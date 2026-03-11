https://ukraina.ru/20260311/samaya-krovavaya-nedelya-s-nachala-goda-chto-pokazal-udar-britanskimi-raketami-po-bryansku-1076644626.html

"Самая кровавая неделя с начала года": что показал удар британскими ракетами по Брянску

Украина 10 марта нанесла очередной ракетный удар по российской территории. На этот раз мишенью стал один из крупнейших российских производителей микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Жертвами атаки стали 6 человек. ВСУ снова применили британско-французские ракеты Storm Shadow

Не менее 8 ракетУкраинские паблики ликуют – на дворе очередная перемога. Для России же – новая трагедия, новые жертвы, снова западные ракеты бьют в цель и, к сожалению, точно.Незадолго до прилета власти региона объявили режим ракетной опасности, но ПВО не выручила. Украинцы все засняли с коптера, который висел тут же, и опубликовали видео вскоре от имени Генштаба. На кадрах видно, как на территории предприятия раздается серия взрывов.По информации Следственного комитета РФ, всего ВСУ применили не менее 8 ракет.Ракетный прилет по "Кремнию Эл" - первый, однако до этого по предприятию регулярно били дронами. Впервые это произошло в августе 2023-го, в последний раз – чуть больше года назад. Особенно болезненным оказался удар в октябре 2024 года, тогда руководство завода заявило о пожарах и разрушениях, проблемах с энергоснабжением и прерыванием производственных цепочек.Теперь же, надо полагать, последствия атаки для предприятия оказались гораздо более серьезными.Согласно Следкому, в результате атаки на "Кремний Эл" пострадали также более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.Среда, 11 марта, объявлена в Брянске днем траура."В целях устрашения населения"Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что к ракетному удару по Брянску причастно Главное управление разведки при Минобороны Украины."По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России", - рассказала она.Удар по Брянску укладывается в цепочку общей эскалации со стороны Украины, что происходит на фоне переговорного процесса, обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Я вижу активизацию с украинской стороны по количеству убитых и раненых гражданских жителей на нашей территории. У нас 183 человека пострадали за минувшую неделю от украинских боевиков, 30 человек погибли. Это самая кровавая неделя с начала года. Это можно считать фоном переговорного процесса и демонстрации того, что Украина ни при каких условиях не хочет ни о чем договариваться", - приводит его слова "Известия".Отдельно в России обсуждают будничную реакцию ООН на события в Брянске."Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре", - заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.На эти слова обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: "Раз это все, раз эта фраза повторяется постоянно и в нее не вносится никаких дополнений, то у меня два вопроса"."Первый: а зачем они тогда вообще все нужны? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата — что они делают? Хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, ведь они работают на те деньги, что им направляют страны-члены. <...> Что значит вы традиционно говорите? Это второй вопрос", - заявила она.По ее словам, Россия исправно платит взносы в ООН и считает, что организация избегает конкретных оценок того, откуда наносятся удары по гражданским объектам в РФ.Захарова напомнила про события в Буче Киевской области, которые подробно комментировали в ООН, поэтому или нужно также делать с тем, что происходит в России или в том же Иране, или же не комментировать ничего вовсе, считает она.Реакция на УкраинеУкраинские власти практически сразу подтвердили удар по Брянску. Было опубликовано видео взрывов, а Владимир Зеленский сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский доложил ему об успехе "операции".По словам Зеленского, завод был поражен чтобы ослабить военно-экономический потенциал России.Согласно описанию на сайте группы компаний "Кремний Эл", это одно из крупнейших российских предприятий в сфере микроэлектроники, на котором работает 1,7 тыс. человек.Официально не комментируется, как этот завод работает на "оборонку", однако украинцы утверждают, что там производят электронную "начинку" для "Искандеров", "Панцирей", "Тополь–М", "Булавы", С-300, С-400 и т.д.В связи с этим украинские военные эксперты прогнозируют, что уничтожение оборудования и нарушение производственных цепочек приведет к снижению случаев применения тех же "Искандеров" по прифронтовым украинским территориям.Тогда ответили "Орешником", а сейчас?Storm Shadow – британско-французские ракеты, впервые их модификацию с дальностью полета до 250 км передали Украине в мае 2023 года. Именно ими был атакован завод в Брянске.Первоначально для Киева стоял запрет на применение этого вооружения по "старой" российской территории, однако запускать их по целям в ЛДНР и Крыму не возбранялось, чем ВСУ и пользовались.Один из самых резонансных случаев применения Storm Shadow имел место 22 сентября 2023 года, когда был нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.В ноябре 2024-го уходящая американская администрация Джо Байдена дала британцам разрешение на применение этих ракет вглубь российской территории. Считается, что в том же месяце не менее 12 ракет Storm Shadow атаковали населенный пункт Марьино в Курской области. Снимки обломков этих ракет тогда были опубликованы телеграм-каналами.В те же дни Украина при поддержке Запада запустила по Брянской и Курской областям 6 оперативно-тактических ракет ATACMS.В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия Россия провела испытания в боевых условиях новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".С тех пор о британских и американских дальнобойных ракетах слышно особо не было. Говорили, что их было мало и они закончились, допускали, что на фоне избрания Дональда Трампа президентом США эта история сошла на нет, но теперь можно констатировать, что ничего на нет не сошло и ВСУ снова располагают достаточным запасом Storm Shadow для ударов по территории РФ.И Трамп, судя по применению этих ракет по Брянску, восстанавливать запрет на удары ими вглубь РФ не стал.Теперь вопрос в том, каковы будут ответные действия России. Скорее всего украинцев ждет новая волна ударов по объектам ВПК и энергетики, именно такой ответ обычно давался на террористические атаки со стороны Киева в последнее время.О том, какие сейчас у Украины проблемы с Венгрией - в материале издания Украина.ру "Мы не вернём эти деньги": скандал, добивший отношения Украины и Венгрии.

