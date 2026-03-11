https://ukraina.ru/20260311/ot-svo-do-kvo-kak-vashington-neuchityvaet-rossiyskiy-opyt--1076640919.html

От СВО до КВО: как Вашингтон (не)учитывает российский опыт

На Украине, да и некоторые горячие головы в России, считают, что СВО оказалась для России неудачной. Точка зрения основывается на том, что цели СВО её сторонники придумывают сами, а то, что она ещё не окончилась просто забывают. Судя по всему, Трамп придерживался примерно такой же точки зрения и решил дать мастер-класс "правильного" проведения СВО

2026-03-11T11:46

Впечатление действительно удивительное.С одной стороны, администрация Трампа старательно копирует российские тезисы, даже когда они выглядят анекдотически. Ну, например, угроза России, исходящая с территории Украины, явление понятное и логичное. Факт наличия угрозы подтвердили сами киевские власти, организовав вторжение в Курскую область. Но Иран с США не граничит и даже если там разрабатывались ракеты, способные долететь до территории США, это не значит, что Иран собирался их применять.С другой стороны, возникает впечатление, что США старательно мониторят критику российского руководства и стараются, по крайней мере в некоторых случаях, действовать "более лучше", чем Россия.Например, Россию критиковали и критикуют за то, что она не начала СВО с ликвидации украинского руководства. Сказано – сделано: США начали свою КВО (Крупную военную операцию - Ред.) с ликвидации иранского руководства. Логика, вроде бы, очевидная – в тоталитарном режиме всё завязано на вождя и в случае его гибели это самое всё должно развалиться.Результат оказался немного предсказуемым – правы оказались критики этого решения, утверждавшие, что в таком случае готовность страны к обороне не пострадает, а к власти просто придут люди второго эшелона – более радикальные. Это, собственно, и произошло в Иране.Американцы, также как и наше руководство, переоценили недовольство населения страны правящим режимом. Но тут есть нюанс – ситуация на Украине накануне начала СВО была в целом спокойной, а недовольство курсом страны фиксировалось социологией, а в Иране накануне начала американской операции шёл инспирированный американцами же, но имеющий внутренние корни, мятеж.Однако, в обоих случаях начало военной операции привело к объединению народа вокруг власти. Насколько это реакция на начало войны, а насколько – на закручивание гаек во внутренней политике, собственно, не так важно. Важно, что на Украине война продолжается уже четыре года и нет никаких признаков того, что страна может прекратить сопротивление из-за изменения общественных настроений. Скорее всего примерно такая же ситуация и в Иране.Что значительно более важно – в обоих случаях раскол в правящей элите не настолько глубок, чтобы воспользоваться поддержкой внешнего игрока, оказанной в форме военной операции. Если у российских и американских властей была другая информация, то их, очевидно ввели в заблуждение. Т.е., вообще-то люди, готовые воспользоваться поддержкой России и США, чтобы вернуться во власть, есть в обоих случаях, но сами по себе, без военной поддержки партнёра, они не стоят почти ничего.Чисто военно-прикладной момент, вызвавший у нас даже некоторое недоумение – недооценка американским военным командованием фактора массовых и дешёвых БПЛА, типа "Шахед"/"Герань". Казалось бы, опыт обеих сторон украинского конфликта должен был показать, что "стаи" таких аппаратов способны подавлять ПВО, заставляя расстреливать дорогостоящие зенитные ракеты или же незаметно подкрадываться к объектам на небольшой высоте, обходя системы ПВО.Правда, надёжных средств отражения атак БПЛА на настоящий момент не существует, но США могли бы поинтересоваться опытом Украины, который приобретается, кстати говоря, под их полным контролем – особенности применения РЭБ, мобильные группы, дроны-перехватчики и т.п.Кажется, ничего или почти ничего из украинского опыта заранее заимствовано не было. В результате "воюющая страна" отправляет своих военных на Ближний Восток и продаёт БПЛА, которые так нужны им самим. Тут, правда, надо понимать, что Владимир Зеленский решает свои, сугубо политические задачи – закрепляется на внешних рынках, куда можно будет отправить ветеранов, чтобы не дестабилизировали ситуацию внутри страны, укрепляли её авторитет вовне и приносили в страну деньги.Думаем не ошибёмся, если предположим, что в случае принятия решения о проведении наземной операции американцы также испытают сильные ощущения. Ну что ж – генералы всегда готовятся к прошедшей войне.Отметим, что Иранская кампания подтвердила ещё один вывод СВО – дорогие, уникальные, аналоговнетные системы вооружения проигрывают сравнительно дешёвым и массовым. Впрочем, это было известно во время Второй Мировой – немцы первыми освоили передовые системы вооружения, вплоть до зенитных управляемых ракет, а летали у них (и у японцев) настоящие асы, одержавшие сотни побед. Но победили страны, обеспечившие массовость, а не уникальность.Скандал с предоставлением Ирану данных российской разведки ещё не закончился, но тут есть одно "но" – разведданные Ирану представляет Китай, причём делает совершенно открыто – китайская компания MizarVision, специализирующаяся на аналитике, ещё до начала операции начала публиковать (как мы поняли – в рекламных целях) изображения американских военных объектов на Ближнем Востоке. А потом по ним начало прилетать. Ну так же и на Украине было – там такую же роль играла компания Maxar (сейчас – Vantor).Ещё один удивительный вывод пришлось сделать монархиям Персидского залива – оказывается, размещение на их территории американских военных баз гарантирует им вовсе не безопасность, а совсем даже наоборот – превращение в мишень в случае начала военных действий. Кто бы мог подумать?На самом деле, конечно, всё обстоит не совсем так – до какого-то момента размещение на территории страны иностранных баз как раз гарантирует определённую безопасность. До тех пор, пока нет конфликта такой эскалации, которая делает неизбежными удары по этим базам. А там уже под раздачу попадают и вооружённые силы страны, и её гражданская инфраструктура – в той части, в которой она связана с обеспечением деятельности баз.Впрочем, нет никаких сомнений в том, что Финляндия и Прибалтика если и сделают выводы, то прямо противоположные тем, которые должны были бы сделать арабы (у нас, кстати, нет уверенности, что они их сделали, а если сделали – то их мнение кого-то интересует).Ещё один любопытный момент связан с нефтью.На определённом этапе ВСУ начали наносить удары по российским НПЗ. Трамп предложил Украине больше так не делать, поскольку удары эти привели к глобальному росту цен. Украина своими террористическими атаками косвенно нанесла ущерб экономикам своих незадачливых союзников, а также дискредитировала санкции против российских энергоносителей.Что сделал сам Трамп? То же самое, только в значительно большем масштабе… Нет, он не хотел конечно – оно само так получилось. Он ведь рассчитывал, что Иран сразу сдастся и не озаботился "планом Б".Результат:- США могли бы на росте цен выиграть (Трамп пытается занять американской нефтью как можно большую долю мирового рынка), но в США тоже растут цены, а у них осенью выборы и республиканцы могут потерять контроль над Конгрессом;- приходится снимать санкции с России (у нас цены растут тоже – рыночек порешал, но, отметим, у нас это не отразится на политической ситуации, хотя у нас тоже осенью выборы);- особенно сильно страдает Европа, но тут Трамп как раз доволен;Наверняка есть и другие элементы украинского и российского опыта, которые не были учтены американским руководством, но даже этот перечень намекает, что позиционирование себя как слишком умных, чтобы учитывать чужой опыт – не самое умное.Об опыте, полученном Россией во время СВО, можно прочитать в интервью "Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО", которое дал нашему изданию Ростислав Ищенко.

