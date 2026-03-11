https://ukraina.ru/20260311/mirshaymer-voyna-v-irane---problema-dlya-ssha-ukrainy-i-vsego-mira-1076645397.html

Миршаймер: война в Иране - проблема для США, Украины и всего мира

Миршаймер: война в Иране - проблема для США, Украины и всего мира

Война с Ираном негативно отразилась на мировой экономике, позициях президента США Дональда Трампа и зависимого от западной помощи киевского режима. Об этом в интервью Гленну Диесену заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер

Сейчас никто не может предложить быстрого выхода из войны с Ираном с минимальными потерями, отметил профессор Чикагского университета. По его мнению, государства Персидского залива "находятся в чрезвычайно уязвимом состоянии", а в целом этот конфликт оказал огромное пагубное влияние на мировую экономику и позиции зависимых от США стран - в том числе Украины.Миршаймер отметил, что США "впустую тратят ценные ресурсы в этой войне вместо того, чтобы передать их европейцам, которые могут передать их украинцам"."Несомненно, всё это вредит усилиям Украины на поле боя. Ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное", — сказал профессор, описывая взаимосвязь блиижневвосточного вооружённого конфликта с европейским.Миршаймер отметил, что в этой ситуации в выигрыше Россия. По его мнению, Москва видит проблемы Запада в войне с Ираном и в способности западных спонсоров киевского режима оказывать ему поддержку. "Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, то это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства", — констатировал профессор.Он также отметил, что не удивится, если выясниться, что Россия и Китай помогали Ирану до того, как Израиль и США снова напали на исламскую республики. Будет естественно, считает Миршаймер, если позже выяснится, что Москва и Пекин помогали Тегерану и во время нынешнего конфликта.Президент США в нынешней ситуации вряд ли лжёт, когда удивительным образом описывает происходящее, полагает профессор. Трамп действительно верит в то, что говорит, хотя стороннему наблюдателю может казаться иное.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта.

