https://ukraina.ru/20260311/vmesto-not-protesta--armiya-gosduma-rasshiryaet-vozmozhnosti-po-zaschite-rossiyan-za-granitsey-1076639657.html

Вместо нот протеста — армия: Госдума расширяет возможности по защите россиян за границей

Вместо нот протеста — армия: Госдума расширяет возможности по защите россиян за границей - 11.03.2026 Украина.ру

Вместо нот протеста — армия: Госдума расширяет возможности по защите россиян за границей

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий президента России правом применять Вооруженные силы для защиты граждан, подвергшихся преследованию со стороны иностранных или международных судебных органов. Об этом 11 марта написало издание "Коммерсантъ"

2026-03-11T10:18

2026-03-11T10:18

2026-03-11T10:18

новости

россия

госдума

россияне

законопроект

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_d8255396611abb2d79cc0bd6e7dd0bf9.jpg

В тексте документа, который имеется в распоряжении "Коммерсантъ", предлагается, что внесение поправок в федеральные законы "О гражданстве РФ" и "Об обороне". Статью 6 закона "О гражданстве РФ" намерены дополнить новым пунктом, согласно которому органы госвласти РФ по решению президента смогут принимать "необходимые меры по защите граждан РФ, которые арестованы (удерживаются), подвергаются уголовному или иному преследованию" по решениям некоторых иностранных или международных судов.Аналогичная формулировка о защите граждан от такого преследования появится и в статье 10 закона "Об обороне", где говорится о праве президента РФ применять вооруженные силы "не по их предназначению".В пояснительной записке авторы инициативы напоминают, что федеральный закон "О безопасности" уже предусматривает обязанность главы государства принимать меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих национальным интересам или основам публичного правопорядка. Предлагаемые изменения вносятся в развитие этой нормы, говорится в документе.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, госдума, россияне, законопроект, законодательство