену в тюремной библиотеке было нанесено 22 ножевых ранения его сокамерником Джоном Турскаком: бывшим главарем некоей действующей на зоне банды "Мексиканская мафия" и, заодно, - информатором ФБР. Бывший информатор заявил следователям, что выбрал в качестве жертвы бывшего полицейского из Миннеаполиса "за его известность" в связи с убийством Флойда, а также "в качестве символической связи с движением Black Lives Matter". Шовен был доставлен в больницу для лечения – и чудом выжил.Последствия тогдашних событий в Миннеаполисе фактически изменили весь ход повседневной жизни в США, и должны были, как рассчитывали, навсегда лишить Трампа, даже самомалейшей возможности когда-либо претендовать на президенство. Но судьба (или некто иной, под нее загримированный) распорядилась иначе.А совсем недавно операции проводимые Службой иммиграции и таможенного контроля США в Миннеаполисе против преступных сомалийских организаций в районе Сидар-Риверсайд, прозванным "Маленький Могадишо", вызвали бурное возмущение у защитников прав беженцев. Возмущение быстро переросло в столь же бурные демонстрации, приведшие к очередной трагедии.Голубоглазая блондинка среднего роста, склонная к обычаям острова Лесбос, женщина, застреленная сотрудником Службы иммиграции и таможенного контроля США в Миннеаполисе в среду, 7 января — это Рене Николь Маклин Гуд, 37-летняя мать троих детей, недавно переехавшая в Миннесоту. Рене Гуд, ее шестилетний сын и ее партнерша совсем недавно переехали в Миннеаполис из Канзас-Сити, штат Миссури. Семья поселилась на тихой жилой улице со старыми домами и многоквартирными зданиями, входы некоторых из них были украшены флагами ЛГБТ*-сообщества, все еще мерцающими праздничными огнями. В социальных сетях Гуд представляла себя как поэтессу, писательницу, жену и мать. Она писала, что сейчас "наслаждается жизнью в Миннеаполисе", и разместила "иконку" с изображением ЛГБТ-флага в своем аккаунте в соцсетях.Позднее, 19 января, появились неподтвержденные сообщения, согласно которым Министерство юстиции начало уголовное расследование по факту возможного вмешательства сожительницы Рене Николь Гуд в действия агента Службы иммиграции и таможенного контроля США за несколько мгновений до того, как он застрелил ее партнершу во время столкновения в Миннеаполисе. Федеральные следователи сейчас сосредоточились на вдове Гуд, Ребекке Гуд, на том, что она делала за несколько мгновений до того, как агент ICE Джонатан Росс открыл огонь 7 января, и на том, имела ли она какие-либо связи с группами активистов, сообщили NBC News два источника, знакомые с ходом расследования. От ФБР или федеральных чиновников не поступало никаких сообщений о том, что Бекка Гуд является объектом расследования, заявил ее адвокат Антонио Рамануччи."Это неизбежно. Нельзя всерьез рассчитывать на то, что попытка депортировать 6 млн человек обойдется без кровавой бойни", - меланхолически резонирует один из читателей последних новостей о беспорядках в Миннесоте.По другим данным число нелегалов в годы президентства Джо Байдена увеличилось до 30 млн душ. Так ли, иначе, но Миннеаполис, некогда оплот белой, скандинавской и среднезападной однородности, теперь борется с последствиями неконтролируемой массовой иммиграции.Впрочем, по утверждению очевидцев, в Миннесоте уже давным-давно царит хаос. Когда в 1991 году центральное правительство Сомали рухнуло и разразилась гражданская война, уже в 1992 году Соединенные Штаты начали выдавать визы беженцам-сомалийцам. Цифры свидетельствуют о стремительных демографических изменениях. В 1980-х годах присутствие сомалийцев в Миннесоте было практически ничтожным: несколько студентов и небольшое количество семей. Гражданская война, голод и распад государства в Сомали после 1991 года привели к массовому оттоку беженцев. К 2010 году в Миннесоте проживало около 25 тыс. сомалийцев, что составляло примерно 0,4–0,5% населения штата. По оценке переписи 2015 года, число жителей сомалийского происхождения достигло 57 тыс. К 2018 году число уроженцев Сомали насчитывалось около 43 тыс. человек, что составляло 0,77% населения штата, при этом 94 тыс. говорили на сомалийском языке. Последние данные сходятся к цифре примерно в 90-110 тыс. человек сомалийского происхождения в Миннесоте.Сейчас в штате 77% белого населения, а в Миннеаполисе — 60, и чернокожие составляют крупнейшее меньшинство с 18%, а также огромное количество хмонгов, бирманских племен керен и других экзотических групп населения. В Миннесоте сейчас больше сомалийцев, чем в любой другой области США.Погибшая Рене Николь Гуд была членом протестной группы, чья миссия заключалась в срыве операций ICE по задержанию и депортации преступников из числа нелегалов. На видео в соцсетях, которое видели/могли увидеть все желающие, Рене Николь Гуд припарковалась посреди дороги перпендикулярно проезжей части, пытаясь заблокировать движение в обоих направлениях, при этом сигналя и крича. Затем, когда сотрудники правоохранительных органов наконец добрались до нее, она словно бы попыталась сбить одного из полицейских. Если это так, он отреагировал в согласии с законом, так как его жизнь была в опасности. В американском законодательстве автомобиль рассматривается как смертельное оружие. Это факт, подтвержденный в ходе рассмотрения реальных судебных дел. Но стрельба в Миннеаполисе дала то, чего хотели организаторы повторного применения "флойдианского" проекта: во всех отношениях подходящего мученика/мученицу "трампизма". Быть может, это и не самый убедительный случай: некоторые детали видео показывают, что реакция полицейского была, скорее всего, оправдана. Но ведь и Дерек Шовен не душил задержанного наркомана. Тем не менее, США могут столкнуться с настоящим конституционным кризисом, и президенту Трампу, возможно, придется отвлечься и от Гренландии, и от осторожных попыток примирения с Россией, на что и рассчитывают интересанты. Настоящая беда, как это часто случается, подобралась к Трампу из глубокого, как ему мнилось, тыла, где он никакой мало-мальски серьезной обороны не выстраивал. Даже после убийства Чарли Кирка.Согласно давней американской присказке, "политика не такая простая вещь, братан. Она – намного проще".*Деятельность организации запрещена в РФ
Сюрприз, приуроченный к первой годовщине президентства Дональда Трампа его противниками (среди которых немало и выдающих себя за его сторонников) практически беспрепятственно готовился заранее
Назовем этот сюрприз "Флойдовской премией" - по фамилии еще недавно всемирно прославленного, почти двухметрового, афроамериканского "гоп-стопщика", жулика и наркомана, будто бы задушенного при аресте белым полицейским офицером Дереком Шовеном 25 мая 2020 года в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
В июне 2021-го Шовен был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения. А через два года заключенному Шовену в тюремной библиотеке было нанесено 22 ножевых ранения его сокамерником Джоном Турскаком: бывшим главарем некоей действующей на зоне банды "Мексиканская мафия" и, заодно, - информатором ФБР.
Бывший информатор заявил следователям, что выбрал в качестве жертвы бывшего полицейского из Миннеаполиса "за его известность" в связи с убийством Флойда, а также "в качестве символической связи с движением Black Lives Matter". Шовен был доставлен в больницу для лечения – и чудом выжил.
Последствия тогдашних событий в Миннеаполисе фактически изменили весь ход повседневной жизни в США, и должны были, как рассчитывали, навсегда лишить Трампа, даже самомалейшей возможности когда-либо претендовать на президенство. Но судьба (или некто иной, под нее загримированный) распорядилась иначе.
А совсем недавно операции проводимые Службой иммиграции и таможенного контроля США в Миннеаполисе против преступных сомалийских организаций в районе Сидар-Риверсайд, прозванным "Маленький Могадишо", вызвали бурное возмущение у защитников прав беженцев. Возмущение быстро переросло в столь же бурные демонстрации, приведшие к очередной трагедии.
Голубоглазая блондинка среднего роста, склонная к обычаям острова Лесбос, женщина, застреленная сотрудником Службы иммиграции и таможенного контроля США в Миннеаполисе в среду, 7 января — это Рене Николь Маклин Гуд, 37-летняя мать троих детей, недавно переехавшая в Миннесоту.
Рене Гуд, ее шестилетний сын и ее партнерша совсем недавно переехали в Миннеаполис из Канзас-Сити, штат Миссури. Семья поселилась на тихой жилой улице со старыми домами и многоквартирными зданиями, входы некоторых из них были украшены флагами ЛГБТ*-сообщества, все еще мерцающими праздничными огнями.
В социальных сетях Гуд представляла себя как поэтессу, писательницу, жену и мать. Она писала, что сейчас "наслаждается жизнью в Миннеаполисе", и разместила "иконку" с изображением ЛГБТ-флага в своем аккаунте в соцсетях.
Позднее, 19 января, появились неподтвержденные сообщения, согласно которым Министерство юстиции начало уголовное расследование по факту возможного вмешательства сожительницы Рене Николь Гуд в действия агента Службы иммиграции и таможенного контроля США за несколько мгновений до того, как он застрелил ее партнершу во время столкновения в Миннеаполисе.
Федеральные следователи сейчас сосредоточились на вдове Гуд, Ребекке Гуд, на том, что она делала за несколько мгновений до того, как агент ICE Джонатан Росс открыл огонь 7 января, и на том, имела ли она какие-либо связи с группами активистов, сообщили NBC News два источника, знакомые с ходом расследования.
От ФБР или федеральных чиновников не поступало никаких сообщений о том, что Бекка Гуд является объектом расследования, заявил ее адвокат Антонио Рамануччи.
"Это неизбежно. Нельзя всерьез рассчитывать на то, что попытка депортировать 6 млн человек обойдется без кровавой бойни", - меланхолически резонирует один из читателей последних новостей о беспорядках в Миннесоте.
По другим данным число нелегалов в годы президентства Джо Байдена увеличилось до 30 млн душ. Так ли, иначе, но Миннеаполис, некогда оплот белой, скандинавской и среднезападной однородности, теперь борется с последствиями неконтролируемой массовой иммиграции.
Впрочем, по утверждению очевидцев, в Миннесоте уже давным-давно царит хаос.
Когда в 1991 году центральное правительство Сомали рухнуло и разразилась гражданская война, уже в 1992 году Соединенные Штаты начали выдавать визы беженцам-сомалийцам.
Цифры свидетельствуют о стремительных демографических изменениях. В 1980-х годах присутствие сомалийцев в Миннесоте было практически ничтожным: несколько студентов и небольшое количество семей. Гражданская война, голод и распад государства в Сомали после 1991 года привели к массовому оттоку беженцев.
К 2010 году в Миннесоте проживало около 25 тыс. сомалийцев, что составляло примерно 0,4–0,5% населения штата. По оценке переписи 2015 года, число жителей сомалийского происхождения достигло 57 тыс. К 2018 году число уроженцев Сомали насчитывалось около 43 тыс. человек, что составляло 0,77% населения штата, при этом 94 тыс. говорили на сомалийском языке. Последние данные сходятся к цифре примерно в 90-110 тыс. человек сомалийского происхождения в Миннесоте.
Сейчас в штате 77% белого населения, а в Миннеаполисе — 60, и чернокожие составляют крупнейшее меньшинство с 18%, а также огромное количество хмонгов, бирманских племен керен и других экзотических групп населения. В Миннесоте сейчас больше сомалийцев, чем в любой другой области США.
Погибшая Рене Николь Гуд была членом протестной группы, чья миссия заключалась в срыве операций ICE по задержанию и депортации преступников из числа нелегалов. На видео в соцсетях, которое видели/могли увидеть все желающие, Рене Николь Гуд припарковалась посреди дороги перпендикулярно проезжей части, пытаясь заблокировать движение в обоих направлениях, при этом сигналя и крича.
Затем, когда сотрудники правоохранительных органов наконец добрались до нее, она словно бы попыталась сбить одного из полицейских. Если это так, он отреагировал в согласии с законом, так как его жизнь была в опасности.
В американском законодательстве автомобиль рассматривается как смертельное оружие. Это факт, подтвержденный в ходе рассмотрения реальных судебных дел. Но стрельба в Миннеаполисе дала то, чего хотели организаторы повторного применения "флойдианского" проекта: во всех отношениях подходящего мученика/мученицу "трампизма".
Быть может, это и не самый убедительный случай: некоторые детали видео показывают, что реакция полицейского была, скорее всего, оправдана. Но ведь и Дерек Шовен не душил задержанного наркомана. Тем не менее, США могут столкнуться с настоящим конституционным кризисом, и президенту Трампу, возможно, придется отвлечься и от Гренландии, и от осторожных попыток примирения с Россией, на что и рассчитывают интересанты.
Настоящая беда, как это часто случается, подобралась к Трампу из глубокого, как ему мнилось, тыла, где он никакой мало-мальски серьезной обороны не выстраивал. Даже после убийства Чарли Кирка.
Согласно давней американской присказке, "политика не такая простая вещь, братан. Она – намного проще".
*Деятельность организации запрещена в РФ
Сорос vs Трамп: как "посольство США в США" работает против США
