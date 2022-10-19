https://ukraina.ru/20221019/1039909055.html

Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца

Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца - 19.10.2022 Украина.ру

Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца

Украина.ру, 19.10.2022

2022-10-19T14:30

2022-10-19T14:30

2022-10-19T14:30

владимир скачко

эксклюзив

кнр (китай)

си цзиньпин

коммунистическая партия

съезд

реформы

украина

ввп

сша

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Когда в конце 2012 года на ХХIII съезде Компартии Китая (КПК) ее генсеком стал Си Цзиньпин, все поняли, что он пришел во власть на 10 лет во главе так называемого "пятого поколения", и задались традиционным вопросом "ху из Си?".Жить в эпоху переменИ после 10 лет пребывания у власти определились: он – не просто признанный лидер Китая, но и символ перемен путем, где необходимого тонкого компромисса, а где и железного и решительного натиска до окончательной победы нового и слома старого.Когда на XIX съезде КПК была упразднена норма Конституции о десятилетнем и не более пребывании руководителей на высших должностях в партии и государстве, все сразу поняли, что Си Цзиньпин будет править еще то ли 5, то ли 10 лет. И впервые посоле Мао Цзэдуна претендует на роль нового "Кормчего" - национального лидера, которые олицетворяет и проводит реформы, определяющие облик и курс Китая.Сегодня на ХХ съезде КПК, где уже отчитался товарищ Си, обсуждается, кто войдет в состав нового политбюро (ПБ) и его постоянного комитета (ПК). И как Си сформирует новую команду на новый пятилетний срок своего правления.Все уверены: высшие эшелоны китайской власти ждет встряска и кадровая перетряска. Потому что Си окончательно прощается с линией, которой неукоснительно следовал его предшественник на посту главы партии Ху Цзиньтао, из рук которого он быстро получил всю полноту власти уже в 2013 году.КПК больше не будет руководить коллективное руководство, фактически конгломерат отдельных групп влияния. В частности, газета "South China Morning Post" прогнозирует, что из ПК, насчитывающего семь человек, уйдут четверо. Это больше, чем ожидалось. А состав ЦК (около 270 членов и кандидатов) будет обновлен почти наполовину, предсказывает газета, ссылаясь на неофициальный возрастной ценз – 68 лет, когда положено уходить в отставку. Самому Си 69, но к нему это ограничение по понятным причинам не относится. Все остальные уйдут, и к власти придет команда Си.И потому очень интересно вспомнить путь самого Си к вершинам власти, фон и обстоятельства, при которых в Китае за последние 30-35 лет все это происходило.Уже понятно, что Китай вполне оправданно подарил миру и очень ходовую ныне пословицу – "чтоб ты жил в эпоху перемен". Все, кому не лень, повторяют ее на разные заставки, чтобы либо скрыть боязнь перемен и неумение изменяться или проводить реформы, либо оправдать трудности, возникающие в ходе неумелого реформирования.Но применительно к Китаю - лишнее словосочетание "резкие перемены". А так Китай изменяется всегда. Более того, таким, как сейчас, второй экономикой мира, он стал, благодаря непрекращающимся реформам, ведущим к переменам во всех сферах жизни.Но реформам и переменам не резким или спонтанным, конъюнктурным, а продуманным, хорошо взвешенным, обеспеченным и кадрами, и ресурсами.Преемственность преобразований и их продуманная постепенность – вот два кита, на которых держится современный китайский процесс реформирования.И дает такие впечатляющие результаты.По-китайски "сяокан"Главной реформой в жизни Китая совершенно справедливо можно считать, собственно, его образование на новых – социалистических – рельсах в октябре 1949 года. Тогда наступило время "Великого Кормчего" – Мао Цзэдуна, которое продлилось до его смерти в 1976 году. И именно тогда началось строительство того общественно-политического строя и его экономики, которые сегодня и называются "социализм с китайской спецификой".Более того, в ноябре 2012 года на XVIII съезде Компартии Китая (КПК) в ее Устав впервые было записано положение о том, что в Поднебесной "установлен социалистический строй с китайской спецификой". А уходящий вождь и правящей партии, и государства Ху Цзиньтао тогда же наметил следующую цель – построение в Китае к 2021 году (столетнему юбилею образования КПК) "среднезажиточного общества" (по-китайски – сяокан).Общества, в котором для человека были бы обеспечены все базовые материальные и духовные потребности и которое зиждилось бы на эффективном сочетании экономических рыночных механизмов с государственным регулированием и социальной (читай – социалистической) справедливостью. Конкретнее эти задачи выглядят как удвоение для каждого китайца его среднедушевой доли от ВВП и, следовательно, увеличение в два раза самого ВВП. Для сравнения, по данным, например, Всемирной книги фактов ЦРУ (США), ВВП Китая за 2012 год составил 7743,144 млрд. долл. Это в два раза меньше, чем ВВП Соединенных Штатов (15497,321 млрд. долл.), но в 3,3 раза больше, чем ВВП соседней России (2117,236 млрд. долл.) и растущего нового главного конкурента Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Индии (2012,760 млрд. долл.). Не говоря уже о том, что это в 21 раз больше, чем в Украине (всего 359,9 млрд. долл.). И все это должно происходить, разумеется, под руководством КПК. С этого товарищ Ху и начал свой доклад партийным сотоварищам: "Главная тема съезда: высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития, раскрепощая сознание, осуществляя реформы и открытость, цементируя силы, штурмуя высоты и преодолевая трудности, с неизменной твердостью продвигаться вперед по пути социализма с китайской спецификой и бороться за полное построение среднезажиточного общества".Другими словами, фундаментом дальнейшего развития Китая стали не оплевывание предыдущих руководителей, не отказ от их опыта и перекладывание вины за возможные провалы на седые головы или могилы предшественников, а учет наработок каждого из них. На основе понимания того, что каждое из поколений руководителей работало на Китай и внесло в его становление свой посильный вклад. Ошибки – это тоже опыт. Негативный, но опыт...Пять поколений властиПосудите сами: "первое поколение" – это, конечно же, эпоха Мао Цзэдуна (1949-1976). Он начал строить социализм с китайской спецификой, и страна при нем переживала, скажем мягко, разные времена. По данным китайской так называемой "демократической оппозиции", обретающейся, как и положено, в США, за время экспериментов Мао уничтожено 80 миллионов китайцев. Это, бесспорно, страшно. Китай при Мао шарахался из стороны в сторону во время "большого скачка" (1958-1960) и "культурной революции" (1966-1976), "Великий Кормчий" в борьбе за свою власть и за социализм безжалостно расправлялся как с соратниками-конкурентами, так и с целыми слоями китайского общества, объявленными "врагами". Но бесспорно и другое: за время строительства социализма в Китае по Мао его население удвоилось – с 500 миллионов до 1 миллиарда человек. Сейчас – 1,3 млрд. Что-то все-таки социализм китайцам дал...Пришедший на смену и при Мао побывавший в опале Дэн Сяопин первым делом провозгласил "пекинскую весну", суть которой свелась к порицанию и отрицанию практики "культурной революции". При ней ее "герои" – хунвэйбины – его просто унижали и оскорбляли, а вот сына Дэн Пуфана выбросили с четвертого этажа гостиницы и навсегда сделали инвалидом. Но Дэн, отринув "культурную революцию", не отринул Мао. Он публично признал его роль в становлении нового Китая и заявил, что на три десятых тот был не прав и ошибался, а на семь десятых – был прав и возвеличил Китай. Эта оценка Мао сохраняется в идеологической доктрине КНР до сих пор.При "втором поколении" руководителей (1976-1989) под началом Дэн Сяопина были сформулированы четыре главных принципа современного Китая. Первый: открытость и реформы. Суть его товарищ Дэн сформулировал еще в 1961 году на одной из партхозконференций в Гуанчжоу: "Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей – это хорошая кошка". Китай открылся миру, начал сочетать капиталистический рынок с социалистическим планированием и сегодня превратился в "фабрику мира", вторую экономику планеты.Второй принцип: в мире есть только один Китай. Все территории, которые Китай считает своими, должны быть ему возвращены. В первую очередь, это касается Республики Тайвань, против окончательной независимости которой КНР готова бороться любыми средствами. В том числе, военными. И все об этом официально предупреждены.Чтобы предотвратить военные столкновения за территории, работает третий принцип – "одна страна – две системы", который предусматривает существование в социалистическом Китае территорий с другим общественно-политическим укладом – чисто капиталистическим. Благодаря этому принципу, уже после смерти Дэна в состав КНР вернулись от Великобритании Гонконг (стал Сангяном) в 1997 году и от Португалии Макао (Аомынь) в 1999 году.Четвертый принцип касается механизма передачи власти от поколения к поколению. Если кратко, то власть в Китае сменяется каждые 10 лет, а все высшие руководители Китая не могут засиживаться в своих креслах позже 70 лет. Чтобы, значит, не правил маразм и никого не надо было поддерживать при ходьбе и выносить на покой вперед ногами. Сам Дэн Сяопин подал личный пример. В 1976 году, когда он стал средоточием всей китайской жизни, ему было 72 года, и он не занял всего один высший руководящий пост – председателя военного совета ЦК КПК.Потом Дэн сам фактически по персоналиям определил "третье поколение" (1989-2002), олицетворением которого стал Цзян Цзэминь, главный руководитель страны (1993-2003) и партии (1989-2002). Он внес в теорию и практику построения "социализма с китайской спецификой" идею тройного представительства, уравнявшую в Компартии Китая интеллигенцию в политических правах с рабочими и крестьянами и открывшую дорогу в партию частным предпринимателям. В остальном товарищ Цзян делал то, что прописал товарищ Дэн.После на 10 лет пришло "четвертое поколение" руководителей во главе с Ху Цзиньтао (2002/2003-2012/2013), которого тоже заметил и одобрял еще Дэн Сяопин. По Дэну товарищ Ху и работал. Но обогатил процесс "научной концепцией развития". О ней, ставя ее в последовательный перечень наработок и достижений предшественников, он сам на XVII съезде скромно сказал: "Научная концепция развития – это результат соединения марксизма с реалиями современного Китая и особенностями эпохи, это концентрированное выражение марксистских мировоззренческих и методологических принципов. ...Самое последнее достижение теоретической системы социализма с китайской спецификой, квинтэссенция коллективного разума КПК, мощное идеологическое оружие в руководстве всей партийно-государственной работой. Вместе с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важными идеями тройного представительства она относится к сфере руководящих идей, которых партия обязана постоянно придерживаться".Вот так. Теперь очередь обогащать теорию и практику – за "пятым поколением" Си Цзиньпина, которое, как теперь уже понятно, будет у власти и после 2022/2023 годов. У команды Си вся полнота власти в партии, государстве и армии.И случилось все 10 лет назад, когда в ноябре 2012-го, на XVIII съезде КПК и началась полномасштабная передача власти от так называемого "четвертого поколения" китайских руководителей "пятому поколению". Новым генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК вместо на то время 69-летнего Ху Цзиньтао стал 59-летний Си Цзиньпин. Окончательно она была завершена 17 марта 2013 года на сессии парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), когда были утверждены новый глава государства (председатель КНР) Си Цзиньпин и новый кабинет министров. В это же время товарищ Си стал и председателем Центрального военного совета КНР – высшего военного органа страны, сосредоточив в своих руках все четыре главных поста в Китае и всю высшую политическую (генсек), государственную (президент) и военную (глава двух военных советов – ВС в ЦК КПК и в КНР) власть.Контроль над армиейНо на том же XVIII съезде случилась первая сенсация во время передачи власти от поколения к поколению, на которую обратили внимание как друзья, так и недруги Китая, начав строить самые разные прогнозы о непредсказуемом (от успешного до катастрофического) развитии Китая. Была нарушена постепенность передачи власти. Товарищ Ху уступил товарищу Си не только должность генсека ЦК КПК, но и свой пост в военном совете (ВС) ЦК КПК. Такого до него в новейшей социалистической истории Китая так сразу не делал никто. Это было явное нарушение принципа гарантий плавности, постепенности и неотвратимости передачи власти.Все дело в том, что основатель нового Китая Мао Цзэдун не зря говорил, что "винтовка рождает власть". Контроль над армией обеспечивал и гарантии передачи власти, и сохранение преемственности курса. Потому что ВС ЦК КПК и руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и войсками Народной вооруженной милиции Китая. Центральный же военный совет (ЦВС) КНР – это фактически параллельная формальность, дань гражданскому государству. Персонально два военных совета фактически совпадают, и глава этих советов во главе вооруженной армады всесилен.Впервые работу этого гарантийного механизма продемонстрировал в апреле 1989 года Дэн Сяопин во время событий на площади Тяньаньмэнь, когда там, сразу после визита в КНР генсека ЦК КПСС и главного "перестройщика" Михаила Горбачева, начались протесты против социализма с китайской спецификой. "Китайские Горбачевы" – действующий тогда генсек ЦК КПК Чжао Цзыян и его предшественник, умерший в апреле 1989-го Ху Яобан (в память о нем студенты и запротестовали), поддерживали курс на перестройку, окончательный отказ от маоизма и требования студентов о демократизации общества по западным образцам.Китай мог тогда, как и СССР, свернуть с избранного пути. И тогда глава военного совета ЦК КПК Дэн Сяопин приказал ввести войска в Пекин, разогнать протестующих и уже в июне 1989 года передать своему сменщику Цзян Цзэминю власть в партии, а в 1993 году – и в государстве. Сам же Дэн ушел в отставку со всех постов осенью 1989 года, чтобы не бросать тень на государство. Но влиял на все и бразды правления держал в руках до самой смерти в 1997 году...И Цзян Цзэминь, в 2002/2003 годах передав власть в партии и даже в государстве Ху Цзиньтао, сохранял за собой пост председателя ВС ЦК КПК до сентября 2004 года. Гарантировал, так сказать...В ноябре же 2012-го после ухода товарища Ху с поста главы ВС ЦК КПК и передачи его новому генсеку заговорили о том, что "все пропало" – в партии бесповоротно победила группировка "принцев-шанхайцев" во главе с новым генсеком товарищем Си и стоящим за его спиной 86-летним товарищем Цзянем над "комсомольцами-прагматиками", руководимыми уходящим товарищем Ху и его сторонником – премьер-министром Вэнь Цзябао. А это, мол, приведет к усилению то ли рыночных механизмов регулирования экономики и сворачиванию социальных программ, то ли на оборот – к неомаоизму-популизму и торможению рыночных преобразований. Принцы партииВесьма условно говоря, "принцы-шанхайцы" (тайцзыдан) – это выходцы из семей партийных бонз и соратников Мао Цзэдуна, а также из семей коммунистических богачей, чьими вождями считаются сделавший карьеру в Шанхае уже упомянутый экс-лидер КНР Цзян Цземинь и объявленный его ставленником Си Цзиньпин. "Комсомольцы-прагматики" (туаньпай) – это выходцы из бедных семей, сами сделавшие карьеру во время руководства китайским комсомолом Ху Цзиньтао.В 2012 году борьба между этими заметными группировками обострилась. Они обменялись ударами, а скандал между ними захотели довести до раскола те, кто хочет ослабления Китая. В феврале Ван Лицзюнь, китайский чиновник из города Чунцина, отправился в консульство США в Чэнду, попросил политического убежища и передал американцам секретные документы о преступлениях своего босса – "принца" Бо Силая и других партийных чиновников из "клики Цзян Цзэминя". Тогда же Ван сформулировал лозунг: "Рыба умирает, и сеть разорвана". Эта китайская поговорка обозначает одновременное разрушение. В воздухе запахло гражданско-политическим конфликтом.Однако съезд КПК показал, что главным в борьбе за власть между различными группировками руководителей является все же умение находить компромиссы. В том числе, и кадровые. О чем и свидетельствуют именно новые назначения в китайском руководстве. Во-первых, уходя от руководства в ВС ЦК КПК, Ху Цзиньтао заблаговременно провел кадровые перестановки в армии, назначив на ключевые должности верных "комсомольцам" генералов. Во-вторых, с 9 до 7 было сокращено количество членов Постоянного комитета политбюро ЦК КПК – главного коллективного органа китайского руководства. И в нем нет явного превосходства ни "принцев", ни "комсомольцев". "Принца" по происхождению Си, который почти всегда действует как "комсомолец", подпирает новый премьер – чистый "комсомолец" Ли Кэцян. А из оставшихся пяти членов ПК два "комсомольца" и три "принца". Но и это деление – весьма условное.В-третьих, к следующему съезду КПК через пять лет 11 из 25 членов политбюро достигнут 70-летнего возраста и будут вынуждены уйти, вот тогда, может быть, и станет ясно, кто победит. И, наконец, в-четвертых, именно "научная концепция развития" товарища Ху была объявлена и утверждена XVIII съездом КПК главной доктриной развития. А решения съездов КПК, как мы видим, в Китае привыкли выполнять.То есть уже сегодня можно говорить, что борьба между группировками за власть всеми доступными способами в конечном итоге свелась к получению большинства в руководящих органах власти не для того, чтобы изменить курс развития, а чтобы получить гарантии собственного пребывания на должностях. И, естественно, собственного благополучия. Одна партия - две фракцииКурс же развития страны определяется через поиск консенсуса, компромисса и баланса. Уже сегодня заметно вырисовывается еще один принцип руководства Китаем, который, по мнению Ли Чэна, исследователя китайской политсистемы из Института Брукингса, может быть обозначен формулой "одна партия – две фракции". Эдакий аналог привычной для многих стран, в том числе для США, двухпартийности, когда торжествует идея Авраама Линкольна о том, что команда соперников может успешно работать на благо страны "ради достижения общего блага". Популярная китайская газета "Чжунго циннянь бао" ("Китайская молодежь"), кстати, эту тенденцию тоже заметила и отметила, что "эта идея просто великолепна и может быть взята на вооружение партийными функционерами, которые должны обучиться искусству компромисса".Кроме того, плавности передачи власти и преемственности курса способствует еще один намечающийся принцип – поиск преемника, что называется, "через одного". Уже в 2012-м в Китае говорят, что преемником Си Цзиньпина, лидером "шестого поколения" в 2022 году может стать 49-летний член политбюро ЦК КПК Ху Чуньхуа, известный в стране как "маленький Ху Цзиньтао". Сегодня, как мы понимаем, это не актуально, но Ху Чуньхуа – член Политбюро ЦК КПК и вице-премьер-министр Китая. Пока еще, может быть, до пленума.И так, между прочим, в Китае и было последние 25-30 лет. Дэн Сяопин преемником назначал Цзян Цзэминя, но имел в виду Ху Цзиньтао. Товарищ Цзян согласился с Ху Цзиньтао, но потом видел его преемником Си Цзиньпина. Ушедший Ху Цзиньтао согласился с товарищем Си, но имеет в виду через 10 лет то ли "маленького Ху", то ли кого-то новенького.А к руководству Китаем в 2012-2013 годах полноценно приступил Си Цзиньпин. Он тогда заявил о том, что смыслом его работы при построении "социализма с китайской спецификой" будет воплощение в жизнь "китайской мечты", соединяющей в себе национальный дух патриотизма, великое возрождение китайского народа, дух реализации реформ, борьбу с коррупцией и злоупотреблениями и построение мощного государства. "Все члены коммунистической партии должны оставаться верными своим убеждениям, всегда ставить интересы народа превыше всего и возвеличивать славные партийный традиции. ...Мы должны решительно отвергать формализм, бюрократизм, гедонизм и расточительство, решительно бороться с коррупцией и другими злоупотреблениями... Это нелегкая дорога, она проистекает из более чем тридцатилетней практики китайских реформ", – сказал он. Так он и действовал. И он отчитался о построении в многомилионном Китае обществе средней зажиточности – он преодолел там вопиющую нищету.Товарищ Си – "принц", который, однако, знавал разные времена. Его отец Си Чжунсюнь – революционер, один из отцов-основателей КПК и сподвижник Мао Цзэдуна. Но в 1962 году старший Си, занимавший пост вице-премьера Госсовета КНР, был обвинен в антипартийном заговоре и помещен под домашний арест, а его сын из элитной пекинской школы был отправлен в глухую провинцию "учиться у крестьян" и испытал на себе все тяготы, которые могут выпасть на долю сына "врага народа". Журналисты часто напоминают, что даже отец "сингапурского чуда" Ли Куан Ю после встречи с будущим китайским лидером как-то обронил, что тот производит впечатление "думающего человека, прошедшего через многие испытания и несчастья"."Принц" Си становится главнымДэн Сяопин вернул Си-старшего в политику, и Си-младший пошел вверх по карьерной лестнице. В частности, он прошел аппаратную выучку в Пекине, в развивающихся южных регионах КНР прошел путь от вице-мэра приморского города Сямэнь до губернатора провинции Фуцзянь, руководил провинцией Чжэцзян и почти год был секретарем шанхайского горкома КПК. На всех постах он зарекомендовал себя как сторонник радикальных экономических реформ и получил прозвище "финансовый бог". А Генри Паулсон, который не раз вел деловые переговоры с товарищем Си в качестве министра торговли в администрации Джорджа Буша-младшего, даже называл его "своим парнем" и "человеком, который всегда добивается поставленной цели".Но Си Цзиньпин не приемлет западную демократию на дух. Хотя дочь его Си Минцзэ под вымышленным именем училась в Гарварде. А сам товарищи Си не является образцом целомудрия и семейной схимы. Он женат второй раз на известной китайской певице Пэн Лиюань, которая, правда, имеет сегодня чин генерал-майора НОАК."Китайскую мечту" товарищ Си 10 лет воплощал по пяти направлениям. В экономике это будет преодоление кризисных явлений и перестройка экспортно-ориентированной экономики на внутреннее потребление, как и подобает развитым странам. В политике – это политреформа по-китайски: укрепление руководящей роли КПК и очищение ее от скверны коррупции и злоупотреблений, а также развитие народного самоуправления через такие специфические китайские органы народного представительства, как народные консультативные советы. В социальной сфере – построение "гармоничного общества": преодоление чудовищного материально-имущественного разрыва между богатыми и бедными, выравнивание уровней жизни в городах и 700-миллионной деревней, которая как была, так и остается взрывоопасным фактором. Это стимулирование внутреннего потребления через повышение жизненного уровня населения. В культуре – понятно: развитие национального китайского духа и сохранение традиций. Особняком стоит пятое направление – экоцивилизационное строительство. Загрязнение экологии – это главный итог превращения Китая в "фабрику мира" и его главная проблема....Это все – задачи, которые Китай решает уже сейчас. И будет решать при Си Цзиньпине. Еще, напоминаю, как минимум 5 лет. А как это у него получится, посмотрим и проанализируем. И по итогам съезда, который закончится 22 октября сего года, и по жизни.

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владимир скачко, эксклюзив, кнр (китай), си цзиньпин, коммунистическая партия, съезд, реформы, украина, ввп, сша