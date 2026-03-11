https://ukraina.ru/20260311/krovavyy-udar-po-mirnym-sk-rf-vozbudil-delo-o-terakte-posle-ataki-vsu-po-bryansku-1076641374.html

Кровавый удар по мирным: СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по Брянску

Кровавый удар по мирным: СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по Брянску

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированного обстрела Брянска, совершенного украинскими вооруженными формированиями с применением иностранных ракет. Об этом 11 марта сообщили в ведомстве

По данным следствия, атака была совершена при участии военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ, иных украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства Украины. Удар по жилым кварталам Брянска украинские террористы наносили семью крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. В результате целенаправленной атаки на мирных граждан шесть человек погибли, количество пострадавших возросло до 42, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "В результате атаки 6 человек погибли, 42 пострадали. Всего 29 человек госпитализированы, среди них ребёнок, его состояние стабильное", — написал глава региона в своем Telegram-канале. Для оказания помощи пострадавшим из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Девять пациентов, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, направлены в специализированные федеральные медицинские центры для продолжения лечения. Пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего после ракетного удара, в 23:39 10 марта. В настоящее время на месте работают следователи, проводится оценка нанесенного ущерба. Губернатор Богомаз также сообщил, что 11 марта объявлено в Брянской области днем траура в память о погибших при ракетном ударе ВСУ.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта.

