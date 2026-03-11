https://ukraina.ru/20260311/popytki-zelenskogo-ostatsya-na-plavu-uspekhi-vs-rf-traur-v-bryanske-khronika-sobytiy-na-1300-11-marta-1076644161.html

Попытки Зеленского остаться на плаву, успехи ВС РФ, траур в Брянске. Хроника событий на 13:00 11 марта

11.03.2026

Потерпевший крах Зеленский хочет остаться на плаву за счет Ближнего Востока. ВС РФ уничтожают противника и технику. Последствия удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску

Потерпевший поражение на всех фронтах Владимир Зеленский пытается остаться на плаву, используя ситуацию на Ближнем Востоке, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Комментируя заявления Зеленского о том, что якобы ряд стран Ближнего Востока запросили помощь у Украины, Медведчук отметил, что он пытается торговать согражданами, "как пушечным мясом, уже для другой войны"."Другого способа доказать свою полезность коллективному Западу у него нет. Но там отлично понимают, что он блефует, и никаких козырей на руках у него нет", - добавил Медведчук.Накануне Зеленский утверждал, что Украина отправила в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ три команды специалистов для помощи в противодействии дронам. Ранее он предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.В интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке будет затяжной, если ее не остановить сейчас.Он уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться, если не прекратится до осени.В этом же интервью Зеленский приплел к ситуации Россию. Он заверил, что Москва якобы уже начала поддерживать иранский режим беспилотниками, "безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО"."Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, отправив войска? Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые сейчас развернуты в России, но могут быть направлены в Украину. То же самое может произойти и в Иране – Россия может отправить туда войска", – припугнул Зеленский.Успехи ВС РФМинобороны России в среду проинформировало об успехах российских военных за сутки.Так, они поразили объекты ТЭК Украины, используемые в интересах ВСУ, и пункты временной дислокации иностранных наемников.Группировка "Запад" за сутки улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР. Противник потерял до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Богдана" и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Уничтожено пять складов боеприпасов.Также ВСУ потеряли более 190 военных, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки.В зоне действий сил российской группировки войск "Север" противник потерял свыше 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей "Пеликан" и склад боеприпасов.Кроме прочего, украинцы потеряли до 90 военных, две боевые бронированные машины HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр" .А подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 350 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.Российские военные также ударили по отряду сил специальных операций Украины, высадившемуся на острове Змеиный в Черном море. Спецназ украинского оперативного командования "Юг" уничтожили высокоточными планирующими бомбами УМПБ (Д-30), принятыми на вооружение в 2024 году. Благодаря реактивному ускорителю они могут пролететь дальше, чем УМПК.Змеиный - стратегический объект, с него можно контролировать весь северо-запад Черного моря, в том числе подходы к Одессе и другим украинским портам.Военный эксперт Андрей Марочко анонсировал наступление россиян на Славянск после взятия Красного Лимана (украинское название — Лиман).В то же время в российских силовых структурах посетовали, что украинские военнослужащие под Славянском запускают дроны из домов, где живут гражданские."Подразделения ВСУ под Славянском запускают БПЛА из домов мирных жителей, прикрываясь живыми людьми. <...> Также зафиксировано размещение на территории православных храмов, в здании школы-интерната", — сказал силовик.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что российские военные работают планомерно. Специальная военная операция идет вперед. Она "должна идти вперед и увенчаться успехом".Он также подчеркнул, что СВО проводится для того, чтобы варварские действия Киева, подобные удару по Брянску, не продолжались.Траур в БрянскеНакануне вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате шесть человек погибли, еще 42 получили ранения."Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - заверил губернатор в своем телеграм-канале.Он объявил 11 марта 2026 года днем траура в регионе."На всей территории региона будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области", - сказал губернатор.Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов указал, что девять пострадавших при атаке украинских боевиков на Брянск были доставлены в больницы Москвы.Все пострадавшие при ударе ВСУ, проходящие лечение в регионе, находятся в стабильном состоянии, их жизням ничто не угрожает, заверил глава областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.По его словам, госпитализированы были 29 человек, 13 гражданам помощь оказана амбулаторно. Основная масса пострадавших, 24 человека, поступили в Брянскую областную больницу, еще четыре человека отправлены в городскую больницу №1. Один 16-летний ребенок поступил в детскую областную больницу.Богомаз поблагодарил врачей в Брянске за быструю и своевременную помощь всем пострадавшим.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко уточнила, что ВСУ ударили по городу, используя не менее восьми ракет. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте."По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России", - пояснила она.Также Петренко добавила, что при ударе в регионе было повреждено более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что запуск ракет ВСУ по Брянску был бы невозможен без британских специалисто. Он подчеркнул, что Россия знает и учитывает это.Подробнее - в материале Кровавый удар по мирным: СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по Брянску на сайте Украина.ру.

