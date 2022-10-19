Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца - 19.10.2022 Украина.ру
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Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца
Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца - 19.10.2022 Украина.ру
Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T14:30
2022-10-19T14:30
владимир скачко
эксклюзив
кнр (китай)
си цзиньпин
коммунистическая партия
съезд
реформы
украина
ввп
сша
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Когда в конце 2012 года на ХХIII съезде Компартии Китая (КПК) ее генсеком стал Си Цзиньпин, все поняли, что он пришел во власть на 10 лет во главе так называемого "пятого поколения", и задались традиционным вопросом "ху из Си?".Жить в эпоху переменИ после 10 лет пребывания у власти определились: он – не просто признанный лидер Китая, но и символ перемен путем, где необходимого тонкого компромисса, а где и железного и решительного натиска до окончательной победы нового и слома старого.Когда на XIX съезде КПК была упразднена норма Конституции о десятилетнем и не более пребывании руководителей на высших должностях в партии и государстве, все сразу поняли, что Си Цзиньпин будет править еще то ли 5, то ли 10 лет. И впервые посоле Мао Цзэдуна претендует на роль нового "Кормчего" - национального лидера, которые олицетворяет и проводит реформы, определяющие облик и курс Китая.Сегодня на ХХ съезде КПК, где уже отчитался товарищ Си, обсуждается, кто войдет в состав нового политбюро (ПБ) и его постоянного комитета (ПК). И как Си сформирует новую команду на новый пятилетний срок своего правления.Все уверены: высшие эшелоны китайской власти ждет встряска и кадровая перетряска. Потому что Си окончательно прощается с линией, которой неукоснительно следовал его предшественник на посту главы партии Ху Цзиньтао, из рук которого он быстро получил всю полноту власти уже в 2013 году.КПК больше не будет руководить коллективное руководство, фактически конгломерат отдельных групп влияния. В частности, газета "South China Morning Post" прогнозирует, что из ПК, насчитывающего семь человек, уйдут четверо. Это больше, чем ожидалось. А состав ЦК (около 270 членов и кандидатов) будет обновлен почти наполовину, предсказывает газета, ссылаясь на неофициальный возрастной ценз – 68 лет, когда положено уходить в отставку. Самому Си 69, но к нему это ограничение по понятным причинам не относится. Все остальные уйдут, и к власти придет команда Си.И потому очень интересно вспомнить путь самого Си к вершинам власти, фон и обстоятельства, при которых в Китае за последние 30-35 лет все это происходило.Уже понятно, что Китай вполне оправданно подарил миру и очень ходовую ныне пословицу – "чтоб ты жил в эпоху перемен". Все, кому не лень, повторяют ее на разные заставки, чтобы либо скрыть боязнь перемен и неумение изменяться или проводить реформы, либо оправдать трудности, возникающие в ходе неумелого реформирования.Но применительно к Китаю - лишнее словосочетание "резкие перемены". А так Китай изменяется всегда. Более того, таким, как сейчас, второй экономикой мира, он стал, благодаря непрекращающимся реформам, ведущим к переменам во всех сферах жизни.Но реформам и переменам не резким или спонтанным, конъюнктурным, а продуманным, хорошо взвешенным, обеспеченным и кадрами, и ресурсами.Преемственность преобразований и их продуманная постепенность – вот два кита, на которых держится современный китайский процесс реформирования.И дает такие впечатляющие результаты.По-китайски "сяокан"Главной реформой в жизни Китая совершенно справедливо можно считать, собственно, его образование на новых – социалистических – рельсах в октябре 1949 года. Тогда наступило время "Великого Кормчего" – Мао Цзэдуна, которое продлилось до его смерти в 1976 году. И именно тогда началось строительство того общественно-политического строя и его экономики, которые сегодня и называются "социализм с китайской спецификой".Более того, в ноябре 2012 года на XVIII съезде Компартии Китая (КПК) в ее Устав впервые было записано положение о том, что в Поднебесной "установлен социалистический строй с китайской спецификой". А уходящий вождь и правящей партии, и государства Ху Цзиньтао тогда же наметил следующую цель – построение в Китае к 2021 году (столетнему юбилею образования КПК) "среднезажиточного общества" (по-китайски – сяокан).Общества, в котором для человека были бы обеспечены все базовые материальные и духовные потребности и которое зиждилось бы на эффективном сочетании экономических рыночных механизмов с государственным регулированием и социальной (читай – социалистической) справедливостью. Конкретнее эти задачи выглядят как удвоение для каждого китайца его среднедушевой доли от ВВП и, следовательно, увеличение в два раза самого ВВП. Для сравнения, по данным, например, Всемирной книги фактов ЦРУ (США), ВВП Китая за 2012 год составил 7743,144 млрд. долл. Это в два раза меньше, чем ВВП Соединенных Штатов (15497,321 млрд. долл.), но в 3,3 раза больше, чем ВВП соседней России (2117,236 млрд. долл.) и растущего нового главного конкурента Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Индии (2012,760 млрд. долл.). Не говоря уже о том, что это в 21 раз больше, чем в Украине (всего 359,9 млрд. долл.). И все это должно происходить, разумеется, под руководством КПК. С этого товарищ Ху и начал свой доклад партийным сотоварищам: "Главная тема съезда: высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития, раскрепощая сознание, осуществляя реформы и открытость, цементируя силы, штурмуя высоты и преодолевая трудности, с неизменной твердостью продвигаться вперед по пути социализма с китайской спецификой и бороться за полное построение среднезажиточного общества".Другими словами, фундаментом дальнейшего развития Китая стали не оплевывание предыдущих руководителей, не отказ от их опыта и перекладывание вины за возможные провалы на седые головы или могилы предшественников, а учет наработок каждого из них. На основе понимания того, что каждое из поколений руководителей работало на Китай и внесло в его становление свой посильный вклад. Ошибки – это тоже опыт. Негативный, но опыт...Пять поколений властиПосудите сами: "первое поколение" – это, конечно же, эпоха Мао Цзэдуна (1949-1976). Он начал строить социализм с китайской спецификой, и страна при нем переживала, скажем мягко, разные времена. По данным китайской так называемой "демократической оппозиции", обретающейся, как и положено, в США, за время экспериментов Мао уничтожено 80 миллионов китайцев. Это, бесспорно, страшно. Китай при Мао шарахался из стороны в сторону во время "большого скачка" (1958-1960) и "культурной революции" (1966-1976), "Великий Кормчий" в борьбе за свою власть и за социализм безжалостно расправлялся как с соратниками-конкурентами, так и с целыми слоями китайского общества, объявленными "врагами". Но бесспорно и другое: за время строительства социализма в Китае по Мао его население удвоилось – с 500 миллионов до 1 миллиарда человек. Сейчас – 1,3 млрд. Что-то все-таки социализм китайцам дал...Пришедший на смену и при Мао побывавший в опале Дэн Сяопин первым делом провозгласил "пекинскую весну", суть которой свелась к порицанию и отрицанию практики "культурной революции". При ней ее "герои" – хунвэйбины – его просто унижали и оскорбляли, а вот сына Дэн Пуфана выбросили с четвертого этажа гостиницы и навсегда сделали инвалидом. Но Дэн, отринув "культурную революцию", не отринул Мао. Он публично признал его роль в становлении нового Китая и заявил, что на три десятых тот был не прав и ошибался, а на семь десятых – был прав и возвеличил Китай. Эта оценка Мао сохраняется в идеологической доктрине КНР до сих пор.При "втором поколении" руководителей (1976-1989) под началом Дэн Сяопина были сформулированы четыре главных принципа современного Китая. Первый: открытость и реформы. Суть его товарищ Дэн сформулировал еще в 1961 году на одной из партхозконференций в Гуанчжоу: "Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей – это хорошая кошка". Китай открылся миру, начал сочетать капиталистический рынок с социалистическим планированием и сегодня превратился в "фабрику мира", вторую экономику планеты.Второй принцип: в мире есть только один Китай. Все территории, которые Китай считает своими, должны быть ему возвращены. В первую очередь, это касается Республики Тайвань, против окончательной независимости которой КНР готова бороться любыми средствами. В том числе, военными. И все об этом официально предупреждены.Чтобы предотвратить военные столкновения за территории, работает третий принцип – "одна страна – две системы", который предусматривает существование в социалистическом Китае территорий с другим общественно-политическим укладом – чисто капиталистическим. Благодаря этому принципу, уже после смерти Дэна в состав КНР вернулись от Великобритании Гонконг (стал Сангяном) в 1997 году и от Португалии Макао (Аомынь) в 1999 году.Четвертый принцип касается механизма передачи власти от поколения к поколению. Если кратко, то власть в Китае сменяется каждые 10 лет, а все высшие руководители Китая не могут засиживаться в своих креслах позже 70 лет. Чтобы, значит, не правил маразм и никого не надо было поддерживать при ходьбе и выносить на покой вперед ногами. Сам Дэн Сяопин подал личный пример. В 1976 году, когда он стал средоточием всей китайской жизни, ему было 72 года, и он не занял всего один высший руководящий пост – председателя военного совета ЦК КПК.Потом Дэн сам фактически по персоналиям определил "третье поколение" (1989-2002), олицетворением которого стал Цзян Цзэминь, главный руководитель страны (1993-2003) и партии (1989-2002). Он внес в теорию и практику построения "социализма с китайской спецификой" идею тройного представительства, уравнявшую в Компартии Китая интеллигенцию в политических правах с рабочими и крестьянами и открывшую дорогу в партию частным предпринимателям. В остальном товарищ Цзян делал то, что прописал товарищ Дэн.После на 10 лет пришло "четвертое поколение" руководителей во главе с Ху Цзиньтао (2002/2003-2012/2013), которого тоже заметил и одобрял еще Дэн Сяопин. По Дэну товарищ Ху и работал. Но обогатил процесс "научной концепцией развития". О ней, ставя ее в последовательный перечень наработок и достижений предшественников, он сам на XVII съезде скромно сказал: "Научная концепция развития – это результат соединения марксизма с реалиями современного Китая и особенностями эпохи, это концентрированное выражение марксистских мировоззренческих и методологических принципов. ...Самое последнее достижение теоретической системы социализма с китайской спецификой, квинтэссенция коллективного разума КПК, мощное идеологическое оружие в руководстве всей партийно-государственной работой. Вместе с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важными идеями тройного представительства она относится к сфере руководящих идей, которых партия обязана постоянно придерживаться".Вот так. Теперь очередь обогащать теорию и практику – за "пятым поколением" Си Цзиньпина, которое, как теперь уже понятно, будет у власти и после 2022/2023 годов. У команды Си вся полнота власти в партии, государстве и армии.И случилось все 10 лет назад, когда в ноябре 2012-го, на XVIII съезде КПК и началась полномасштабная передача власти от так называемого "четвертого поколения" китайских руководителей "пятому поколению". Новым генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК вместо на то время 69-летнего Ху Цзиньтао стал 59-летний Си Цзиньпин. Окончательно она была завершена 17 марта 2013 года на сессии парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), когда были утверждены новый глава государства (председатель КНР) Си Цзиньпин и новый кабинет министров. В это же время товарищ Си стал и председателем Центрального военного совета КНР – высшего военного органа страны, сосредоточив в своих руках все четыре главных поста в Китае и всю высшую политическую (генсек), государственную (президент) и военную (глава двух военных советов – ВС в ЦК КПК и в КНР) власть.Контроль над армиейНо на том же XVIII съезде случилась первая сенсация во время передачи власти от поколения к поколению, на которую обратили внимание как друзья, так и недруги Китая, начав строить самые разные прогнозы о непредсказуемом (от успешного до катастрофического) развитии Китая. Была нарушена постепенность передачи власти. Товарищ Ху уступил товарищу Си не только должность генсека ЦК КПК, но и свой пост в военном совете (ВС) ЦК КПК. Такого до него в новейшей социалистической истории Китая так сразу не делал никто. Это было явное нарушение принципа гарантий плавности, постепенности и неотвратимости передачи власти.Все дело в том, что основатель нового Китая Мао Цзэдун не зря говорил, что "винтовка рождает власть". Контроль над армией обеспечивал и гарантии передачи власти, и сохранение преемственности курса. Потому что ВС ЦК КПК и руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и войсками Народной вооруженной милиции Китая. Центральный же военный совет (ЦВС) КНР – это фактически параллельная формальность, дань гражданскому государству. Персонально два военных совета фактически совпадают, и глава этих советов во главе вооруженной армады всесилен.Впервые работу этого гарантийного механизма продемонстрировал в апреле 1989 года Дэн Сяопин во время событий на площади Тяньаньмэнь, когда там, сразу после визита в КНР генсека ЦК КПСС и главного "перестройщика" Михаила Горбачева, начались протесты против социализма с китайской спецификой. "Китайские Горбачевы" – действующий тогда генсек ЦК КПК Чжао Цзыян и его предшественник, умерший в апреле 1989-го Ху Яобан (в память о нем студенты и запротестовали), поддерживали курс на перестройку, окончательный отказ от маоизма и требования студентов о демократизации общества по западным образцам.Китай мог тогда, как и СССР, свернуть с избранного пути. И тогда глава военного совета ЦК КПК Дэн Сяопин приказал ввести войска в Пекин, разогнать протестующих и уже в июне 1989 года передать своему сменщику Цзян Цзэминю власть в партии, а в 1993 году – и в государстве. Сам же Дэн ушел в отставку со всех постов осенью 1989 года, чтобы не бросать тень на государство. Но влиял на все и бразды правления держал в руках до самой смерти в 1997 году...И Цзян Цзэминь, в 2002/2003 годах передав власть в партии и даже в государстве Ху Цзиньтао, сохранял за собой пост председателя ВС ЦК КПК до сентября 2004 года. Гарантировал, так сказать...В ноябре же 2012-го после ухода товарища Ху с поста главы ВС ЦК КПК и передачи его новому генсеку заговорили о том, что "все пропало" – в партии бесповоротно победила группировка "принцев-шанхайцев" во главе с новым генсеком товарищем Си и стоящим за его спиной 86-летним товарищем Цзянем над "комсомольцами-прагматиками", руководимыми уходящим товарищем Ху и его сторонником – премьер-министром Вэнь Цзябао. А это, мол, приведет к усилению то ли рыночных механизмов регулирования экономики и сворачиванию социальных программ, то ли на оборот – к неомаоизму-популизму и торможению рыночных преобразований. Принцы партииВесьма условно говоря, "принцы-шанхайцы" (тайцзыдан) – это выходцы из семей партийных бонз и соратников Мао Цзэдуна, а также из семей коммунистических богачей, чьими вождями считаются сделавший карьеру в Шанхае уже упомянутый экс-лидер КНР Цзян Цземинь и объявленный его ставленником Си Цзиньпин. "Комсомольцы-прагматики" (туаньпай) – это выходцы из бедных семей, сами сделавшие карьеру во время руководства китайским комсомолом Ху Цзиньтао.В 2012 году борьба между этими заметными группировками обострилась. Они обменялись ударами, а скандал между ними захотели довести до раскола те, кто хочет ослабления Китая. В феврале Ван Лицзюнь, китайский чиновник из города Чунцина, отправился в консульство США в Чэнду, попросил политического убежища и передал американцам секретные документы о преступлениях своего босса – "принца" Бо Силая и других партийных чиновников из "клики Цзян Цзэминя". Тогда же Ван сформулировал лозунг: "Рыба умирает, и сеть разорвана". Эта китайская поговорка обозначает одновременное разрушение. В воздухе запахло гражданско-политическим конфликтом.Однако съезд КПК показал, что главным в борьбе за власть между различными группировками руководителей является все же умение находить компромиссы. В том числе, и кадровые. О чем и свидетельствуют именно новые назначения в китайском руководстве. Во-первых, уходя от руководства в ВС ЦК КПК, Ху Цзиньтао заблаговременно провел кадровые перестановки в армии, назначив на ключевые должности верных "комсомольцам" генералов. Во-вторых, с 9 до 7 было сокращено количество членов Постоянного комитета политбюро ЦК КПК – главного коллективного органа китайского руководства. И в нем нет явного превосходства ни "принцев", ни "комсомольцев". "Принца" по происхождению Си, который почти всегда действует как "комсомолец", подпирает новый премьер – чистый "комсомолец" Ли Кэцян. А из оставшихся пяти членов ПК два "комсомольца" и три "принца". Но и это деление – весьма условное.В-третьих, к следующему съезду КПК через пять лет 11 из 25 членов политбюро достигнут 70-летнего возраста и будут вынуждены уйти, вот тогда, может быть, и станет ясно, кто победит. И, наконец, в-четвертых, именно "научная концепция развития" товарища Ху была объявлена и утверждена XVIII съездом КПК главной доктриной развития. А решения съездов КПК, как мы видим, в Китае привыкли выполнять.То есть уже сегодня можно говорить, что борьба между группировками за власть всеми доступными способами в конечном итоге свелась к получению большинства в руководящих органах власти не для того, чтобы изменить курс развития, а чтобы получить гарантии собственного пребывания на должностях. И, естественно, собственного благополучия. Одна партия - две фракцииКурс же развития страны определяется через поиск консенсуса, компромисса и баланса. Уже сегодня заметно вырисовывается еще один принцип руководства Китаем, который, по мнению Ли Чэна, исследователя китайской политсистемы из Института Брукингса, может быть обозначен формулой "одна партия – две фракции". Эдакий аналог привычной для многих стран, в том числе для США, двухпартийности, когда торжествует идея Авраама Линкольна о том, что команда соперников может успешно работать на благо страны "ради достижения общего блага". Популярная китайская газета "Чжунго циннянь бао" ("Китайская молодежь"), кстати, эту тенденцию тоже заметила и отметила, что "эта идея просто великолепна и может быть взята на вооружение партийными функционерами, которые должны обучиться искусству компромисса".Кроме того, плавности передачи власти и преемственности курса способствует еще один намечающийся принцип – поиск преемника, что называется, "через одного". Уже в 2012-м в Китае говорят, что преемником Си Цзиньпина, лидером "шестого поколения" в 2022 году может стать 49-летний член политбюро ЦК КПК Ху Чуньхуа, известный в стране как "маленький Ху Цзиньтао". Сегодня, как мы понимаем, это не актуально, но Ху Чуньхуа – член Политбюро ЦК КПК и вице-премьер-министр Китая. Пока еще, может быть, до пленума.И так, между прочим, в Китае и было последние 25-30 лет. Дэн Сяопин преемником назначал Цзян Цзэминя, но имел в виду Ху Цзиньтао. Товарищ Цзян согласился с Ху Цзиньтао, но потом видел его преемником Си Цзиньпина. Ушедший Ху Цзиньтао согласился с товарищем Си, но имеет в виду через 10 лет то ли "маленького Ху", то ли кого-то новенького.А к руководству Китаем в 2012-2013 годах полноценно приступил Си Цзиньпин. Он тогда заявил о том, что смыслом его работы при построении "социализма с китайской спецификой" будет воплощение в жизнь "китайской мечты", соединяющей в себе национальный дух патриотизма, великое возрождение китайского народа, дух реализации реформ, борьбу с коррупцией и злоупотреблениями и построение мощного государства. "Все члены коммунистической партии должны оставаться верными своим убеждениям, всегда ставить интересы народа превыше всего и возвеличивать славные партийный традиции. ...Мы должны решительно отвергать формализм, бюрократизм, гедонизм и расточительство, решительно бороться с коррупцией и другими злоупотреблениями... Это нелегкая дорога, она проистекает из более чем тридцатилетней практики китайских реформ", – сказал он. Так он и действовал. И он отчитался о построении в многомилионном Китае обществе средней зажиточности – он преодолел там вопиющую нищету.Товарищ Си – "принц", который, однако, знавал разные времена. Его отец Си Чжунсюнь – революционер, один из отцов-основателей КПК и сподвижник Мао Цзэдуна. Но в 1962 году старший Си, занимавший пост вице-премьера Госсовета КНР, был обвинен в антипартийном заговоре и помещен под домашний арест, а его сын из элитной пекинской школы был отправлен в глухую провинцию "учиться у крестьян" и испытал на себе все тяготы, которые могут выпасть на долю сына "врага народа". Журналисты часто напоминают, что даже отец "сингапурского чуда" Ли Куан Ю после встречи с будущим китайским лидером как-то обронил, что тот производит впечатление "думающего человека, прошедшего через многие испытания и несчастья"."Принц" Си становится главнымДэн Сяопин вернул Си-старшего в политику, и Си-младший пошел вверх по карьерной лестнице. В частности, он прошел аппаратную выучку в Пекине, в развивающихся южных регионах КНР прошел путь от вице-мэра приморского города Сямэнь до губернатора провинции Фуцзянь, руководил провинцией Чжэцзян и почти год был секретарем шанхайского горкома КПК. На всех постах он зарекомендовал себя как сторонник радикальных экономических реформ и получил прозвище "финансовый бог". А Генри Паулсон, который не раз вел деловые переговоры с товарищем Си в качестве министра торговли в администрации Джорджа Буша-младшего, даже называл его "своим парнем" и "человеком, который всегда добивается поставленной цели".Но Си Цзиньпин не приемлет западную демократию на дух. Хотя дочь его Си Минцзэ под вымышленным именем училась в Гарварде. А сам товарищи Си не является образцом целомудрия и семейной схимы. Он женат второй раз на известной китайской певице Пэн Лиюань, которая, правда, имеет сегодня чин генерал-майора НОАК."Китайскую мечту" товарищ Си 10 лет воплощал по пяти направлениям. В экономике это будет преодоление кризисных явлений и перестройка экспортно-ориентированной экономики на внутреннее потребление, как и подобает развитым странам. В политике – это политреформа по-китайски: укрепление руководящей роли КПК и очищение ее от скверны коррупции и злоупотреблений, а также развитие народного самоуправления через такие специфические китайские органы народного представительства, как народные консультативные советы. В социальной сфере – построение "гармоничного общества": преодоление чудовищного материально-имущественного разрыва между богатыми и бедными, выравнивание уровней жизни в городах и 700-миллионной деревней, которая как была, так и остается взрывоопасным фактором. Это стимулирование внутреннего потребления через повышение жизненного уровня населения. В культуре – понятно: развитие национального китайского духа и сохранение традиций. Особняком стоит пятое направление – экоцивилизационное строительство. Загрязнение экологии – это главный итог превращения Китая в "фабрику мира" и его главная проблема....Это все – задачи, которые Китай решает уже сейчас. И будет решать при Си Цзиньпине. Еще, напоминаю, как минимум 5 лет. А как это у него получится, посмотрим и проанализируем. И по итогам съезда, который закончится 22 октября сего года, и по жизни.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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владимир скачко, эксклюзив, кнр (китай), си цзиньпин, коммунистическая партия, съезд, реформы, украина, ввп, сша
Владимир Скачко, Эксклюзив, КНР (Китай), Си Цзиньпин, коммунистическая партия, съезд, реформы, Украина, ВВП, США

Пятое поколение еще на пять лет. Товарищ Си – принц с задатками комсомольца

14:30 19.10.2022
 
© AFP / NOEL CELIS
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AFP / NOEL CELIS
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
журналист
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Когда в конце 2012 года на ХХIII съезде Компартии Китая (КПК) ее генсеком стал Си Цзиньпин, все поняли, что он пришел во власть на 10 лет во главе так называемого "пятого поколения", и задались традиционным вопросом "ху из Си?".
Жить в эпоху перемен
И после 10 лет пребывания у власти определились: он – не просто признанный лидер Китая, но и символ перемен путем, где необходимого тонкого компромисса, а где и железного и решительного натиска до окончательной победы нового и слома старого.
Когда на XIX съезде КПК была упразднена норма Конституции о десятилетнем и не более пребывании руководителей на высших должностях в партии и государстве, все сразу поняли, что Си Цзиньпин будет править еще то ли 5, то ли 10 лет. И впервые посоле Мао Цзэдуна претендует на роль нового "Кормчего" - национального лидера, которые олицетворяет и проводит реформы, определяющие облик и курс Китая.
Сегодня на ХХ съезде КПК, где уже отчитался товарищ Си, обсуждается, кто войдет в состав нового политбюро (ПБ) и его постоянного комитета (ПК). И как Си сформирует новую команду на новый пятилетний срок своего правления.
Все уверены: высшие эшелоны китайской власти ждет встряска и кадровая перетряска. Потому что Си окончательно прощается с линией, которой неукоснительно следовал его предшественник на посту главы партии Ху Цзиньтао, из рук которого он быстро получил всю полноту власти уже в 2013 году.
КПК больше не будет руководить коллективное руководство, фактически конгломерат отдельных групп влияния. В частности, газета "South China Morning Post" прогнозирует, что из ПК, насчитывающего семь человек, уйдут четверо. Это больше, чем ожидалось. А состав ЦК (около 270 членов и кандидатов) будет обновлен почти наполовину, предсказывает газета, ссылаясь на неофициальный возрастной ценз – 68 лет, когда положено уходить в отставку. Самому Си 69, но к нему это ограничение по понятным причинам не относится. Все остальные уйдут, и к власти придет команда Си.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И потому очень интересно вспомнить путь самого Си к вершинам власти, фон и обстоятельства, при которых в Китае за последние 30-35 лет все это происходило.
Уже понятно, что Китай вполне оправданно подарил миру и очень ходовую ныне пословицу – "чтоб ты жил в эпоху перемен". Все, кому не лень, повторяют ее на разные заставки, чтобы либо скрыть боязнь перемен и неумение изменяться или проводить реформы, либо оправдать трудности, возникающие в ходе неумелого реформирования.
Но применительно к Китаю - лишнее словосочетание "резкие перемены". А так Китай изменяется всегда. Более того, таким, как сейчас, второй экономикой мира, он стал, благодаря непрекращающимся реформам, ведущим к переменам во всех сферах жизни.
Но реформам и переменам не резким или спонтанным, конъюнктурным, а продуманным, хорошо взвешенным, обеспеченным и кадрами, и ресурсами.
Преемственность преобразований и их продуманная постепенность – вот два кита, на которых держится современный китайский процесс реформирования.
И дает такие впечатляющие результаты.
По-китайски "сяокан"

Главной реформой в жизни Китая совершенно справедливо можно считать, собственно, его образование на новых – социалистических – рельсах в октябре 1949 года. Тогда наступило время "Великого Кормчего" – Мао Цзэдуна, которое продлилось до его смерти в 1976 году. И именно тогда началось строительство того общественно-политического строя и его экономики, которые сегодня и называются "социализм с китайской спецификой".
Более того, в ноябре 2012 года на XVIII съезде Компартии Китая (КПК) в ее Устав впервые было записано положение о том, что в Поднебесной "установлен социалистический строй с китайской спецификой". А уходящий вождь и правящей партии, и государства Ху Цзиньтао тогда же наметил следующую цель – построение в Китае к 2021 году (столетнему юбилею образования КПК) "среднезажиточного общества" (по-китайски – сяокан).
Общества, в котором для человека были бы обеспечены все базовые материальные и духовные потребности и которое зиждилось бы на эффективном сочетании экономических рыночных механизмов с государственным регулированием и социальной (читай – социалистической) справедливостью. Конкретнее эти задачи выглядят как удвоение для каждого китайца его среднедушевой доли от ВВП и, следовательно, увеличение в два раза самого ВВП. Для сравнения, по данным, например, Всемирной книги фактов ЦРУ (США), ВВП Китая за 2012 год составил 7743,144 млрд. долл. Это в два раза меньше, чем ВВП Соединенных Штатов (15497,321 млрд. долл.), но в 3,3 раза больше, чем ВВП соседней России (2117,236 млрд. долл.) и растущего нового главного конкурента Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Индии (2012,760 млрд. долл.). Не говоря уже о том, что это в 21 раз больше, чем в Украине (всего 359,9 млрд. долл.).

И все это должно происходить, разумеется, под руководством КПК. С этого товарищ Ху и начал свой доклад партийным сотоварищам: "Главная тема съезда: высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития, раскрепощая сознание, осуществляя реформы и открытость, цементируя силы, штурмуя высоты и преодолевая трудности, с неизменной твердостью продвигаться вперед по пути социализма с китайской спецификой и бороться за полное построение среднезажиточного общества".
- РИА Новости, 1920, 19.10.2022
09:00
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Другими словами, фундаментом дальнейшего развития Китая стали не оплевывание предыдущих руководителей, не отказ от их опыта и перекладывание вины за возможные провалы на седые головы или могилы предшественников, а учет наработок каждого из них. На основе понимания того, что каждое из поколений руководителей работало на Китай и внесло в его становление свой посильный вклад. Ошибки – это тоже опыт. Негативный, но опыт...
Пять поколений власти
Посудите сами: "первое поколение" – это, конечно же, эпоха Мао Цзэдуна (1949-1976). Он начал строить социализм с китайской спецификой, и страна при нем переживала, скажем мягко, разные времена. По данным китайской так называемой "демократической оппозиции", обретающейся, как и положено, в США, за время экспериментов Мао уничтожено 80 миллионов китайцев. Это, бесспорно, страшно.
Китай при Мао шарахался из стороны в сторону во время "большого скачка" (1958-1960) и "культурной революции" (1966-1976), "Великий Кормчий" в борьбе за свою власть и за социализм безжалостно расправлялся как с соратниками-конкурентами, так и с целыми слоями китайского общества, объявленными "врагами". Но бесспорно и другое: за время строительства социализма в Китае по Мао его население удвоилось – с 500 миллионов до 1 миллиарда человек. Сейчас – 1,3 млрд. Что-то все-таки социализм китайцам дал...
Пришедший на смену и при Мао побывавший в опале Дэн Сяопин первым делом провозгласил "пекинскую весну", суть которой свелась к порицанию и отрицанию практики "культурной революции". При ней ее "герои" – хунвэйбины – его просто унижали и оскорбляли, а вот сына Дэн Пуфана выбросили с четвертого этажа гостиницы и навсегда сделали инвалидом. Но Дэн, отринув "культурную революцию", не отринул Мао. Он публично признал его роль в становлении нового Китая и заявил, что на три десятых тот был не прав и ошибался, а на семь десятых – был прав и возвеличил Китай. Эта оценка Мао сохраняется в идеологической доктрине КНР до сих пор.
При "втором поколении" руководителей (1976-1989) под началом Дэн Сяопина были сформулированы четыре главных принципа современного Китая.
Первый: открытость и реформы. Суть его товарищ Дэн сформулировал еще в 1961 году на одной из партхозконференций в Гуанчжоу: "Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей – это хорошая кошка". Китай открылся миру, начал сочетать капиталистический рынок с социалистическим планированием и сегодня превратился в "фабрику мира", вторую экономику планеты.
Второй принцип: в мире есть только один Китай. Все территории, которые Китай считает своими, должны быть ему возвращены. В первую очередь, это касается Республики Тайвань, против окончательной независимости которой КНР готова бороться любыми средствами. В том числе, военными. И все об этом официально предупреждены.
Чтобы предотвратить военные столкновения за территории, работает третий принцип – "одна страна – две системы", который предусматривает существование в социалистическом Китае территорий с другим общественно-политическим укладом – чисто капиталистическим. Благодаря этому принципу, уже после смерти Дэна в состав КНР вернулись от Великобритании Гонконг (стал Сангяном) в 1997 году и от Португалии Макао (Аомынь) в 1999 году.

Четвертый принцип касается механизма передачи власти от поколения к поколению. Если кратко, то власть в Китае сменяется каждые 10 лет, а все высшие руководители Китая не могут засиживаться в своих креслах позже 70 лет. Чтобы, значит, не правил маразм и никого не надо было поддерживать при ходьбе и выносить на покой вперед ногами. Сам Дэн Сяопин подал личный пример. В 1976 году, когда он стал средоточием всей китайской жизни, ему было 72 года, и он не занял всего один высший руководящий пост – председателя военного совета ЦК КПК.
Потом Дэн сам фактически по персоналиям определил "третье поколение" (1989-2002), олицетворением которого стал Цзян Цзэминь, главный руководитель страны (1993-2003) и партии (1989-2002). Он внес в теорию и практику построения "социализма с китайской спецификой" идею тройного представительства, уравнявшую в Компартии Китая интеллигенцию в политических правах с рабочими и крестьянами и открывшую дорогу в партию частным предпринимателям. В остальном товарищ Цзян делал то, что прописал товарищ Дэн.
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Обмануть, но приманить. На чем основаны принципы отношений Киева с Пекином
После на 10 лет пришло "четвертое поколение" руководителей во главе с Ху Цзиньтао (2002/2003-2012/2013), которого тоже заметил и одобрял еще Дэн Сяопин. По Дэну товарищ Ху и работал. Но обогатил процесс "научной концепцией развития". О ней, ставя ее в последовательный перечень наработок и достижений предшественников, он сам на XVII съезде скромно сказал: "Научная концепция развития – это результат соединения марксизма с реалиями современного Китая и особенностями эпохи, это концентрированное выражение марксистских мировоззренческих и методологических принципов. ...Самое последнее достижение теоретической системы социализма с китайской спецификой, квинтэссенция коллективного разума КПК, мощное идеологическое оружие в руководстве всей партийно-государственной работой. Вместе с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важными идеями тройного представительства она относится к сфере руководящих идей, которых партия обязана постоянно придерживаться".
Вот так. Теперь очередь обогащать теорию и практику – за "пятым поколением" Си Цзиньпина, которое, как теперь уже понятно, будет у власти и после 2022/2023 годов. У команды Си вся полнота власти в партии, государстве и армии.
И случилось все 10 лет назад, когда в ноябре 2012-го, на XVIII съезде КПК и началась полномасштабная передача власти от так называемого "четвертого поколения" китайских руководителей "пятому поколению". Новым генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК вместо на то время 69-летнего Ху Цзиньтао стал 59-летний Си Цзиньпин. Окончательно она была завершена 17 марта 2013 года на сессии парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), когда были утверждены новый глава государства (председатель КНР) Си Цзиньпин и новый кабинет министров. В это же время товарищ Си стал и председателем Центрального военного совета КНР – высшего военного органа страны, сосредоточив в своих руках все четыре главных поста в Китае и всю высшую политическую (генсек), государственную (президент) и военную (глава двух военных советов – ВС в ЦК КПК и в КНР) власть.
Контроль над армией
Но на том же XVIII съезде случилась первая сенсация во время передачи власти от поколения к поколению, на которую обратили внимание как друзья, так и недруги Китая, начав строить самые разные прогнозы о непредсказуемом (от успешного до катастрофического) развитии Китая. Была нарушена постепенность передачи власти. Товарищ Ху уступил товарищу Си не только должность генсека ЦК КПК, но и свой пост в военном совете (ВС) ЦК КПК. Такого до него в новейшей социалистической истории Китая так сразу не делал никто. Это было явное нарушение принципа гарантий плавности, постепенности и неотвратимости передачи власти.
Все дело в том, что основатель нового Китая Мао Цзэдун не зря говорил, что "винтовка рождает власть". Контроль над армией обеспечивал и гарантии передачи власти, и сохранение преемственности курса. Потому что ВС ЦК КПК и руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и войсками Народной вооруженной милиции Китая. Центральный же военный совет (ЦВС) КНР – это фактически параллельная формальность, дань гражданскому государству. Персонально два военных совета фактически совпадают, и глава этих советов во главе вооруженной армады всесилен.
Впервые работу этого гарантийного механизма продемонстрировал в апреле 1989 года Дэн Сяопин во время событий на площади Тяньаньмэнь, когда там, сразу после визита в КНР генсека ЦК КПСС и главного "перестройщика" Михаила Горбачева, начались протесты против социализма с китайской спецификой. "Китайские Горбачевы" – действующий тогда генсек ЦК КПК Чжао Цзыян и его предшественник, умерший в апреле 1989-го Ху Яобан (в память о нем студенты и запротестовали), поддерживали курс на перестройку, окончательный отказ от маоизма и требования студентов о демократизации общества по западным образцам.
Китай мог тогда, как и СССР, свернуть с избранного пути. И тогда глава военного совета ЦК КПК Дэн Сяопин приказал ввести войска в Пекин, разогнать протестующих и уже в июне 1989 года передать своему сменщику Цзян Цзэминю власть в партии, а в 1993 году – и в государстве. Сам же Дэн ушел в отставку со всех постов осенью 1989 года, чтобы не бросать тень на государство. Но влиял на все и бразды правления держал в руках до самой смерти в 1997 году...
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И Цзян Цзэминь, в 2002/2003 годах передав власть в партии и даже в государстве Ху Цзиньтао, сохранял за собой пост председателя ВС ЦК КПК до сентября 2004 года. Гарантировал, так сказать...
В ноябре же 2012-го после ухода товарища Ху с поста главы ВС ЦК КПК и передачи его новому генсеку заговорили о том, что "все пропало" – в партии бесповоротно победила группировка "принцев-шанхайцев" во главе с новым генсеком товарищем Си и стоящим за его спиной 86-летним товарищем Цзянем над "комсомольцами-прагматиками", руководимыми уходящим товарищем Ху и его сторонником – премьер-министром Вэнь Цзябао. А это, мол, приведет к усилению то ли рыночных механизмов регулирования экономики и сворачиванию социальных программ, то ли на оборот – к неомаоизму-популизму и торможению рыночных преобразований.
Принцы партии

Весьма условно говоря, "принцы-шанхайцы" (тайцзыдан) – это выходцы из семей партийных бонз и соратников Мао Цзэдуна, а также из семей коммунистических богачей, чьими вождями считаются сделавший карьеру в Шанхае уже упомянутый экс-лидер КНР Цзян Цземинь и объявленный его ставленником Си Цзиньпин. "Комсомольцы-прагматики" (туаньпай) – это выходцы из бедных семей, сами сделавшие карьеру во время руководства китайским комсомолом Ху Цзиньтао.
В 2012 году борьба между этими заметными группировками обострилась. Они обменялись ударами, а скандал между ними захотели довести до раскола те, кто хочет ослабления Китая. В феврале Ван Лицзюнь, китайский чиновник из города Чунцина, отправился в консульство США в Чэнду, попросил политического убежища и передал американцам секретные документы о преступлениях своего босса – "принца" Бо Силая и других партийных чиновников из "клики Цзян Цзэминя". Тогда же Ван сформулировал лозунг: "Рыба умирает, и сеть разорвана". Эта китайская поговорка обозначает одновременное разрушение. В воздухе запахло гражданско-политическим конфликтом.
Однако съезд КПК показал, что главным в борьбе за власть между различными группировками руководителей является все же умение находить компромиссы. В том числе, и кадровые. О чем и свидетельствуют именно новые назначения в китайском руководстве. Во-первых, уходя от руководства в ВС ЦК КПК, Ху Цзиньтао заблаговременно провел кадровые перестановки в армии, назначив на ключевые должности верных "комсомольцам" генералов.

Во-вторых, с 9 до 7 было сокращено количество членов Постоянного комитета политбюро ЦК КПК – главного коллективного органа китайского руководства. И в нем нет явного превосходства ни "принцев", ни "комсомольцев". "Принца" по происхождению Си, который почти всегда действует как "комсомолец", подпирает новый премьер – чистый "комсомолец" Ли Кэцян. А из оставшихся пяти членов ПК два "комсомольца" и три "принца". Но и это деление – весьма условное.
В-третьих, к следующему съезду КПК через пять лет 11 из 25 членов политбюро достигнут 70-летнего возраста и будут вынуждены уйти, вот тогда, может быть, и станет ясно, кто победит.

И, наконец, в-четвертых, именно "научная концепция развития" товарища Ху была объявлена и утверждена XVIII съездом КПК главной доктриной развития. А решения съездов КПК, как мы видим, в Китае привыкли выполнять.

То есть уже сегодня можно говорить, что борьба между группировками за власть всеми доступными способами в конечном итоге свелась к получению большинства в руководящих органах власти не для того, чтобы изменить курс развития, а чтобы получить гарантии собственного пребывания на должностях. И, естественно, собственного благополучия.
Одна партия - две фракции
Курс же развития страны определяется через поиск консенсуса, компромисса и баланса. Уже сегодня заметно вырисовывается еще один принцип руководства Китаем, который, по мнению Ли Чэна, исследователя китайской политсистемы из Института Брукингса, может быть обозначен формулой "одна партия – две фракции".
Эдакий аналог привычной для многих стран, в том числе для США, двухпартийности, когда торжествует идея Авраама Линкольна о том, что команда соперников может успешно работать на благо страны "ради достижения общего блага". Популярная китайская газета "Чжунго циннянь бао" ("Китайская молодежь"), кстати, эту тенденцию тоже заметила и отметила, что "эта идея просто великолепна и может быть взята на вооружение партийными функционерами, которые должны обучиться искусству компромисса".

Кроме того, плавности передачи власти и преемственности курса способствует еще один намечающийся принцип – поиск преемника, что называется, "через одного". Уже в 2012-м в Китае говорят, что преемником Си Цзиньпина, лидером "шестого поколения" в 2022 году может стать 49-летний член политбюро ЦК КПК Ху Чуньхуа, известный в стране как "маленький Ху Цзиньтао". Сегодня, как мы понимаем, это не актуально, но Ху Чуньхуа – член Политбюро ЦК КПК и вице-премьер-министр Китая. Пока еще, может быть, до пленума.
И так, между прочим, в Китае и было последние 25-30 лет. Дэн Сяопин преемником назначал Цзян Цзэминя, но имел в виду Ху Цзиньтао. Товарищ Цзян согласился с Ху Цзиньтао, но потом видел его преемником Си Цзиньпина. Ушедший Ху Цзиньтао согласился с товарищем Си, но имеет в виду через 10 лет то ли "маленького Ху", то ли кого-то новенького.
А к руководству Китаем в 2012-2013 годах полноценно приступил Си Цзиньпин. Он тогда заявил о том, что смыслом его работы при построении "социализма с китайской спецификой" будет воплощение в жизнь "китайской мечты", соединяющей в себе национальный дух патриотизма, великое возрождение китайского народа, дух реализации реформ, борьбу с коррупцией и злоупотреблениями и построение мощного государства. "Все члены коммунистической партии должны оставаться верными своим убеждениям, всегда ставить интересы народа превыше всего и возвеличивать славные партийный традиции. ...Мы должны решительно отвергать формализм, бюрократизм, гедонизм и расточительство, решительно бороться с коррупцией и другими злоупотреблениями... Это нелегкая дорога, она проистекает из более чем тридцатилетней практики китайских реформ", – сказал он. Так он и действовал. И он отчитался о построении в многомилионном Китае обществе средней зажиточности – он преодолел там вопиющую нищету.
Товарищ Си – "принц", который, однако, знавал разные времена. Его отец Си Чжунсюнь – революционер, один из отцов-основателей КПК и сподвижник Мао Цзэдуна. Но в 1962 году старший Си, занимавший пост вице-премьера Госсовета КНР, был обвинен в антипартийном заговоре и помещен под домашний арест, а его сын из элитной пекинской школы был отправлен в глухую провинцию "учиться у крестьян" и испытал на себе все тяготы, которые могут выпасть на долю сына "врага народа". Журналисты часто напоминают, что даже отец "сингапурского чуда" Ли Куан Ю после встречи с будущим китайским лидером как-то обронил, что тот производит впечатление "думающего человека, прошедшего через многие испытания и несчастья".
"Принц" Си становится главным
Дэн Сяопин вернул Си-старшего в политику, и Си-младший пошел вверх по карьерной лестнице. В частности, он прошел аппаратную выучку в Пекине, в развивающихся южных регионах КНР прошел путь от вице-мэра приморского города Сямэнь до губернатора провинции Фуцзянь, руководил провинцией Чжэцзян и почти год был секретарем шанхайского горкома КПК. На всех постах он зарекомендовал себя как сторонник радикальных экономических реформ и получил прозвище "финансовый бог". А Генри Паулсон, который не раз вел деловые переговоры с товарищем Си в качестве министра торговли в администрации Джорджа Буша-младшего, даже называл его "своим парнем" и "человеком, который всегда добивается поставленной цели".
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Но Си Цзиньпин не приемлет западную демократию на дух. Хотя дочь его Си Минцзэ под вымышленным именем училась в Гарварде. А сам товарищи Си не является образцом целомудрия и семейной схимы. Он женат второй раз на известной китайской певице Пэн Лиюань, которая, правда, имеет сегодня чин генерал-майора НОАК.
"Китайскую мечту" товарищ Си 10 лет воплощал по пяти направлениям. В экономике это будет преодоление кризисных явлений и перестройка экспортно-ориентированной экономики на внутреннее потребление, как и подобает развитым странам. В политике – это политреформа по-китайски: укрепление руководящей роли КПК и очищение ее от скверны коррупции и злоупотреблений, а также развитие народного самоуправления через такие специфические китайские органы народного представительства, как народные консультативные советы. В социальной сфере – построение "гармоничного общества": преодоление чудовищного материально-имущественного разрыва между богатыми и бедными, выравнивание уровней жизни в городах и 700-миллионной деревней, которая как была, так и остается взрывоопасным фактором. Это стимулирование внутреннего потребления через повышение жизненного уровня населения. В культуре – понятно: развитие национального китайского духа и сохранение традиций. Особняком стоит пятое направление – экоцивилизационное строительство. Загрязнение экологии – это главный итог превращения Китая в "фабрику мира" и его главная проблема.
...Это все – задачи, которые Китай решает уже сейчас. И будет решать при Си Цзиньпине. Еще, напоминаю, как минимум 5 лет. А как это у него получится, посмотрим и проанализируем. И по итогам съезда, который закончится 22 октября сего года, и по жизни.
 
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