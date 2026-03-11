11 марта 2026 года, утренний эфир - 11.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260311/11-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076646633.html
11 марта 2026 года, утренний эфир
11 марта 2026 года, утренний эфир - 11.03.2026 Украина.ру
11 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 11.03.2026
2026-03-11T13:18
2026-03-11T13:18
новороссия
донецкая народная республика
донецк
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076646505_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dcb57cd8f6fab1d101956e396b7816d0.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Анна Братусь - "Голос Донбасса". Новые программы, гастроли, планы. Гость: Анна Братусь - солистка донецкой филармонии.* Улица с историей. Одиннадцатая линия в Донецке - экскурсия по одной улице. Гость: Андрей Машков - телеведущий Первого Республиканского Канала ДНР.* Местный колорит. О первых в России импортозамещённых комбайнах, которые производит Ясиноватский машиностроительный завод. Гость: Татьяна Белопольская - доктор наук, управляющий партнёр ООО "Донецкая литейная компания"* Помогаем своим. Помощь Сибири фронту и Новороссии. Гость: Ростислав Антонов - журналист, военный корреспондент, волонтёр и советник губернатора Новосибирской области* Культурное обозрение. Премьера фильма "Малыш". Гость: Павел Черток - ополченец ДНР.
новороссия
донецкая народная республика
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076646505_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_75524f1e4256dd87fb28861a61b76122.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, донецкая народная республика, донецк, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Новороссия сегодня

11 марта 2026 года, утренний эфир

13:18 11.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Анна Братусь - "Голос Донбасса". Новые программы, гастроли, планы. Гость: Анна Братусь - солистка донецкой филармонии.
* Улица с историей. Одиннадцатая линия в Донецке - экскурсия по одной улице. Гость: Андрей Машков - телеведущий Первого Республиканского Канала ДНР.
* Местный колорит. О первых в России импортозамещённых комбайнах, которые производит Ясиноватский машиностроительный завод. Гость: Татьяна Белопольская - доктор наук, управляющий партнёр ООО "Донецкая литейная компания"
* Помогаем своим. Помощь Сибири фронту и Новороссии. Гость: Ростислав Антонов - журналист, военный корреспондент, волонтёр и советник губернатора Новосибирской области
* Культурное обозрение. Премьера фильма "Малыш". Гость: Павел Черток - ополченец ДНР.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовороссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:1811 марта 2026 года, утренний эфир
13:00Попытки Зеленского остаться на плаву, успехи ВС РФ, траур в Брянске. Хроника событий на 13:00 11 марта
12:56Ракетный удар по Брянску был невозможен без британских специалистов: важные заявления пресс-службы Кремля
12:48Миршаймер: война в Иране - проблема для США, Украины и всего мира
12:42"Самая кровавая неделя с начала года": что показал удар британскими ракетами по Брянску
12:3710 марта 2026 года, вечерний эфир
12:22ВСУ убили двух гражданских в Запорожской области. Новости к этому часу
12:04Песков раскрыл план по предотвращению терактов на территории РФ. Главное к этому часу
11:56"Прощай, Женя!" Украинский FPV-дрон оборвал жизнь русского писателя
11:46От СВО до КВО: как Вашингтон (не)учитывает российский опыт
11:35Удары, разочарование США и истощение запасов: что происходит на Ближнем Востоке
11:20Кровавый удар по мирным: СК РФ возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по Брянску
10:53Грозят Ирану, чтобы услужить Трампу. Чем занимаются украинские элиты
10:48В поисках лишней пехоты
10:33ВС РФ освободили село Червоная Заря. Главные новости СВО
10:18Вместо нот протеста — армия: Госдума расширяет возможности по защите россиян за границей
10:00Зеленский сделал прогноз о конфликте на Ближнем Востоке. Главные новости к 10:00
10:00Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта
09:27Успехи ВС РФ на Сумском направлении
08:55Немцы и поляки теперь ездят за бензином в Калининградскую область
Лента новостейМолния