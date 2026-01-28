https://ukraina.ru/20260128/28-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074920352.html

28 января 2026 года, утренний эфир

28 января 2026 года, утренний эфир - 28.01.2026 Украина.ру

28 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 28.01.2026

2026-01-28T13:11

2026-01-28T13:11

2026-01-28T13:11

новороссия

донецк

луганск

захар виноградов

украина.ру

единая россия

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074920192_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f402ac978a81d4c48bc1c196e5484fc.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Женское движение, семейные ценности, патриотическое воспитание, гуманитарная помощь. Гость: Ольга Михайловна Жукова - председатель женского движения партии "Единая Россия", Совета женщин Донецка.* Важный разговор. Стресс, тревожность, признаки, при которых лучше обратиться к специалисту. Гость: Наталия Палагута - руководитель "Точка опоры", психолог, гештальт-терапевт.* Родные места. Часовня Старца Филиппа в Луганске. Гость: Елена Митченко - заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский центр народного творчества"* Помогаем своим. О смысле и целях волонтёрства. Гость: Дар Игрунов - журналист, общественный деятель и волонтёр* Аналитика от издания Украина.ру. Переговоры в Абу-Даби. Гость: Захар Виноградов - шеф-редактор издания Украина.ру

новороссия

донецк

луганск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, донецк, луганск, захар виноградов, украина.ру, единая россия, новороссия сегодня, видео