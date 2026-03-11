https://ukraina.ru/20260311/11-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076646633.html
11 марта 2026 года, утренний эфир
2026-03-11T13:18
новороссия
донецкая народная республика
донецк
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Анна Братусь - "Голос Донбасса". Новые программы, гастроли, планы. Гость: Анна Братусь - солистка донецкой филармонии.* Улица с историей. Одиннадцатая линия в Донецке - экскурсия по одной улице. Гость: Андрей Машков - телеведущий Первого Республиканского Канала ДНР.* Местный колорит. О первых в России импортозамещённых комбайнах, которые производит Ясиноватский машиностроительный завод. Гость: Татьяна Белопольская - доктор наук, управляющий партнёр ООО "Донецкая литейная компания"* Помогаем своим. Помощь Сибири фронту и Новороссии. Гость: Ростислав Антонов - журналист, военный корреспондент, волонтёр и советник губернатора Новосибирской области* Культурное обозрение. Премьера фильма "Малыш". Гость: Павел Черток - ополченец ДНР.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
