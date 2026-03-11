https://ukraina.ru/20260311/grozyat-iranu-chtoby-usluzhit-trampu-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1076640204.html

Грозят Ирану, чтобы услужить Трампу. Чем занимаются украинские элиты

Грозят Ирану, чтобы услужить Трампу. Чем занимаются украинские элиты - 11.03.2026 Украина.ру

Грозят Ирану, чтобы услужить Трампу. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты сейчас упражняются не только в русофобии, но и в ненависти в адрес Ирана. Фокус западных СМИ сместился на Ближний Восток, но украинским депутатам и чиновникам необходимо влезать в камеру, чтобы стабильно получать финансирование.

2026-03-11T10:53

2026-03-11T10:53

2026-03-11T10:53

иран

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

алексей арестович

сбу

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Для этого в данный момент им нужно грозить Тегерану, чтобы умилостивить администрацию США. СБУ на этой неделе в порыве верноподданнических чувств даже пригрозила пожизненным заключением руководителю аэрокосмических сил КСИР бригадному генералу Абдолле Мехраби. Формально обвиняют его в подготовке и обучении российских дронщиков.В интервью западным СМИ украинские политики наперебой рассказывают, что без украинских военных армия США не справится с Ираном. Фактически идёт активная торговля украинскими дронщиками, которые дешевле жизней американских солдат.Украинский эксперт Богдан Ференс в интервью "Радио НВ" предлагает менять украинских дронщиков только на ракеты для систем "Пэтриот".Глава парламентского комитета по обороне Роман Костенко рассказывает, что Россия якобы передает Ирану технологии производства дронов. "Я уверен, что Россия может передать эту технологию, она не является суперсложной, но она может повысить в разы эффективность "Шахедов", и тогда будет еще больше проблем, в десятки раз все проблемы увеличатся у стран, которые обстреливает Иран "Шахедами", - рассказывает Костенко, предлагая американцам "украинский опыт".Ради мимолетных упоминаний в британских и американских СМИ украинские политики бросились изучать структуру иранской государственной системы, пытаясь угодить вкусам Дональда Трампа. Зеленский озвучивает доклад Главного управления разведки Минобороны, в котором утверждается, что это якобы Россия пытается искусственно затянуть войну Соединенных Штатов с Ираном, чтобы воспользоваться ростом цен на нефть и снять санкции.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* уверен, что после начала "западного стратегического контрнаступления против Глобального Юга" значительно усилилась "партия войны" и на Украине. По его мнению, в отношении Украины теперь интересы двух американских лагерей сходятся."Украине не дадут проиграть в военном отношении. Но и России не позволят потерпеть окончательное поражение. Украину будут продолжать поддерживать деньгами, вооружением и разведданными. Украина будет продолжать и усиливать мобилизацию столько и так, как потребуется", - пишет Арестович. Он также утверждает, что война на Украине надолго и Зеленский надолго.Тем не менее, издание Axios пишет, что некоторые в администрации Трампа воспринимают Зеленского как чрезмерного саморекламщика, представляющего "клиентское государство", которое не пользуется достаточным уважением.Неонацист из "Свободы"** Дмитрий Снегирев рассказывает даже о возможности устранения Зеленского в контексте войны США с Ираном. "Путин будет использовать тактику, так называемого ящика Пандоры, открытого Соединёнными Штатами, как оправдание сценария возможной физической ликвидации украинского президента", - рассуждает Снегирев.Политолог Руслан Бортник считает, что после окончания войны с Ираном Трамп всерьез займется Зеленским."Когда Трамп выйдет после ближневосточного кризиса, как бы он ни вышел, с победой или поражением, он будет намного более радикально настроен в отношении Украины, потому что ближневосточная тема явно треплет ему серьёзно нервы. И тогда мы увидим новый виток очень серьёзного давления Трампа", - рассуждает политолог.Однако украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" пишет, что Зеленскому тоже была выгодна война с Ираном, поскольку она сняла давление администрации Трампа. "На этом фоне затягивание переговоров автоматически откладывает и электоральный вопрос. Параллельно внутри элит уже формируется альтернативное политическое поле. Лондон активно продвигает фигуру Залужного, в США заметна политическая ставка на Буданова*, даже украинские олигархи начали продвигать своего игрока - Усика, который может оказаться интересным и для европейских элит", - пишет "Картель".При этом все потенциальные конкуренты Зеленского тоже пытаются впрячься в иранскую тему, словно без них на Ближнем Востоке не разберутся. Петр Порошенко* на днях провел встречу с Временным поверенным в делах США на Украине Джулией Дэвис. По его словам, он выразил глубокую благодарность президенту Трампу и "поддержку усилиям США в противодействии иранскому режиму", который, по его словам, является одним из ключевых союзников России.Юлия Тимошенко рассказывает, что операция США против Ирана может в конце концов привести к усилению давления Вашингтона на Москву. Редкий украинский политик сейчас не пытается пнуть Иран, чтобы продемонстрировать лояльность администрации Трампа и выторговать себе его поддержку в будущем. Однако изощряются в антииранской риторике они в унисон, поэтому и выбора между ними, по сути, никакого нет.Подробнее о том, как Украина хочет расплатиться с Трампом за ракеты "живым товаром" - в статье Ростислава Ищенко "В поисках лишней пехоты"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

иран

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

иран, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей арестович, сбу, минобороны