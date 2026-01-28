https://ukraina.ru/20260128/1074941180.html

Участник СВО Евгений Линин: Россия заманила ВСУ в ловушку Купянска и добивается успехов в Красном Лимане

Участник СВО Евгений Линин: Россия заманила ВСУ в ловушку Купянска и добивается успехов в Красном Лимане - 28.01.2026 Украина.ру

Участник СВО Евгений Линин: Россия заманила ВСУ в ловушку Купянска и добивается успехов в Красном Лимане

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2026-01-28T19:25

2026-01-28T19:25

2026-01-28T19:25

эксклюзив

спецоперация

красный лиман

купянск

валерий герасимов

вооруженные силы украины

генштаб

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057389820_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_31a67e38bbce68921ad10c170e47549f.jpg

Ранее Валерий Герасимов во время визита на командный пункт группировки войск "Запад" сообщил об освобождении Купянска-Узлового. По его словам, там продолжаются проверки и зачистка городских кварталов. Глава Генштаба также отметил, что у самого Купянска в районе размером 4 на 6 км остаются заблокированными до 800 военнослужащих украинских подразделений. Судьба их будет незавидной.Не думаю, что они сдадутся в плен. Украинцы расстреливают весь боекомплект, а потом надеются, что их вытащат, окажут медицинскую помощь, отправят в санаторий и обменяют через несколько месяцев. Эту мантру они получают от своих командиров и следуют ей до конца. На самом же деле во время зачистки никто разбираться с ними не будет. Видят движение – стреляют. Никто не перекрикивается через улицу: "Ребята, давайте выходите". Кто не успел – тот не убежал.Что касается обстановки вокруг Купянска, то поскольку там туман войны и серая зона, мы можем полагаться на только на официальные сообщения. И у меня нет оснований не доверять словам Герасимова о контроле над Купянск-Узловым, потому что Купянск стал ловушкой для ВСУ.Им в свое время удалось закрепиться на окраинах города и провести несколько маневров, которые они выдали за контрнаступление. И с тех пор они регулярно подбрасывают туда резервы с окрестностей и других направлений. Купянск противник не контролирует. Он просто обозначает присутствие за счет напрасной гибели личного состава.Все, что делает киевский режим, не соответствует никакой разумной тактике и стратегии. Если бы они хотели сохранить вооруженные силы, им надо было бы уходить за Днепр и там держать оборону. Но они придерживаются подхода, который приводят их к огромным потерям. Они обозначают присутствие на территории, прикрываясь дронами. Только дроны мешают армии России продвигаться быстрее.Тем не менее, нам удается устраивать ловушки вроде Купянска, где вовлекается живая сила Украины и там остается.Как быстро мы сможем ликвидировать эту заблокированную группировку в 800 человек? Все зависит от того, как противник наладит их снабжение. А это скорее всего нет. Они забиваются в подвальчиках и в норках, потому что повсюду летают наши дроны. Приведу пример из собственной практики. В 2022 году мы при виде одного "Мавика" кричали: "Воздух" и падали на землю. А сейчас понимаю, что мы тогда могли спокойно перемещаться. Ну обстреляют из миномета – ну и что. Теперь же надо прятаться и прикрываться всем, чем можно.А вообще, повторюсь, не знаю, какие задачи ставит наше командование. Может быть, нам нет смысла пытаться зачистить район Купянска. Если ВСУ постоянно подтягивают туда подразделения, то они оголяют другие участки фронта. Мы же видим, что происходит на соседних направлениях. Наши бойцы закрепляются в том же Красном Лимане.

https://ukraina.ru/20250830/1067872142.html

https://ukraina.ru/20260127/1074893328.html

красный лиман

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, красный лиман, купянск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб, дроны