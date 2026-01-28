https://ukraina.ru/20260128/28-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074920352.html
28 января 2026 года, утренний эфир
28 января 2026 года, утренний эфир - 28.01.2026 Украина.ру
28 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 28.01.2026
2026-01-28T13:11
2026-01-28T13:11
2026-01-28T13:11
новороссия
донецк
луганск
захар виноградов
украина.ру
единая россия
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074920192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f402ac978a81d4c48bc1c196e5484fc.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Женское движение, семейные ценности, патриотическое воспитание, гуманитарная помощь. Гость: Ольга Михайловна Жукова - председатель женского движения партии "Единая Россия", Совета женщин Донецка.* Важный разговор. Стресс, тревожность, признаки, при которых лучше обратиться к специалисту. Гость: Наталия Палагута - руководитель "Точка опоры", психолог, гештальт-терапевт.* Родные места. Часовня Старца Филиппа в Луганске. Гость: Елена Митченко - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский центр народного творчества"* Помогаем своим. О смысле и целях волонтёрства. Гость: Дар Игрунов - журналист, общественный деятель и волонтёр* Аналитика от издания Украина.ру. Переговоры в Абу-Даби. Гость: Захар Виноградов - шеф-редактор издания Украина.ру
новороссия
донецк
луганск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074920192_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_74fdf48fdadcae3f0f74be828e358e14.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, донецк, луганск, захар виноградов, украина.ру, единая россия, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецк, Луганск, Захар Виноградов, Украина.ру, Единая Россия, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Женское движение, семейные ценности, патриотическое воспитание, гуманитарная помощь. Гость: Ольга Михайловна Жукова - председатель женского движения партии "Единая Россия", Совета женщин Донецка.
* Важный разговор. Стресс, тревожность, признаки, при которых лучше обратиться к специалисту. Гость: Наталия Палагута - руководитель "Точка опоры", психолог, гештальт-терапевт.
* Родные места. Часовня Старца Филиппа в Луганске. Гость: Елена Митченко - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский центр народного творчества"
* Помогаем своим. О смысле и целях волонтёрства. Гость: Дар Игрунов - журналист, общественный деятель и волонтёр
* Аналитика от издания Украина.ру. Переговоры в Абу-Даби. Гость: Захар Виноградов - шеф-редактор издания Украина.ру